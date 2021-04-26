ГлавнаяНовости

Масалитин: «Назначение Олича — большая ошибка ЦСКА»

26 апреля 2021, 13:17

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о работе Ивицы Олича, возглавившего «армейцев» в марте.

На мой взгляд, назначение Олича — большая ошибка руководства ЦСКА. Не потому, что они три игры подряд проиграли, хотя это тоже имеет вес, а в целом. Мне кажется, что клубу надо было дать спокойно доработать братьям Березуцким, а не совершать преждевременных действий.

Когда тренера убирают по ходу сезона, нужен специалист, который знает ситуацию изнутри. Поэтому часто до конца сезона доигрывают исполняющим обязанности. Березуцкие знали всю ситуацию клуба, были на сборах, понимали возможности команды. Хуже бы не было точно. Какой смысл был приглашать Олича на несколько туров? Его надо было просто знакомить с командой пока, а не главным ставить.

Ранее ЦСКА потерпел поражение в дерби со «Спартаком».

Все новости
Федотов: «Карасёв должен был пропускать тур, а ему отдали главный матч»
Вчера, 17:06 Комментарии13
Уилкшир: «В Черчесове были опредёленные вещи, которые мне не нравились»
Вчера, 16:39 Комментарии10
Кузнецов: «Отмена красной карточки Ахметова — абсолютно правильное решение»
Вчера, 15:45 Комментарии21
Семак — о победах «Локомотива»: «Любая серия рано или поздно заканчивается»
Вчера, 15:04 Комментарии44
Аршавин: «„Зенит“ связан с „Сочи“? Посмотрите на „Спартак“ и „Арсенал“»
Вчера, 11:09 Комментарии39
Фомин: «После слов Шварца возникает улыбка на лице»
Вчера, 10:23 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Олег Орешкин
Олег Орешкин
27 апреля в 03:12
И действительно нет игроков для слаженной команды. На мой взгляд ЦСКА нужно продать Влашича, Марио Фернандеса и Эджуке, потому что в ЦСКА они просто будут деградировать. ЦСКА это не их уровень.
Сейчас уровень ЦСКА это Динамо Ставрополь, Черноморец Новороссийск, Спартак Нальчик и пускай со второй лиги начинают доказывать, что могут играть в высшем дивизионе как например Кубань!!!!
janka bulka
janka bulka
26 апреля в 20:03
ЦСКА угробили покупатели игроков за деньги, из этого состава больше чем ВМГ, никто ничего не выжмет. А о выгодной продаже хоть кого-то и говорить смешно.
Leha-ha50
Leha-ha50
26 апреля в 17:56
Молодежь - она такая, чуть опыта надо поднабраться и все будет ОК!!!
stanichnik
stanichnik ответ Leha-ha50 (раскрыть)
26 апреля в 16:27
То что у него нет любимчиков, это несомненно плюс, но до сих пор не видно четкого рисунка игры Динамо.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ stanichnik (раскрыть)
26 апреля в 16:13
В следующем году молодежь Динамо окрепнет и шороху наведет. Это наш Витя консерватор , а немец безгранично верить ни в кого не будет, кто лучше , тот у него и играет.
stanichnik
stanichnik ответ Leha-ha50 (раскрыть)
26 апреля в 15:56
Из этой перечисленной Тобой троки Шварц явный аутсайдер.
Stiv28
Stiv28
26 апреля в 14:46
Какая команда, такой и тренер, все к этому и шло.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
26 апреля в 14:31
Нам остается только ждать и надеяться на улучшение результатов.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
26 апреля в 14:20
Скромно замечу, что и Тедеско, и Николич, и Шварц РАБОТАЛИ тренерами клубных команд, при том, что ОЛИЧ ни одного дня. Глубоко убежден , что назначение Олича это авантюра, которая серьезно аукнется клубу. Тем более на очереди увольнение Бабаева. Остапа ( Орешкина) понесло.
Romkurch
Romkurch
26 апреля в 13:49, ред.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    26 апреля в 13:44
    Не берусь судить сказанное Масалитиным но хочу предостеречь о том, какой был скандал вокруг фигуры Николича а сейчас совершенно иная картина поэтому судить о том, правы руководство или нет покажет время.
    Ironigor
    Ironigor
    26 апреля в 13:38
    Да хоть Березуцкие ,да хоть и Гвардиолу. Ничего бы не изменилось и результаты были примерно одни и те же.
    Нет команды, нет игроков которые могут сейчас исправить ситуацию. С таким составом вообще ничего и никто ничего не изменит . Любому тренеру кого бы не поставили нужно время и состав тех игроков с которыми можно ставить задачи. А сейчас ничего в команде нет. Так в данном случае Олич попал в мясорубку и все кому не лень виноватым считают Олича и того кто это решение принял. Дайте время сделать хоть что-то для изменения ситуации. Надо решить много вопросов. Отсеять тех кто уже не будет вписываться в схему тренера, закупить новичков , и только после этого ставить командную игру. И для этого нужно время. Хочу пожелать Оличу и ЦСКА выйти достойно из этой ситуации и доказать всем свою нужность для клуба !!! Будем делать посмотреть !!!
    Всем Добра !!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    26 апреля в 13:38
    Поздно пить боржоми....Дело сделано. Хотя и про Тедеско, и про Николича, и про Шварца то же самое говорили. А ничего, дела хоть и не сразу , но у всех пошли на лад. Так что гадать смысла нет. Ошибка - это время выбранное для смены. А в остальном пока полный туман.
    Всем здоровья.
    isamsn
    isamsn
    26 апреля в 13:30, ред.
    Ни чего бы братья не смогли сделать. Так что чем раньше разорвали путь в никуда, тем лучше будет для будущего команды. Гончаренко это тупиковая ветвь развития.
    112910415
    112910415
    26 апреля в 13:21
    да, похоже на большую ошибку ...
    а тут ещё и травмы
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100