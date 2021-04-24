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Первушин: «Достойно выглядели на фоне „Локомотива“»

24 апреля 2021, 23:54
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов2 : 5Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Наставник «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче РПЛ.

Такой футбол нравится зрителем, обилие голевых моментов. Очень достойно выглядели на фоне «Локомотива». Эту игру однозначно надо записать в плюс.

В первом тайме у нас было больше шансов забивать голы, даже играть первым номером. Было очень много подборов, из-за них мы много времени проводили на чужой половине поля. Однако во втором тайме путем замен и повышенной самоотдачи соперник обеспечил себе результат.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 апреля в 06:32
В первом тайме заставил Николича нервничать.
ЮЗИК
ЮЗИК
25 апреля в 04:47
В победе никто и не сомневался
Ironigor
Ironigor
25 апреля в 00:14
Ну наверное, для команды которая есть, а вот и её и нет, конечно не плохо, учитывая ещё счёт на табло !!!
Futurista
Futurista
25 апреля в 00:00
2:5?)...странные понятия о достоинстве...
beefs
beefs
24 апреля в 23:59
Ну и насмешил, достойный ты наш...
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