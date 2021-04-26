Масалитин: «Назначение Олича — большая ошибка ЦСКА»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о работе , возглавившего «армейцев» в марте.

На мой взгляд, назначение Олича — большая ошибка руководства ЦСКА . Не потому, что они три игры подряд проиграли, хотя это тоже имеет вес, а в целом. Мне кажется, что клубу надо было дать спокойно доработать братьям Березуцким, а не совершать преждевременных действий.

Когда тренера убирают по ходу сезона, нужен специалист, который знает ситуацию изнутри. Поэтому часто до конца сезона доигрывают исполняющим обязанности. Березуцкие знали всю ситуацию клуба, были на сборах, понимали возможности команды. Хуже бы не было точно. Какой смысл был приглашать Олича на несколько туров? Его надо было просто знакомить с командой пока, а не главным ставить.