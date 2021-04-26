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Червиченко — о дерби: «Чувство, что игроки пытались перебить друг друга»

26 апреля 2021, 11:26
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал итоги матча 27-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА (1:0).

Наверное, это самое скучное и пресное дерби за последние 10 лет. Но при этом, скорее всего, одно из самых грубых за последнее время. Столько жёстких столкновений давно не видел. Сложилось впечатление, что помимо забитых мячей, ребята пытались перебить друг друга. Причём это была не симуляция, а реальные жёсткие стыки — аж щитки хрустели.

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Все комментарии
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев ответ cska1948 (раскрыть)
26 апреля в 14:38
Мяч попал в руку Облякова и почти в том же участке поля.
гяур2
гяур2
26 апреля в 13:35
Серая, неинтересная игра!
Вагабонди
Вагабонди
26 апреля в 12:54
    Romkurch
    Romkurch
    26 апреля в 12:42, ред.
      морозз
      морозз
      26 апреля в 12:27
      Была драка за ЛЕ в которой победили кони с красной карточкой!
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      26 апреля в 12:26
      Горчичников больше у спартачей.
      cska1948
      cska1948 ответ oFANATo (раскрыть)
      26 апреля в 11:51
      Такая рука, как у Айртона, по новой трактовке Правил не судится. Вспомните, как в такой же ситуации мяч попал в руку Живоглядова и Безбородов не поставил пенальти в нашу пользу. Вспомните, что до того, как Эджуке забил третий гол в ворота СпаМа мяч так же попал в руку армейца(кого, не помню) и судья не свистнул игру рукой.
      makkie
      makkie
      26 апреля в 11:45
      Червиченко расстроен поражению любимого цска, оно и понятно)

      Из жёсткого там, пожалуй, только фол Ахметова и один подкат Дивеева был. Ах да, еще и Васин чуть Игорька не поломал. Короче, жестили кони )))
      112910415
      112910415
      26 апреля в 11:45
      да уж, красоты неземной не случилось
      STVA 1
      STVA 1
      26 апреля в 11:43
      Вылезло
      oFANATo
      oFANATo
      26 апреля в 11:36
      Совершенно верно наверное это самое скучное и пресное дерби за последние 10 лет.
      И за это надо сказать спасибо Кукуяну испортил дерби
      Удалять Ахметова было нельзя. За несколько секунд до момента Айртон сыграл рукой. Все видели. Но так устроен футбол в нашей стране: счёт зависит не от уровня игры, а от судейских решений.
      beefs
      beefs
      26 апреля в 11:29
      такой сейчас наш футбол, техника не нужна, нужна т.н. самоотдача...
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