Вальдано: «12-летний мальчик не выдерживает счет 0:0 дольше 12 минут»

Бывший генеральный директор «Реала» Хорхе Вальдано после провала Суперлиги поделился мнением о падении интереса к футболу среди молодежи.
12-летний мальчик теперь не выдерживает счет 0:0 дольше 12 минут. Этот проект провалился, но вопрос по-прежнему остается актуальным. Изменения нужны.
Большие организации должны сесть вместе с клубами и прийти к какому-то консенсусу.
Ранее основатель Суперлиги Флорентино Перес предложил сделать футбольные матчи короче.
И обязательно в каждом матче - пенальти в пользу Реала.
И обязательно в каждом матче - пенальти в пользу Реала.
А, если кроме шуток, лигу для тиктокеров теперь еще делать? И так смешно, когда случайно включишь ТВ, а там передача "Ну-ка все вместе", где эксперты оценивают певцов, и среди них сидят туповатые зумеры-тиктокеры, которые отличились только тем, что их смотрят миллионы идиотов, и они могут принести доход, и их спрашивают всерьез, что они думают о том или ином исполнители, и они типа такие "эээ... типа клево"...
А, если кроме шуток, лигу для тиктокеров теперь еще делать? И так смешно, когда случайно включишь ТВ, а там передача "Ну-ка все вместе", где эксперты оценивают певцов, и среди них сидят туповатые зумеры-тиктокеры, которые отличились только тем, что их смотрят миллионы идиотов, и они могут принести доход, и их спрашивают всерьез, что они думают о том или ином исполнители, и они типа такие "эээ... типа клево"...
Футбол для настоящих мужчин.
Футбол для настоящих мужчин.