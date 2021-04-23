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Свищев поздравил Санкт-Петербург с дополнительными матчами Евро-2020

23 апреля 2021, 15:25

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал новость, что Санкт-Петербург примет дополнительные матчи Евро-2020.

Это очень хорошо! Я поздравляю всех петербуржцев! Для болельщиков это большой подарок. Конечно, хлопот прибавится. Но эти хлопоты будут только в радость. С точки зрения доходов для города это очень большой плюс. Здравый смысл иногда у наших зарубежных партнеров побеждает. У нас был недавно чемпионат мира, который мы провели на высоком уровне. Петербург — один из самых красивых городов в мире с очень современным стадионом. Если сравнивать санитарную безопасность, то мы впереди Европы. У нас страна живет. Иностранные коллеги поняли, что Россия — лучшее место для проведения матчей.

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Все комментарии
1_DEIVID
1_DEIVID
23 апреля в 18:30
Смешно будет если ситуация будет сложная и ЕВРО пройдёт без зрителей.
Futurista
Futurista
23 апреля в 15:45
Пацаны, только поляков там не трогайте...а то опозоримся на всю Европу...они того не стоят...
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
23 апреля в 15:40
И живёт ваша придворная камарилья, а страна увеличивает площади кладбищ.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
23 апреля в 15:39
От берегите себя и оставайтесь дома до как хорошо, что приедут несколько лишних десятков тысяч иностранцев в город всего один шаг....наши татупеды, как всегда, переобуваются на ходу.
beefs
beefs
23 апреля в 15:32
главное доходы будут приличные (вот что радует депутата)...
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