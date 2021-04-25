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Смолов: «Продолжаем борьбу за второе место»

25 апреля 2021, 00:14
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов2 : 5Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Форвард «Локомотива» Федор Смолов прокомментировал победу против «Тамбова» в матче 27-го тура РПЛ.

Игру точно нельзя назвать легкой. Самым главным соперником были мы себе сами. Сначала у соперников было преимущество, в единоборствах они были лучше. Закономерно в конце первого тайма «Тамбов» сравнял счет.

Хорошо, что удалось одержать победу, продолжаем борьбу за второе место. Я не до конца доволен собой. В конце двумя эпизодами распорядиться надо было иначе — отдать партнеру, но в завершении матча голова плохо соображает, неверные решения были приняты.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
25 апреля в 13:31
Федя держит пойманную синицу в руке, а журавль пусть себе летает.
ermak6848
ermak6848
25 апреля в 13:25
Правильно делает фк ЛОКОМОТИВ
Уже чётко играть в Евро Лиги.
Остапчук 67
Остапчук 67
25 апреля в 11:12
Чувак, еще и на чемпионство шансы есть.
SHMEL
SHMEL
25 апреля в 10:07, ред.
Если ,на мой взгляд, объективно подходить, то Локо более других сейчас достоин второго места, сейчас они показывают достойную игру.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
25 апреля в 08:32
Федя заранее сдал победу Зениту, не уверен в себе
mihaluch
mihaluch
25 апреля в 08:02
У Феди голова плохо соображает.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
25 апреля в 06:21
Федя просто реально смотрит на вещи, в отличии от многих. Да есть шанс стать чемпионом, но впереди ещё три нелёгких игры, да ещё и от соперника много, что зависит. А в борьбе за второе место тут уж всё от Локо зависит.
Зачем понапрасну глотку драть? Хуже нет когда "профи" делают, расписывают всё, а потом садятся в лужу. Вам надо повеселее? Ну это к Боярскому, Назарову, Парамонову к тем кто постоянно веселит всех нас!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 апреля в 00:34
Скромничает Федя.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
25 апреля в 00:32, ред.
Ну что так скучно то..."за 2-е место..."
А если обыграть Зенит....??
А если Уфа сыграет с Зенитом дома как со Спартаком??

Всякое может быть...этож РПЛ...))
Да и два последних тура Локо играет дома...а Зенит в гостях...
Как то Федя обречённо..."за 2-е место"....
А что если на 2 титула разом...замахнуться...
Коль уж пошла такая пляска....из 11-ти побед к ряду...

Я конечно же желаю победы Зениту...
Но слова Феди - удивили....
drug01
drug01
25 апреля в 00:28
Желаем удачи...
Ironigor
Ironigor
25 апреля в 00:18
Удачи Локо !!!
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