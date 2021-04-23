Свищев поздравил Санкт-Петербург с дополнительными матчами Евро-2020

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал новость, что Санкт-Петербург примет дополнительные матчи Евро-2020.

Это очень хорошо! Я поздравляю всех петербуржцев! Для болельщиков это большой подарок. Конечно, хлопот прибавится. Но эти хлопоты будут только в радость. С точки зрения доходов для города это очень большой плюс. Здравый смысл иногда у наших зарубежных партнеров побеждает. У нас был недавно чемпионат мира, который мы провели на высоком уровне. Петербург — один из самых красивых городов в мире с очень современным стадионом. Если сравнивать санитарную безопасность, то мы впереди Европы. У нас страна живет. Иностранные коллеги поняли, что Россия — лучшее место для проведения матчей.