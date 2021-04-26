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Дюпин: «Сейчас цель „Рубина“ — достойное место»

26 апреля 2021, 13:19

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин рассказал об изменениях, которые произошли в команде после прихода главного тренера Леонида Слуцкого.

Слуцкий внес юморка чуть-чуть, и все пошло по-другому (смеется). Он поставил нам игру, мы хорошо понимаем друг друга. Не зря он постоянно викторины проводит, делает все, чтобы игроки общались не только на поле, но и за его пределами. Дисциплина у нас на высшем уровне. Пацаны знают, что каждый сделает в конкретной ситуации.

Леонид Викторович хорошо разбирается и во вратарском деле. Может и напихать, и похвалить. Последний раз получал от него перед Новым годом. В конце сезона потерял место в основе, он жестко прошелся по мне. Я пересмотрел свое отношение.

Сейчас цель «Рубина» — достойное место, по нынешней игре мы достойны попасть в четверку.

Напомним, «Рубин» дома уступил «Краснодару» в матче 27-го тура РПЛ.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 апреля в 13:58
Могут и в ЕК попасть
rubinovyi2
rubinovyi2
26 апреля в 13:50
Нет Юра,недостойны вы еще по игре быть в четверке.Играете,как на качелях,то взлет,то падение.
112910415
112910415
26 апреля в 13:33
хороший тренер, помогайте ему
sv_1969
sv_1969
26 апреля в 13:27
По вчерашней игре не скажешь)))
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