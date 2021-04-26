Голкипер «Рубина» рассказал об изменениях, которые произошли в команде после прихода главного тренера .

Слуцкий внес юморка чуть-чуть, и все пошло по-другому (смеется). Он поставил нам игру, мы хорошо понимаем друг друга. Не зря он постоянно викторины проводит, делает все, чтобы игроки общались не только на поле, но и за его пределами. Дисциплина у нас на высшем уровне. Пацаны знают, что каждый сделает в конкретной ситуации.

Леонид Викторович хорошо разбирается и во вратарском деле. Может и напихать, и похвалить. Последний раз получал от него перед Новым годом. В конце сезона потерял место в основе, он жестко прошелся по мне. Я пересмотрел свое отношение.

Сейчас цель «Рубина» — достойное место, по нынешней игре мы достойны попасть в четверку.