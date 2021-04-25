Смолов: «Продолжаем борьбу за второе место»

Форвард «Локомотива» прокомментировал победу против «Тамбова» в матче 27-го тура РПЛ .

Игру точно нельзя назвать легкой. Самым главным соперником были мы себе сами. Сначала у соперников было преимущество, в единоборствах они были лучше. Закономерно в конце первого тайма «Тамбов» сравнял счет.

Хорошо, что удалось одержать победу, продолжаем борьбу за второе место. Я не до конца доволен собой. В конце двумя эпизодами распорядиться надо было иначе — отдать партнеру, но в завершении матча голова плохо соображает, неверные решения были приняты.