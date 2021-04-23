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Ибрагимович: «Я бы с радостью остался здесь на всю жизнь»

23 апреля 2021, 01:53

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в интервью клубному ТВ прокомментировал продление контракта с «россонери».

Я очень рад. Я ждал этого дня, и теперь у меня есть ещё один год, что очень важно для меня.

Я всегда говорил, играть за «Милан» — это всё равно что быть дома. Я очень счастлив, мне нравится то, какие чувства заставляет испытывать этот клуб. Нравятся все люди, которые работают здесь, мои коллеги, тренеры, болельщики, которых мне очень не хватает на трибунах.

Здесь я действительно чувствую себя как дома. Если я смогу остаться здесь на всю жизнь, я с радостью останусь.

Работать с Пиоли очень легко, у него правильный менталитет. У него есть эта энергия, которая каждый день преобразует команду, он хочет добиться от нас наилучшего результата.

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Все комментарии
galem72
galem72
23 апреля в 10:56
У Златана было много клубных домов, про которые он с восторгом распевал песни. Определился бы уже, где ему осесть...
))
David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
23 апреля в 09:15
.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
23 апреля в 08:41
Кокорин : "Я тоже"

ЮЗИК
ЮЗИК
23 апреля в 06:57
А то ему кто-то запрещает там остаться
1bear
1bear
23 апреля в 02:04
Златан заслужил после окончания карьеры место в структуре клуба !
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