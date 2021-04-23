Малафеев: «Дополнительные матчи Евро в Питере приведут к приросту туризма»

Бывший вратарь «Зенита» прокомментировал новость о том, что Санкт-Петербург получил дополнительные матчи Евро-2020.

Хорошо, что Санкт-Петербург готов и может принять дополнительные матчи Евро, тем более что в России сейчас действительно более-менее стабильная ситуация с ковидом по сравнению с другими странами — Францией, Турцией и так далее. Будем надеяться, что Петербург останется устойчивым городом с точки зрения борьбы с коронавирусом и сам форум будет максимально проходить в стенах нашей страны.

Это хорошо для имиджа и также приведет к приросту туризма. Его сейчас очень не хватает, серьезный ущерб чувствуют все, кто зависит от туристического бизнеса. Ну и, безусловно, футбольная составляющая — думаю, стадион в Санкт-Петербурге соответствует всем требованиям и по инфраструктуре, и по качеству. Поэтому, как говорится, добро пожаловать!