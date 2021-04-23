Онопко — о Евро-2020: «Давайте всех приезжих привьём „Спутником“»

Бывший тренер ЦСКА высказался о переносе трех матчей Евро-2020 из Дублина (Ирландия) в Санкт-Петербург.

В связи с пандемией многое изменилось в жизни людей и в футболе. То, что перенесли матчи, это нехорошо и для Бильбао, и для Дублина. К сожалению, там нет условий для проведения матчей Евро.

Я позитивно воспринял новость, что эти встречи пройдут в России. Но, наверное, было бы лучше и справедливее, если бы игры принял не только Петербург, но и Сочи, Москва, Краснодар… Знаю, что Санкт-Петербург справится с задачей. Стадион, отели – все на высшем уровне.

Из-за пандемии лучше ограничиться одним городом в рамках страны? У меня на этот счет есть предложение. Давайте мы всех приезжих из Европы или даже Америки привьем вакциной «Спутник V». Они могут заранее приехать, чтобы сделать две прививки.

Сейчас уже прививаются иностранные тренеры и специалисты в нашей стране. Будет специальный паспорт, который даст некоторое преимущество. И футбол посмотрят, и себя обезопасят, и города посмотрят.