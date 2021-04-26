Червиченко — о дерби: «Чувство, что игроки пытались перебить друг друга»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал итоги матча 27-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА (1:0).

Наверное, это самое скучное и пресное дерби за последние 10 лет. Но при этом, скорее всего, одно из самых грубых за последнее время. Столько жёстких столкновений давно не видел. Сложилось впечатление, что помимо забитых мячей, ребята пытались перебить друг друга. Причём это была не симуляция, а реальные жёсткие стыки — аж щитки хрустели.