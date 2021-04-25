Быстров: «Я бы поставил пенальти после падения Комличенко»

Экс-игрок сборной России оценил спорный момент матча 27-го тура РПЛ «Динамо» — «Химки», когда арбитр встречи не решил назначать пенальти в моменте с падением в штрафной «Химок» форварда хозяев Николая Комличенко.

Тут борьба идет… вольная. Хороший прием делает игрок «Химок». Он держит соперника 5-7 секунд и мешает игроку «Динамо» ударить через себя.

Не понимаю, почему ВАР не позвал арбитра посмотреть этот эпизод. Если бы меня позвали, я бы с первого же повтора поставил пенальти! Потому что в футболе нельзя обниматься так долго. Кому-то ставят пенальти, кому-то не ставят.