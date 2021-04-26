Грушевский: «Было бы неплохо продлить аренду Рондона»

Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский считает, что «армейцам» необходимо продлить аренду нападающего Саломона Рондона.
Было бы неплохо продлить аренду Рондона на приемлемых для ЦСКА условиях. Конечно, хочется увидеть Рондона в идеальной форме, но пока сделать это не удается. Однако с учетом того, что Гайч, скорее всего, в ЦСКА не вернется, безусловно, «армейцам» нужен новый забивной нападающий.
Хотелось бы, чтобы этим нападающим стал Саломон. Да, пока он не впечатляет настолько, насколько бы этого хотелось всем болельщикам, но я думаю, что его оставят в ЦСКА. Хотя, вероятное непопадание клуба в еврокубки усложнит некоторые моменты в трансферных вопросах.
Будь я на месте Романа Юрьевича Бабаева, я бы сказал так: если мы найдем молодого нападающего, готового играть за ЦСКА по устраивающей нас цене, то я бы выбрал не Рондона, а более молодого нападающего голодного до подвигов, с горящими глазами. Но если не будет альтернативного варианта, то я бы оставил Рондона.