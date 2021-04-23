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Гасперини: «„Аталанта“ упустила моменты, которые реализовал бы любой»

23 апреля 2021, 02:21
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)1 : 1Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвёл итоги ничейного матча с «Ромой» (1:1) в 32-м туре Серии А.

Трудно объяснить, что произошло во втором тайме, потому что некоторые из упущенных нами моментов были настолько лёгкими, что там мог бы забить любой. У нас было очень много возможностей выиграть матч. В целом мы набрали 4 очка в 2 матчах с «Ромой».

Мы по-прежнему на третьем месте и сохраняем наше преимущество над преследователями. Нам надо задуматься после этой игры, потому что уровень выступления отдельных футболистов действительно был ниже некуда.

Малиновский устал, стали появляться пробелы в середине поля, нам были нужны свежие ноги, но Пашалич не был хорошей заменой.

Некоторые промахи просто шокировали. Это говорит о недостатке концентрации. Жаль, потому что наши замены часто играли решающую роль.

Красная карточка Госенса тоже была дурацкой. Мы более чем поспособствовали тому, чтобы упустить эту победу. Пока мы не оказались в меньшинстве, за 70 минут матча я не видел ни одного удара «Ромы» по воротам. Они стали опасны только после удаления.

Необходимо, чтобы все в команде активизировались и вносили свой вклад, иначе нам будет очень трудно.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
23 апреля в 18:56
Просто у «Ромы» домашний стадион будто заколдованный. Они там почти не проигрывают. Эдакий анти-Милан, который дома не умеет играть от слова никак.
dzvinka
dzvinka
23 апреля в 13:00
Гасперини всегда требователен, топ-тренер. Отскок Ромы однозначно, смотрел игру.
modestregista
modestregista
23 апреля в 12:38
Обескураживающий второй тайм.
galem72
galem72
23 апреля в 10:54
"...некоторые из упущенных нами моментов были настолько лёгкими, что там мог бы забить любой..."

Что, даже лёшка миранчук бы справился? ))
КЭТиК
КЭТиК
23 апреля в 06:05
Все же это шаг к Лиге Чемпионов.
Ironigor
Ironigor
23 апреля в 02:51
Такое ощущение складывается, что Аталанта подарила эту ничью Роме на день рождение. Ну а как понимать, в первом тайме Аталанта уже могла забивать три четыре мяча смело. Мало того они полностью владели всей обстановкой на поле и диктовали свою игру Роме. Во втором тайме случилось удаление у Аталанты и игра команды пропало совсем , это были два разных тайма в исполнении Аталанты. И счёт на табло украсили две единицы. Как то так происходит в футболе.
Всем Добра !!!
Comentarios
Comentarios
23 апреля в 02:39
А Миранчука почему не выпустили..
Leha-ha50
Leha-ha50
23 апреля в 02:25
По сути сами себе проиграли. Счет вообще мог быть крупным. Но реализация хромает.
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