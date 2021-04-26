Попов — об удалении Ахметова: «Он не умеет отбирать мяч»

Бывший капитан «Амкара» и экс-защитник «Рубина» на своей странице в фейсбуке высказался о нашумевшем удалении полузащитника ЦСКА в дерби со «Спартаком» на 37-й минуте игры.

Все просто — Ахметов не умеет отбирать мяч. Он отбирал мяч прямой ногой. При таком отборе должна быть согнута нога (сгибание/разгибание колена) — как бьешь по мячу, рычаг должен работать.

У Ахметова просто прямая нога. Головой надо думать. Он знал, что он жестко пойдет, и все равно пошел.

Ахметов — пока не игрок для топ-клуба. Все еще перспективный.