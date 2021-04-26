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Костылев: «ЦСКА получил оплеухи. Не надо было увольнять Ганчаренко»

26 апреля 2021, 12:33

Бывший главный тренер ЦСКА Геннадий Костылев прокомментировал поражение армейцев от «Спартака» в 27-м туре РПЛ (0:1).

Команда получила такие оплеухи. Сможет ли она собраться? Там есть и кадровые проблемы. Плюс не все в хорошем состоянии после травм. Не надо было увольнять Ганчаренко. Он не конфликтный парень и всегда находил, как сгладить ситуацию. Вдруг его убирают. А сейчас он остановил «Рубин», который летает и набирает очки. Это главная ошибка. Нужно было терпеть, потому что у нового тренера нет времени ни на что. Команда была нервная в игре со «Спартаком». У ребят не клеилось. Сейчас команда в незавидном положении. Хочется верить, что у ребят есть характер и они смогут ожить.

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Все комментарии
andrefino13
andrefino13
26 апреля в 19:45
Ганчаренко ушёл, и счастлив, должны вроде быть счастливы те, кто так усердно его выгоняли, а нет, да и ещё за происходящее все на него вешают.) Витя пришёл в разобранный Краснодар, ничейка с Зенитом, победа над Рубином. Думаю игра Краснодар ЦСКА или наоборот, не помню, многое поставит на свои места.
Stiv28
Stiv28
26 апреля в 14:48
Когда команды нет, то тренер сойдет любой.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
26 апреля в 14:15
Могу скромно заметить, что имею некоторый опыт в области HR , и скажу прямо, что такой подход подбора кадров противоречит основам соответствующей области науки. Есть четкие критерии подбора кадров в разных областях , на разные должности. Видимо эта область знаний не знакома Орешкину, либо он ее игнорировал. Чудес не бывает. Это назначение классическая авантюра, имевшая вероятность успеха не более 1%. Чисто футбольные аргументы приводить не буду, они тоже есть и понятны всем людям профессионалам в области футбольного менеджмента. Кстати есть и ряд косвенных подтверждений ошибочности назначения Олича. Один из красноречивых - это уход В. Березуцкого именно к Ганчаренко, не просто уход, а к ВМГ. Вася личность не импульсивная, а трезвомыслящая. Тем более, что он мог уйти и к Слуцкому. Это шаг показателен с учетом того, что Вася с Оличем знакомы без малого 17 лет и личного конфликта между ними не было.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
26 апреля в 14:12
То, что происходит сейчас с ЦСКА - это плоды бездарно организованной и проведенной межсезонной подготовки. Зачем было ехать в Кампоамор, если понятно было, что кроме команд из третьей-четвертой испанской лиги спаринг-партнеров там не найти? В итоге создавалось обманчивое впечатление готовности. А на деле ни физически ни тактически подготовиться к продолжению сезона не смогли. Теперь пожинаются плоды
Romkurch
Romkurch
26 апреля в 13:53
    Romkurch
    Romkurch
    26 апреля в 13:08
    Дружба дружбой, а судейство у каждого свое.
    112910415
    112910415
    26 апреля в 13:01
    внезапное решение не было удачным
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    26 апреля в 12:59
    Если ситуация безвыходная, кому-то приходится брать ответственность на себя, выступить на заклание
    ДАША Д
    ДАША Д
    26 апреля в 12:55
    Задним числом все думать умеют.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Ванечка (раскрыть)
    26 апреля в 12:54
    Безусловно, но хорошо бы свое мнение аргументировать, а не ля,ля...
    Ванечка
    Ванечка
    26 апреля в 12:52
    Каждый имеет свое мнение по этому вопросу...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    26 апреля в 12:52
    А то, что выходить с Уфой не кому тоже вина ВМГ ? Кадровая политика - штука не простая. Замена тренера это не простой вопрос. Человек из финансовой сферы (Орешкин) искренне считает , что любой "хороший" парень , Олич в частности станет отличным тренером ЦСКА. Серьезный и грамотный менеджер месяца три будет изучать досье как минимум трех кандидатов, потом посоветуется со специалистами ( Гинер, например), а потом уже примет решение. А в данном случае совершенно гопницкий подход. Это авантюра. Я об этом сказал примерно за 2 недели до прихода Олича, когда только слухи пошли. К сожалению оказался прав. В этом плане Орешкин оказался плохой копией Федуна. Деньги есть -= ума не надо. Это образно.
    Ballon dOr1984
    Ballon dOr1984
    26 апреля в 12:51, ред.
    вообще если по-честному Гончар худо-бедно мог на важные игры настроить, наверно поспешили его выгнать, вон Краснодар важнейшую игру выйграл, и не у кого-нибудь, а у толстого
    particular
    particular
    26 апреля в 12:48
    Это просто одно из мнений, пропитанное корпоративным духом и принадлежностью к тренерскому цеху...🤔
    ermak6848
    ermak6848 ответ Против ЦСКА (раскрыть)
    26 апреля в 12:45
    это в Москве не его стихия
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    26 апреля в 12:45
    Формулировка неверная. Если уж решили уволить, то нужно это делать грамотно, т.е. во время. Только безграмотный менеджмент мог рассчитывать на то, что тренер с нулевым опытом клубной работы, сумеет предотвратить провал. Разумный вариант, это дождаться конца сезона, если твердо решили менять, то не спеша подобрать нового тренера с опытом, а летом поменять. Теперь сделали ситуацию патовой. Результата не будет точно ( реально 6-7 место), значит трансферов не будет по ЕК точно. Значит еще один сезон будет потерян. Тем более вряд ли Влашич останется.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    26 апреля в 12:42
    Олич точно не тренер для ЦСКА.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    26 апреля в 12:41
    У Ганчаренко разве что то клеилось??? Новая система сборов явно дала сбой, игроки травмируются один за другим, Ганчаренко давно потерял нити управления командой. Увольнять его надо было еще прошлым летом , в крайнем случае зимой. Тогда Олич мог бы получше присмотреться к игрокам. А сейчас - это все багаж "четырежды лучшего". В матче с Уфой вообще выходить некому, а Уфа на подъеме.
    Всем здоровья.
    isamsn
    isamsn
    26 апреля в 12:39
    Гончаренко нужно было увольнять в зимнюю паузу, чтобы Олич руководил подготовкой к возобновлению чемпионата. Это ошибка руководства.
    Futurista
    Futurista
    26 апреля в 12:36
    Странное мнение...не обыграл бы Ганчаренко Рубин и что тогда говорить?)...
    Romkurch
    Romkurch
    26 апреля в 12:35, ред.
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