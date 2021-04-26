Червиченко — о дерби: «Чувство, что игроки пытались перебить друг друга»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал итоги матча 27-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА (1:0).
Наверное, это самое скучное и пресное дерби за последние 10 лет. Но при этом, скорее всего, одно из самых грубых за последнее время. Столько жёстких столкновений давно не видел. Сложилось впечатление, что помимо забитых мячей, ребята пытались перебить друг друга. Причём это была не симуляция, а реальные жёсткие стыки — аж щитки хрустели.
Из жёсткого там, пожалуй, только фол Ахметова и один подкат Дивеева был. Ах да, еще и Васин чуть Игорька не поломал. Короче, жестили кони )))
Из жёсткого там, пожалуй, только фол Ахметова и один подкат Дивеева был. Ах да, еще и Васин чуть Игорька не поломал. Короче, жестили кони )))
https://www.youtube.com/watch?v=ajExp2s4X1I
И за это надо сказать спасибо Кукуяну испортил дерби
Удалять Ахметова было нельзя. За несколько секунд до момента Айртон сыграл рукой. Все видели. Но так устроен футбол в нашей стране: счёт зависит не от уровня игры, а от судейских решений.
И за это надо сказать спасибо Кукуяну испортил дерби
Удалять Ахметова было нельзя. За несколько секунд до момента Айртон сыграл рукой. Все видели. Но так устроен футбол в нашей стране: счёт зависит не от уровня игры, а от судейских решений.