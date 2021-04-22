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Вальдано: «12-летний мальчик не выдерживает счет 0:0 дольше 12 минут»

22 апреля 2021, 19:36

Бывший генеральный директор «Реала» Хорхе Вальдано после провала Суперлиги поделился мнением о падении интереса к футболу среди молодежи.

12-летний мальчик теперь не выдерживает счет 0:0 дольше 12 минут. Этот проект провалился, но вопрос по-прежнему остается актуальным. Изменения нужны.

Большие организации должны сесть вместе с клубами и прийти к какому-то консенсусу.

Ранее основатель Суперлиги Флорентино Перес предложил сделать футбольные матчи короче.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
23 апреля в 20:47
Много всего лишнего всплыло и так.
modestregista
modestregista
23 апреля в 12:40
А тринадцатилетний?
112910415
112910415
23 апреля в 06:35
не гениальные мысли
Союзник противников
Союзник противников ответ Шишанутый (раскрыть)
22 апреля в 22:56
...и ВАРевом в придачу,шоб оно сломалось навечно! Шоб сеть накрылась антисетью!! Шоб хакеры им скорее в ходе матча решение поменяли,чтобы все поняли,что это вредная и опасная электроняка,убивающая динамичный футбол...
Союзник противников
Союзник противников
22 апреля в 22:54
Забыл добавить тайное и желанное :"БОЛЬШИЕ" в применении к клубам.Что сути не меняет :Мы богатые,мы должны диктовать условия нищебродам.
ЮЗИК
ЮЗИК
22 апреля в 22:14
Есть вообще пацаны которым футбол не нужен, так что по ним ровняться
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
22 апреля в 21:50
А если будет Суперлига,то к 12 минуте три-четыре гола забьют?? Что они несут 🤦
faneng
faneng
22 апреля в 21:26
Так давайте вообще без вратарей играть! Вот веселье то будет.
И обязательно в каждом матче - пенальти в пользу Реала.
Великий Пуховик
Великий Пуховик
22 апреля в 20:59
Не совсем уверен, что имелось ввиду именно 0-0 к 12 минуте... Зная современные тренды, возможно речь шла ещё и о том, чтобы забивать гол не реже, чем за 12 минут.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
22 апреля в 20:44
Под тик-ток в самый раз!
Шишанутый
Шишанутый
22 апреля в 20:25
Вот такие они изменения хотят для футбола?? То есть катать договорняки заранее договорившись дать камандам забить мячи до 12 минуты чтобы привлечь внеманее мало леток. Еще хотят тайм уменьшить по времени якобы детям скучно долго это смотреть. Такой футбол нам не нужен!! Пусть идут куда по дальше со своими измененеями.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
22 апреля в 20:09
Видимо, они хотят во все клубы Суперлиги вратарей "Ливерпуля" набрать, чтобы каждый удар был голом? Так на всех Миньолетов и Кариусов не хватит.

А, если кроме шуток, лигу для тиктокеров теперь еще делать? И так смешно, когда случайно включишь ТВ, а там передача "Ну-ка все вместе", где эксперты оценивают певцов, и среди них сидят туповатые зумеры-тиктокеры, которые отличились только тем, что их смотрят миллионы идиотов, и они могут принести доход, и их спрашивают всерьез, что они думают о том или ином исполнители, и они типа такие "эээ... типа клево"...
За адекватность
За адекватность
22 апреля в 19:53
А в матчах Суперлиги к 12 минуте планировались счета 6-4 или 7-5? "Изменения нужны" Так меняйте, какие проблемы. Сделайте игру футбол с воротами 20 метров в ширину и 5 метров в высоту, можно вратаря исключить из состава команды, четыре тайма по 15 минут, счета будут условно 48-39 и будет рад 12-летний мальчик, о котором Вы говорите. Только не нужно условно основное желание пробиться к корыту с едой маскировать под благие намерения. Как обычно личное мнение.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
22 апреля в 19:52, ред.
"12-летний мальчик не выдерживает счет 0:0 дольше 12 минут»
Футбол для настоящих мужчин.
Lewa2708
Lewa2708
22 апреля в 19:51
Хорошо, когда 12-летний мальчик больше любит именно играть в футбол, а не просто смотреть его.
ДСА
ДСА
22 апреля в 19:43
Что-то да придумают.
L. F. С.
L. F. С.
22 апреля в 19:41
Мерзко уже не только от всего этого современного мира, но уже и от спорта. Все эти трешовые бои между профф.спортсменами и блоггерами ради хайпа, теперь добрались до футбола. Скоро все эти ютуберы будут выходит в составах профф.клубов ради просмотров. Фу. Остановите планету...
STVA 1
STVA 1
22 апреля в 19:37
О чем они городят!!
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