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Грушевский: «Было бы неплохо продлить аренду Рондона»

26 апреля 2021, 12:05

Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский считает, что «армейцам» необходимо продлить аренду нападающего Саломона Рондона.

Было бы неплохо продлить аренду Рондона на приемлемых для ЦСКА условиях. Конечно, хочется увидеть Рондона в идеальной форме, но пока сделать это не удается. Однако с учетом того, что Гайч, скорее всего, в ЦСКА не вернется, безусловно, «армейцам» нужен новый забивной нападающий.

Хотелось бы, чтобы этим нападающим стал Саломон. Да, пока он не впечатляет настолько, насколько бы этого хотелось всем болельщикам, но я думаю, что его оставят в ЦСКА. Хотя, вероятное непопадание клуба в еврокубки усложнит некоторые моменты в трансферных вопросах.

Будь я на месте Романа Юрьевича Бабаева, я бы сказал так: если мы найдем молодого нападающего, готового играть за ЦСКА по устраивающей нас цене, то я бы выбрал не Рондона, а более молодого нападающего голодного до подвигов, с горящими глазами. Но если не будет альтернативного варианта, то я бы оставил Рондона.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Serg_Diamond (раскрыть)
26 апреля в 12:56
Но пока он не блещет особо. Выходит, но его меняют и не сильно много забивает. Всего 2 гола за 8 матчей.
Leha-ha50
Leha-ha50
26 апреля в 12:49
Похоже , что Грушевский пошутил.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
26 апреля в 12:39
Насчет Гайча я бы не был так уверен - в Италии любят и ценят молодых аргентинцев, тем более таких фактурных. 11 млн - не деньги за молодого аргентинского нападающего. С другой стороны, за эти деньги можно подыскать и замену.
Romkurch
Romkurch
26 апреля в 12:38
Неплохо было бы еще и вернуть Вагнера.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
26 апреля в 12:35, ред.
На данный момент времени я не вижу особой разницы между игрой Рондона и игрой Шкурина. Это не значит, что Шкурин так хорош, это значит Рондон откровенно плох. Но если бы Шкурину давали больше времени, хотя бы столько сколько дают Рондону, уверен, пользы от него было бы больше чем от Рондона. Потому что Шкурин подвижнее тяжелого Рондона, а для игровой модели ЦСКА это имеет решающее значение. Но, думаю, Олич не станет доверять Шкурину. На данный момент есть ощущение, что Олич ставит игроков в основной состав, ориентируясь не на их игровые качества, а на их трансферную стоимость.
makkie
makkie
26 апреля в 12:33
Отличная шутка от юмориста Грушевского)
ЮЗИК
ЮЗИК
26 апреля в 12:30
Пусть вначале заиграет
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
26 апреля в 12:29
Грушевский не в теме. Во первых по контракту Бабаев может быть уволне, если Цска не попадёт в ЕК.. А не попадёт точно. Во вторых гайч вернётся в ЦСКА, тк за отступных 11 млн его никто не купит. А в третьих Рондон это сбитый лётчик и вряд ли он заиграет
112910415
112910415
26 апреля в 12:27
а толку-то нет от Рондона ... тогда зачем ?!
oncha
oncha
26 апреля в 12:23
Рондон основной игрок цска, скоро в пердив цска выведет вместе с Оличем.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
26 апреля в 12:20
Рондон в таком виде нам нужен.
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
26 апреля в 12:09
Действительно... Никакущего старпера продлевать))
Байкал-38
Байкал-38
26 апреля в 12:07
Почему Грушевский так не любит ЦСКА?
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