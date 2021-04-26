Костылев: «ЦСКА получил оплеухи. Не надо было увольнять Ганчаренко»

Бывший главный тренер ЦСКА прокомментировал поражение армейцев от «Спартака» в 27-м туре РПЛ (0:1).

Команда получила такие оплеухи. Сможет ли она собраться? Там есть и кадровые проблемы. Плюс не все в хорошем состоянии после травм. Не надо было увольнять Ганчаренко. Он не конфликтный парень и всегда находил, как сгладить ситуацию. Вдруг его убирают. А сейчас он остановил «Рубин», который летает и набирает очки. Это главная ошибка. Нужно было терпеть, потому что у нового тренера нет времени ни на что. Команда была нервная в игре со «Спартаком». У ребят не клеилось. Сейчас команда в незавидном положении. Хочется верить, что у ребят есть характер и они смогут ожить.