Первушин: «Достойно выглядели на фоне „Локомотива“»

Наставник «Тамбова» прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче РПЛ .

Такой футбол нравится зрителем, обилие голевых моментов. Очень достойно выглядели на фоне «Локомотива». Эту игру однозначно надо записать в плюс.

В первом тайме у нас было больше шансов забивать голы, даже играть первым номером. Было очень много подборов, из-за них мы много времени проводили на чужой половине поля. Однако во втором тайме путем замен и повышенной самоотдачи соперник обеспечил себе результат.