Вальдано: «12-летний мальчик не выдерживает счет 0:0 дольше 12 минут»

Бывший генеральный директор «Реала» Хорхе Вальдано после провала Суперлиги поделился мнением о падении интереса к футболу среди молодежи.

12-летний мальчик теперь не выдерживает счет 0:0 дольше 12 минут. Этот проект провалился, но вопрос по-прежнему остается актуальным. Изменения нужны.

Большие организации должны сесть вместе с клубами и прийти к какому-то консенсусу.