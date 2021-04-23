Гюндоган: «Новый формат ЛЧ — лишь меньшее зло в сравнении с Суперлигой»

Полузащитник «Манчестер Сити» в своём твиттере подверг критике новый формат Лиги чемпионов, который вступит в силу в 2024 году.

В свете всего происходящего вокруг Суперлиги... Можем ли мы также обсудить новый формат Лиги чемпионов? Игр становится всё больше и больше. Никто не думает о нас, футболистах? Новый формат ЛЧ — это лишь меньшее из двух зол в сравнении с Суперлигой...