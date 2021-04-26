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Червиченко: «„Локомотив“ пока хорош — как на поле, так и за его пределами»

26 апреля 2021, 12:13

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о борьбе за второе место в РПЛ.

Мне кажется, «Локомотив» не проиграет «Зениту». Возможно, у «Спартака» и «Локо» будет равенство очков, поэтому придётся считать дополнительные показатели. Но я бы не сбрасывал со счетов тульский «Арсенал». Не думаю, что для спартаковцев это будет лёгкий выезд. Да и «Химки» далеко не подарок. Говорить о том, что «Спартак» одержит три победы, я бы не стал. «Ахмат» тоже не собирается дарить очки в Грозном. Мне кажется, что в оставшихся трёх матчах команда Тедеско больше семи очков не наберёт.

У «Локомотива» ещё игры с «Зенитом» и «Динамо», но железнодорожники пока хороши — как на поле, так и за его пределами.

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Все комментарии
leopit
leopit
26 апреля в 15:12
Лучше спартачей за пределами поля нет(особенно они изобретательны и фантастичны в различных парных)
Аксинья
Аксинья
26 апреля в 13:27
    Romkurch
    Romkurch
    26 апреля в 12:40
      Futurista
      Futurista
      26 апреля в 12:38
      Как же хорош Локомотив за пределами поля...
      Г.Орлов...
      beefs
      beefs
      26 апреля в 12:32
      чего гадать, скоро все станет на свои места...
      LOpp
      LOpp
      26 апреля в 12:28
      Червиченко намекнул про предбанник?
      oncha
      oncha
      26 апреля в 12:24
      Червиченко сам верит в то, о чем говорит?
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