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Куман: «Не думаю, что „Барселона“ сильнее трёх других команд»

23 апреля 2021, 04:18
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона5 : 2Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман дал комментарий после победы над «Хетафе» (5:2) в 31-м туре Примеры.

О борьбе за чемпионство

Я не думаю, что мы сильнее трёх других команд [«Реала», «Атлетико» и «Севильи»]. Они тоже побеждают, и у всех нас остались тяжёлые матчи. Борьба будет идти до последнего дня.

О будущем Лионеля Месси

Если бы разговаривал с Лео [на эту тему], я бы вам не сказал. Решение в его руках. Он никогда не позволяет себе терять концентрацию. Если он это делает, по его игре это не замечаешь.

Мы нуждаемся в нём. Сегодня он снова сыграл решающую роль. Будем надеяться, что он останется на долгие годы.

О негативной реакции в адрес Оскара Мингесы

Он получил повреждение, и я не знал, сможет ли он продолжать игру. Надо было быстрее принимать решение. Возможно, моя реакция была чересчур эмоциональной.

Мингеса проводит отличный сезон, но молодые игроки должны учиться выкладываться на полную в каждом матче.

Мы теряем концентрацию в обороне. Я был зол, потому что они плохо играли.

Замена была произведена для того, чтобы выпустить Умтити. Он заслуживает больше игрового времени. Я заменил Мингесу не потому, что был зол на него.

Я очень доволен Оскаром. Я поговорил с ним. Нет никаких проблем.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
23 апреля в 21:15
В чемпионате все на равных идут
ДСА
ДСА
23 апреля в 07:09
Чемпионом станет Атлетико.
mihaluch
mihaluch
23 апреля в 04:29
В Барселоне всегда нападение сильнее обороны.
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