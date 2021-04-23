Гасперини: «„Аталанта“ упустила моменты, которые реализовал бы любой»

Главный тренер «Аталанты» подвёл итоги ничейного матча с «Ромой» (1:1) в 32-м туре Серии А.

Трудно объяснить, что произошло во втором тайме, потому что некоторые из упущенных нами моментов были настолько лёгкими, что там мог бы забить любой. У нас было очень много возможностей выиграть матч. В целом мы набрали 4 очка в 2 матчах с «Ромой».

Мы по-прежнему на третьем месте и сохраняем наше преимущество над преследователями. Нам надо задуматься после этой игры, потому что уровень выступления отдельных футболистов действительно был ниже некуда.

Малиновский устал, стали появляться пробелы в середине поля, нам были нужны свежие ноги, но Пашалич не был хорошей заменой.

Некоторые промахи просто шокировали. Это говорит о недостатке концентрации. Жаль, потому что наши замены часто играли решающую роль.

Красная карточка Госенса тоже была дурацкой. Мы более чем поспособствовали тому, чтобы упустить эту победу. Пока мы не оказались в меньшинстве, за 70 минут матча я не видел ни одного удара «Ромы» по воротам. Они стали опасны только после удаления.

Необходимо, чтобы все в команде активизировались и вносили свой вклад, иначе нам будет очень трудно.