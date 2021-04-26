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Попов — об удалении Ахметова: «Он не умеет отбирать мяч»

26 апреля 2021, 12:33
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший капитан «Амкара» и экс-защитник «Рубина» Алексей Попов на своей странице в фейсбуке высказался о нашумевшем удалении полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в дерби со «Спартаком» на 37-й минуте игры.

Все просто — Ахметов не умеет отбирать мяч. Он отбирал мяч прямой ногой. При таком отборе должна быть согнута нога (сгибание/разгибание колена) — как бьешь по мячу, рычаг должен работать.

У Ахметова просто прямая нога. Головой надо думать. Он знал, что он жестко пойдет, и все равно пошел.

Ахметов — пока не игрок для топ-клуба. Все еще перспективный.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
26 апреля в 16:58
Возможно он прав. Дело в том, что в "Рубине" Ахметов играл в атаке. Он игрок не оборонительного плана. Он может успешно делать перехваты, но отбор - явно не его конек. Поэтому Ахметова не нужно ставить в опорную зону
за
за
26 апреля в 14:43
Ахметова сдал Онопко на Матче: он сказал, что Ахметова учить бесполезно,
За наших
За наших
26 апреля в 13:33
согласен по поводу Ахмедова. Если посмотреть матчи с его участием то можно заметить как жестко он играет на грани карточки.. Мастерства не хватает ему. Думаю если бы у ЦСКА был больше выбор игроков - Ильзат сидел бы на скамейке. Играет он не от хорошей жизни армейского состава.
VeniaminS
VeniaminS
26 апреля в 13:10
Постоянно получает горчичник.
112910415
112910415
26 апреля в 12:58
с техникой беда у него
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 апреля в 12:56
Он походу нечего не умеет!
Остапчук 67
Остапчук 67
26 апреля в 12:46
Это проблемы ЦСКА.
makkie
makkie
26 апреля в 12:38
На красную фол не тянул, но Ахметова жизнь ничему не учит.
Свои должны были всыпать в раздевалке за то, что второй раз уже подводит команду.
Итого -6 очков у цска с Зенитом и Спартаком.
Romkurch
Romkurch
26 апреля в 12:36
Неправда, в цска всегда была лучшая молодежь.
Leha-ha50
Leha-ha50
26 апреля в 12:35
Мнения явно разделились. Думаю, что Ж/К хватило бы вполне.
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