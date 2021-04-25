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Быстров: «Я бы поставил пенальти после падения Комличенко»

25 апреля 2021, 00:54
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров оценил спорный момент матча 27-го тура РПЛ «Динамо» — «Химки», когда арбитр встречи не решил назначать пенальти в моменте с падением в штрафной «Химок» форварда хозяев Николая Комличенко.

Тут борьба идет… вольная. Хороший прием делает игрок «Химок». Он держит соперника 5-7 секунд и мешает игроку «Динамо» ударить через себя.

Не понимаю, почему ВАР не позвал арбитра посмотреть этот эпизод. Если бы меня позвали, я бы с первого же повтора поставил пенальти! Потому что в футболе нельзя обниматься так долго. Кому-то ставят пенальти, кому-то не ставят.

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Все комментарии
jobss
jobss ответ Галя Каблукова (раскрыть)
25 апреля в 11:59
.
Галя Каблукова
Галя Каблукова
25 апреля в 11:58
Завтра КДК вам расскажет ,контакт был недостаточным ,да и крови не было
Алексин
Алексин
25 апреля в 10:52
Кому то не хочется, чтобы Динамо в итоге было выше ЦСКА с Спартаком, потому и ВАР не сработал!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
25 апреля в 10:04
А я бы не поставил...
Сп62
Сп62
25 апреля в 09:46
Кому ВАР, а кому навар.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
25 апреля в 09:36
Ему ли это не знать. На футбольном матче у кого свисток, тот и рулит.
poodle
poodle ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
25 апреля в 09:01
к сожалению зовут,а потом этот клоун слово ни кому не даёт сказать,бесячий типок!
cska1948
cska1948
25 апреля в 08:56
Быстров: «Я бы поставил пенальти после падения Комличенко»
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Я бы тоже поставил пенальти!
STVA 1
STVA 1
25 апреля в 08:08
Вовчик второй Федотов
ermak6848
ermak6848
25 апреля в 08:00
С тебя толку на плене было, а взялся рассудать о судействе
Эдмон
Эдмон
25 апреля в 07:55
будешь судьей и поставишь
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
25 апреля в 07:46
приобнял так по_братски сзади)) а потом еще и бросок через бедро)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 апреля в 07:40
Хорошо, что вована никуда не зовут консультироваться.
ДАША Д
ДАША Д
25 апреля в 07:26
Просто судья так решил и точка.
ABir
ABir
25 апреля в 07:15
У нас он кому ВАР, а кому вовсе и не ВАР. В общем ВАР, он кому надо ВАР.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 апреля в 06:53
Не было там пенальти
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 апреля в 06:44
Федун хочет в еврокубки...
МапС
МапС
25 апреля в 06:41
Володька, сначала окончи курсы свистунов, а потом уже говори "если бы меня позвали"...
sv_1969
sv_1969
25 апреля в 06:02
Скорее прав Вова, чем нет
mihey1971
mihey1971
25 апреля в 05:06
Правильно Вова, гнать поганой метлой этого кукуляна
Гриша Гриша
Гриша Гриша
25 апреля в 04:00
Я бы тоже поставил
Аксинья
Аксинья
25 апреля в 03:47
Сливают динамиков из Еврокубков...Удивительно но факт))
Ironigor
Ironigor
25 апреля в 02:27
Только борьба, это произвол !!! Шоо есть вар, шоо нет !!! Деньги на ветер !!! А Правда и справедливость где-то...
Иван Тасминский
Иван Тасминский
25 апреля в 01:39
очень странно судья отсудил
mihaluch
mihaluch
25 апреля в 01:38
Судья явно был за Спартак.
Leha-ha50
Leha-ha50
25 апреля в 01:24
Тут с Вовой можно согласиться.
stanichnik
stanichnik
25 апреля в 01:13
На нем можно было ставить пенальти движды
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