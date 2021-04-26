Масалитин: «Назначение Олича — большая ошибка ЦСКА»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о работе Ивицы Олича, возглавившего «армейцев» в марте.
На мой взгляд, назначение Олича — большая ошибка руководства ЦСКА. Не потому, что они три игры подряд проиграли, хотя это тоже имеет вес, а в целом. Мне кажется, что клубу надо было дать спокойно доработать братьям Березуцким, а не совершать преждевременных действий.
Когда тренера убирают по ходу сезона, нужен специалист, который знает ситуацию изнутри. Поэтому часто до конца сезона доигрывают исполняющим обязанности. Березуцкие знали всю ситуацию клуба, были на сборах, понимали возможности команды. Хуже бы не было точно. Какой смысл был приглашать Олича на несколько туров? Его надо было просто знакомить с командой пока, а не главным ставить.
Ранее ЦСКА потерпел поражение в дерби со «Спартаком».
Сейчас уровень ЦСКА это Динамо Ставрополь, Черноморец Новороссийск, Спартак Нальчик и пускай со второй лиги начинают доказывать, что могут играть в высшем дивизионе как например Кубань!!!!
Сейчас уровень ЦСКА это Динамо Ставрополь, Черноморец Новороссийск, Спартак Нальчик и пускай со второй лиги начинают доказывать, что могут играть в высшем дивизионе как например Кубань!!!!
Нет команды, нет игроков которые могут сейчас исправить ситуацию. С таким составом вообще ничего и никто ничего не изменит . Любому тренеру кого бы не поставили нужно время и состав тех игроков с которыми можно ставить задачи. А сейчас ничего в команде нет. Так в данном случае Олич попал в мясорубку и все кому не лень виноватым считают Олича и того кто это решение принял. Дайте время сделать хоть что-то для изменения ситуации. Надо решить много вопросов. Отсеять тех кто уже не будет вписываться в схему тренера, закупить новичков , и только после этого ставить командную игру. И для этого нужно время. Хочу пожелать Оличу и ЦСКА выйти достойно из этой ситуации и доказать всем свою нужность для клуба !!! Будем делать посмотреть !!!
Всем Добра !!!
Нет команды, нет игроков которые могут сейчас исправить ситуацию. С таким составом вообще ничего и никто ничего не изменит . Любому тренеру кого бы не поставили нужно время и состав тех игроков с которыми можно ставить задачи. А сейчас ничего в команде нет. Так в данном случае Олич попал в мясорубку и все кому не лень виноватым считают Олича и того кто это решение принял. Дайте время сделать хоть что-то для изменения ситуации. Надо решить много вопросов. Отсеять тех кто уже не будет вписываться в схему тренера, закупить новичков , и только после этого ставить командную игру. И для этого нужно время. Хочу пожелать Оличу и ЦСКА выйти достойно из этой ситуации и доказать всем свою нужность для клуба !!! Будем делать посмотреть !!!
Всем Добра !!!
Всем здоровья.
Всем здоровья.
а тут ещё и травмы
а тут ещё и травмы