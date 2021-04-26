Грушевский: «Было бы неплохо продлить аренду Рондона»

Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский считает, что «армейцам» необходимо продлить аренду нападающего .

Было бы неплохо продлить аренду Рондона на приемлемых для ЦСКА условиях. Конечно, хочется увидеть Рондона в идеальной форме, но пока сделать это не удается. Однако с учетом того, что Гайч, скорее всего, в ЦСКА не вернется, безусловно, «армейцам» нужен новый забивной нападающий.

Хотелось бы, чтобы этим нападающим стал Саломон. Да, пока он не впечатляет настолько, насколько бы этого хотелось всем болельщикам, но я думаю, что его оставят в ЦСКА . Хотя, вероятное непопадание клуба в еврокубки усложнит некоторые моменты в трансферных вопросах.