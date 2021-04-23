Ибрагимович: «Я бы с радостью остался здесь на всю жизнь»

Нападающий «Милана» в интервью клубному ТВ прокомментировал продление контракта с «россонери».

Я очень рад. Я ждал этого дня, и теперь у меня есть ещё один год, что очень важно для меня.

Я всегда говорил, играть за «Милан» — это всё равно что быть дома. Я очень счастлив, мне нравится то, какие чувства заставляет испытывать этот клуб. Нравятся все люди, которые работают здесь, мои коллеги, тренеры, болельщики, которых мне очень не хватает на трибунах.

Здесь я действительно чувствую себя как дома. Если я смогу остаться здесь на всю жизнь, я с радостью останусь.

Работать с Пиоли очень легко, у него правильный менталитет. У него есть эта энергия, которая каждый день преобразует команду, он хочет добиться от нас наилучшего результата.