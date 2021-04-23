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Гюндоган: «Новый формат ЛЧ — лишь меньшее зло в сравнении с Суперлигой»

23 апреля 2021, 03:37

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган в своём твиттере подверг критике новый формат Лиги чемпионов, который вступит в силу в 2024 году.

В свете всего происходящего вокруг Суперлиги... Можем ли мы также обсудить новый формат Лиги чемпионов? Игр становится всё больше и больше. Никто не думает о нас, футболистах? Новый формат ЛЧ — это лишь меньшее из двух зол в сравнении с Суперлигой...

Действующий формат ЛЧ отлично работает. Вот почему это самый популярный клубный турнир в мире — как для нас, игроков, так и для болельщиков.

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Все комментарии
Дмитрий Борщев
Дмитрий Борщев
23 апреля в 12:53
Полностью согласен
galem72
galem72
23 апреля в 11:04
Да что ж они все, как попугаи, заладили одно и то же петь про эту Суперлигу?!
Гриша Гриша
Гриша Гриша
23 апреля в 06:10
Турок дело говорит
ДСА
ДСА
23 апреля в 06:09
Изменения всё же должны быть.
Эдмон
Эдмон
23 апреля в 05:36
ещё один вылез
ОПС
ОПС
23 апреля в 03:49
Посмотрим, время покажет.
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