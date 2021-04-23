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Зобнин сравнил футбольное дерби с дракой в обычной жизни

23 апреля 2021, 16:06
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура РПЛ против ЦСКА.

Допустим, мы выиграли бы все матчи с ЦСКА, «Зенитом», «Динамо» и «Локомотивом», регулярно теряя очки с аутсайдерами. И какой будет итог? Конечно, настрой на дерби другой: это принципиальный матч. Но задача от этого не меняется: нам нужно выигрывать, отрываться от того же ЦСКА и догонять «Локо». Единственное, что могу сказать: в дерби каждый будет заряжен на сто процентов!

С чем в обычной жизни могу сравнить дерби? С дракой!

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Все комментарии
batman555
batman555
23 апреля в 20:37
Клоун тупой
Сп62
Сп62
23 апреля в 20:31
Вопрос в том, что сможет ли Тедеско сделать правильные выводы после провала с Уфой. Когда тренер начинает тасовать состав без всякой логики, значит он теряет нити управления командой. Именно такая ситуация наблюдалась в последних играх у Карреры.
Romkurch
Romkurch
23 апреля в 18:00
В прошлом году видели такое дерби, пердивное.
makkie
makkie
23 апреля в 16:53
Вот и посмотрим на настрой игроков Спартака.
С Уфой его не было, аз то было много безобразия на поле.

Значит нужно реабилитироваться в дерби всея Руси!
ABir
ABir
23 апреля в 16:45
Сначала надо было создать себе трудности и проблемы, бездарно пропустив поезд вперёд, а теперь героически эти трудности преодолевать, зная, что теперь уже не все зависит от качества и результатов вашей игры. Это так мило, так по спартаковски
Ironigor
Ironigor
23 апреля в 16:27
ОЖИДАЕТСЯ БИТВА НЕПРЕМИРИМЫХ СОПЕРНИКОВ !!! ЛУЧШЕЕ ДЕРБИ СЕЗОНА !!! ЖДЁМ КРАСИВОЙ БЕСКОМПРОМИССНОЙ ИГРЫ !!!И ПУСТЬ ПОБЕДИТ СИЛЬНЕЙШИЙ !!! УДАЧИ ТЕБЕ ЦСКА И ОЛИЧ !!!
ВСЕМ ДОБРА !!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Mangur (раскрыть)
23 апреля в 16:14
А что ж тут мощного.? Сравнивать ответственный матч, либо иное событие в жизни с дракой - это удел гопника. Можно сравнить с чем то более убедительным, но для этого нужно иметь иной словарный запас. Чего нет, того нет.
Mangur
Mangur
23 апреля в 16:11
Мощно. И правдиво.
VeniaminS
VeniaminS
23 апреля в 16:07
Чего не бывает в жизни
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