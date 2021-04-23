Куман: «Не думаю, что „Барселона“ сильнее трёх других команд»

Главный тренер «Барселоны» дал комментарий после победы над «Хетафе» (5:2) в 31-м туре Примеры.

О борьбе за чемпионство

Я не думаю, что мы сильнее трёх других команд [«Реала», «Атлетико» и «Севильи»]. Они тоже побеждают, и у всех нас остались тяжёлые матчи. Борьба будет идти до последнего дня.

О будущем Лионеля Месси

Если бы разговаривал с Лео [на эту тему], я бы вам не сказал. Решение в его руках. Он никогда не позволяет себе терять концентрацию. Если он это делает, по его игре это не замечаешь.

Мы нуждаемся в нём. Сегодня он снова сыграл решающую роль. Будем надеяться, что он останется на долгие годы.

О негативной реакции в адрес Оскара Мингесы

Он получил повреждение, и я не знал, сможет ли он продолжать игру. Надо было быстрее принимать решение. Возможно, моя реакция была чересчур эмоциональной.

Мингеса проводит отличный сезон, но молодые игроки должны учиться выкладываться на полную в каждом матче.

Мы теряем концентрацию в обороне. Я был зол, потому что они плохо играли.

Замена была произведена для того, чтобы выпустить Умтити. Он заслуживает больше игрового времени. Я заменил Мингесу не потому, что был зол на него.

Я очень доволен Оскаром. Я поговорил с ним. Нет никаких проблем.