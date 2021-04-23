Уридия сравнил Кварацхелию с Месси

Нападающий «Нефтехимика» поделился мнением об игре полузащитника «Рубина» .

Хвича самый сильный футболист Грузии? На данный момент, да. В историческом плане ему пока далеко до того же Кинкладзе, который разрывал АПЛ с «Манчестер Сити», но у него всё есть для игры на таком уровне. Если он уедет в сильный чемпионат и покажет там высокий уровень хотя бы на три-четыре года, тогда их можно будет сравнивать. Я думаю, ему подойдёт «Милан» и по игровым причинам, и по истории. Думаю, Каладзе может свои друзьям из руководства клуба рассказать много хорошего о Хвиче.

У него дриблинг построен на постоянном владении мячом, это очень сложно исполнять на высоком уровне. Он как Месси держит мяч под ногой, только ведёт правой. По крайней мере, в обводке он похож на Месси.