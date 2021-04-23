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Малафеев: «Дополнительные матчи Евро в Питере приведут к приросту туризма»

23 апреля 2021, 15:02

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал новость о том, что Санкт-Петербург получил дополнительные матчи Евро-2020.

Хорошо, что Санкт-Петербург готов и может принять дополнительные матчи Евро, тем более что в России сейчас действительно более-менее стабильная ситуация с ковидом по сравнению с другими странами — Францией, Турцией и так далее. Будем надеяться, что Петербург останется устойчивым городом с точки зрения борьбы с коронавирусом и сам форум будет максимально проходить в стенах нашей страны.

Это хорошо для имиджа и также приведет к приросту туризма. Его сейчас очень не хватает, серьезный ущерб чувствуют все, кто зависит от туристического бизнеса. Ну и, безусловно, футбольная составляющая — думаю, стадион в Санкт-Петербурге соответствует всем требованиям и по инфраструктуре, и по качеству. Поэтому, как говорится, добро пожаловать!

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Рязань 062
Рязань 062
23 апреля в 19:26
а прирост туризма приведет в приросту зараженных в стране. оказывается никакой короны то и нет....
Garrincha58
Garrincha58
23 апреля в 18:48
лучше теперь всё лето из дома не выходить заразы будет со всей Европы
oFANATo
oFANATo
23 апреля в 17:47
Лишь бы не к приросту ковид.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 апреля в 15:57
Там туристов и так,как собак не резаных!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
23 апреля в 15:20
Пока неясно, что будет с ковидом к июню. Сейчас на праздники за 10 дней народ и в Турцию сгоняет, и в Сочи, и в Египет и все возможно. Я думаю в лучшем случае на 50% посещаемость рассчитывать можно будет, не более.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
23 апреля в 15:13
Дополнительные матчи приведут к бОльшему распилу госбюджета и только
Asper
Asper
23 апреля в 15:06
Сейчас бы на туризм рассчитывать в 2021 году
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