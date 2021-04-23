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Онопко — о Евро-2020: «Давайте всех приезжих привьём „Спутником“»

23 апреля 2021, 18:51

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко высказался о переносе трех матчей Евро-2020 из Дублина (Ирландия) в Санкт-Петербург.

В связи с пандемией многое изменилось в жизни людей и в футболе. То, что перенесли матчи, это нехорошо и для Бильбао, и для Дублина. К сожалению, там нет условий для проведения матчей Евро.

Я позитивно воспринял новость, что эти встречи пройдут в России. Но, наверное, было бы лучше и справедливее, если бы игры принял не только Петербург, но и Сочи, Москва, Краснодар… Знаю, что Санкт-Петербург справится с задачей. Стадион, отели – все на высшем уровне.

Из-за пандемии лучше ограничиться одним городом в рамках страны? У меня на этот счет есть предложение. Давайте мы всех приезжих из Европы или даже Америки привьем вакциной «Спутник V». Они могут заранее приехать, чтобы сделать две прививки.

Сейчас уже прививаются иностранные тренеры и специалисты в нашей стране. Будет специальный паспорт, который даст некоторое преимущество. И футбол посмотрят, и себя обезопасят, и города посмотрят.

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Все комментарии
Kirill Sersnjov
Kirill Sersnjov
24 апреля в 11:30
Засунь свой Спутник куда подальше. На родине всякую срань в нас колят.. АстрыЗенеки да Пфазеры.. Так этого мало.. предлагает ту же срань, только с другим названием еще вколоть приезжающим..
galem72
galem72
24 апреля в 10:41
Видимо, витька в РФС навострил свою лысину, а надо бы прямиком в Кащенко.
karnager
karnager
24 апреля в 01:19
Онопко подлизал знатно. Останется у кормушки и дальше
sv_1969
sv_1969 ответ Lewa2708 (раскрыть)
23 апреля в 22:15
Ну ну! Вы это родственникам тех кто помер расскажите
minai
minai ответ NileCroco (раскрыть)
23 апреля в 21:47
У него и прививки, и чип в ухе ..
Союзник противников
Союзник противников
23 апреля в 21:18
Можно,раз свои не хотят. Бедных голубей окрестили "летающими крысами",разносящими заразу,а свои визжат в ожидании,когда можно за рубеж слинять и привезти какой-нибудь "гриппер".Вот уж где-"летающие крысы"!!!
NileCroco
NileCroco
23 апреля в 20:19
Себя привей, пёс лысый.
Project Pandora
Project Pandora ответ Lewa2708 (раскрыть)
23 апреля в 19:27
Главное ты понял, а там может ещё такие найдутся.
Эдмон
Эдмон
23 апреля в 19:26
Хорошая идея но не бесплатно
Project Pandora
Project Pandora
23 апреля в 19:26
А угрожать-то зачем?
drug01
drug01
23 апреля в 19:23
Хорошее предложение....
Шишанутый
Шишанутый
23 апреля в 19:22
Не кто на это не согласится. Росийскую вакцину не кто в серьез не воспринемает.
mihaluch
mihaluch
23 апреля в 19:20
Прямо с трапа самолёта будем прививать.
vinyardrip
vinyardrip
23 апреля в 19:17
А че не спидом заразить?)))))
Futurista
Futurista ответ Lewa2708 (раскрыть)
23 апреля в 19:17
КЭТиК
КЭТиК
23 апреля в 19:15
Платить будут граждане России...
Lewa2708
Lewa2708
23 апреля в 19:13
Когда уже поймут люди, что никакой пандемии нет
sv_1969
sv_1969
23 апреля в 19:00
На хрен они ваще нужны!
berda2003
berda2003
23 апреля в 18:58, ред.
... и на оПОПКУ посмотрят, великого "тренера", бесполезно привитого от дэбелизма...
Futurista
Futurista
23 апреля в 18:57, ред.
"Они могут заранее приехать, чтобы сделать две прививки."...
Если поляков на месяц пустить они две революции успеют сделать...
Ironigor
Ironigor
23 апреля в 18:53
ОНОПКО СКАЗАЛ, - ОНОПКО ОТВЕТИТ !!!
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