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Уридия сравнил Кварацхелию с Месси

23 апреля 2021, 14:26

Нападающий «Нефтехимика» Мераби Уридия поделился мнением об игре полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии.

Хвича самый сильный футболист Грузии? На данный момент, да. В историческом плане ему пока далеко до того же Кинкладзе, который разрывал АПЛ с «Манчестер Сити», но у него всё есть для игры на таком уровне. Если он уедет в сильный чемпионат и покажет там высокий уровень хотя бы на три-четыре года, тогда их можно будет сравнивать. Я думаю, ему подойдёт «Милан» и по игровым причинам, и по истории. Думаю, Каладзе может свои друзьям из руководства клуба рассказать много хорошего о Хвиче.

У него дриблинг построен на постоянном владении мячом, это очень сложно исполнять на высоком уровне. Он как Месси держит мяч под ногой, только ведёт правой. По крайней мере, в обводке он похож на Месси.

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SAFqwer
SAFqwer
23 апреля в 20:24
При всём уважении палку перегибать не стоит...
sv_1969
sv_1969
23 апреля в 14:50
Время покажет что он представляет
КЭТиК
КЭТиК
23 апреля в 14:43
Тут любые сравнения не корректны.
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