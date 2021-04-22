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«Отказ от участия мог бы стать исторической ошибкой». «Барса» — о Суперлиге

22 апреля 2021, 21:31

«Барселона» на официальном сайте опубликовала заявление по поводу участия клуба в Суперлиге.

«Барселона» согласна с мнением большинства европейских топ-клубов о том, что в футболе нужно провести структурные реформы, которые обеспечат финансовую устойчивость и жизнеспособность, повышение зрелищности для болельщиков.

В этом контексте совет директоров «Барселоны» в срочном порядке принял решение об участии в Суперлиге в качестве клуба-учредителя соревнования. Целью турнира являлось повышение качества и привлекательности продукта для зрителей. Мы хотели найти новые формулы для солидарности футбольной семьи в целом.

Решение было принято с убеждением, что отказ от участия в этом проекте в качестве одного из клубов-основателей был бы исторической ошибкой. Будучи одним из ведущих спортивных клубов мира, мы всегда будем стремиться отстаивать лидерское призвание клуба, которое является неотъемлемой частью самобытности и спортивного и социального духа организации.

Учитывая реакцию общественности, вызванную вышеупомянутой инициативой, нет никаких сомнений, что «Барселона» понимает необходимость проведения гораздо более глубокого анализа причин, вызвавших эту реакцию. Такой глубокий анализ требует времени и необходимого хладнокровия, чтобы избежать необдуманных действий.

Мы считаем не менее важным подчеркнуть объективный факт, что суд уже предоставил срочную правовую защиту по запросу, подтвердив тем самым право инициативы со стороны клубов-учредителей проекта Суперлиги. В связи с этим «Барселона» считает, что было бы неправильно, если бы необходимый процесс размышления и дебатов был установлен в условиях неоправданного давления и запугивания.

Несмотря на то, что мы прекрасно осознаем важность и интерес, вызванные этим вопросом, а также необходимость всегда действовать с максимальной прозрачностью, «Барселона» всегда будет действовать с должной осмотрительностью и просит предельного понимания, уважения и прежде всего терпения у болельщиков «Барселоны» и общественного мнения в целом.

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Funny_Smailik
Funny_Smailik
24 апреля в 16:27
Считаю так, в капитализме априори быть справедливости не может. Богатый полюбой задавит мелкого. Честной конкуренции нет в природе.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Barcelona_Rostov (раскрыть)
23 апреля в 18:58
Да как не знают ? Знают поэтому и введи потолок зарплат , но УЕФА этого не делает . А сейчас УЕФА изменила ля до полнейшего кретинизма увеличив число игр ЛЧ , теперь условнойБарсе придется расширить скамейку , а это очередные затраты
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Barcelona_Rostov (раскрыть)
23 апреля в 18:56
Это не жалание клуба это чушь , просто когда другой клуб арабский шейх может дать футболисту в два раза больше , условной Барсе приходится предлагать столько же что бы не потерять футболиста . А если шейх не сможет больше предложить , то футболист будет выбрать там где у него душа лежит , а не там где больше дают . Ну сделает твоя Барселона 8 лямов потолок ,так с вами футболисты перестанут продлевать контракт , и бесплатно уходить , а это колоссальные потери . И другие топ игрок к вам переходить не будут , потому что у условного Реала нету потолка и там сколько угодно просить можно а у Барсы есть , надеюсь ты хоть сейчас это поймёшь
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
23 апреля в 18:55
Это понятно, вопрос в том,что тот же райола знает,что могут заплатить больше, потому что сами клубы создали прецедент однажды,а как теперь это исправить не знают...
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Barcelona_Rostov (раскрыть)
23 апреля в 18:52
Ну так агент скажет что другой клуб заплатит , и этим будет баломутить футболиста , а если будет потолок то в другом месте больше не заплатит . И клубу проще заплатить чем потерять футболиста , потому что футболист это финансовый актив . А на сегодня дела так обстоят , что условный Оайола шантажирует клубы тем что в другом месте больше заплатят
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
23 апреля в 18:39
Так агент может просить,все что угодно,а вот выполнять эти требования или нет,это дело клуба. Ну и если честно,то как проходят переговоры,клуб предлагает деньги за трансфер и сразу зарплату озвучивает,да агенты может и больше просить,какие вопросы,но если ты понимаешь,что не в состоянии платить,то зачем платишь эти деньги, причём беря кредиты.
И я не говорил,что УЕФА не виновата, конечно и они виноваты,но по твоей логике, клубы бедные и несчастные,а УЕФА монстр,это не Так..
Вспомни когда все это начиналось, ещё с начала нулевых, когда Реал, Ювентус или Манчестер платили дикие деньги за трансферы,тогда это было именно желание клубов показать, какие мы богатые,это сейчас раздули все в основном агенты...
Но начали сами гранды,ты вот это признавать не хочешь
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Barcelona_Rostov (раскрыть)
23 апреля в 18:05, ред.
Мешает то что агенты знают что его нету , это же так элементарно . Агент знает что может просить сколько вздумается ибо никакого потолка нету . А когда будет запрет он будет понимать что больше просить нельзя , ибо нигде больше не дадут . Мне удивительно что ты такие вещи не понимаешь . И как понять УЕФА виновата или нет ? Игры под чьей эгидой проходят ? УЕФА это не ограничивает поэтому агент сколько хочет столько и просит
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
23 апреля в 16:28
Так,а что мешает соблюдать его сейчас этот потолок зарплат т.е. клуб понимает,что ему можно потратить на зарплаты 50% от бюджета и соблюдать,но нет же,в Барселоне зарплатная ведомость 70%,уверен во многих ТОП клубах,она близка к этому,а это разве УЕФА виновата,или может неграмотный менеджмент?
Я согласен,что агентские раздуты и зарплаты тоже часто неадекватны,но в погоне за титулами,сами же клубы допустили это...
Хотя конечно и УЕФА могло отчасти регулировать деятельность агентов...
Но чтобы исправить ситуацию и как-то стабилизировать рынок, клубы и УЕФА должны вместе работать,а не создавать какие-то отдельные лиги...
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Barcelona_Rostov (раскрыть)
23 апреля в 15:29
Как понять как это могло быть ? А что мешает соблюдать его в чемпионате ? Если клуб понимает , что его не допустят до супер лиги то он будет этот формат соблюдать , не важно где он играет . Вроде все очевидно . И кто сказал что это это главная причина ? Одна из . Также , потолок зарплат это не деньги ? Это сдержит агентов и хотелки футболистов что позволит клубам сильно с экономить
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
23 апреля в 12:40
Я читал,что потолок зарплат там хотели ввести.
Но это явно не основная причина,по которой они хотели ее создать. Там главное деньги, которые им пообещали,а модель там была бы по типу НХЛ с зарплатой.
Вот только вопрос,если они хотели Суперлигу, где есть потолок зарплат и хотели играть в национальных чемпионатах,где его нет,как это вообще могло быть??
Суперлига в том виде, который они хотели сделать,просто шантаж...
RaulitoS
RaulitoS
23 апреля в 11:42
Никогда не думал, что напишу это, но полностью согласен с позицией Барселоны.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Barcelona_Rostov (раскрыть)
23 апреля в 08:46
Вообще то они при создании СЛ сразу же вели потолок зарплат . Это первое что сказал Перес о супер лиги . И это одно из главных причин почему они хотели уйти от УЕФА . УЕФА это никак не сдерживает и агенты этим пользуются выпрашивая огромные суммы
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Мessi 10 (раскрыть)
23 апреля в 08:44
Во первых Ювентус , Милан и Барселона до сих пор в СЛ , уже как минимум 4 клуба . Также главный помощник это Аньелли . Во вторых а почему Перес так бы не сделал ? Он что когда либо был замешен в крсятничестве ? В третьем это Барсе больше всех надо , среди всех клубов у Барсы больше всех долгов , и это четко показана в отчётах . У Реала 400 миллионов у вас 1,2 миллиарда
Incredulous
Incredulous ответ ALBA BARCELONA 21 (комментарий удален) (раскрыть)
23 апреля в 08:33
Абсолютно верные слова! Основная часть обывателей - это стадо и приспособленцы, которые всегда подстраиваются под мнение большинства, и если бы Суперлига состоялась и ФИФА с УЕФА признали бы её, то все эти противники резко переобулись бы и начали с пеной у рта оправдывать необходимость таких глобальных реформ. То же было и с введением системы VAR, где та масса противников, которые были категорически против видеоповторов? Они давно переобулись и резко забыли свои убеждения.А революции всегда делали единицы, белые вороны, которых осуждала основная масса, но в случае удачных попыток этих революций, та жа масса быстро перестраивалась под новый строй.
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
23 апреля в 07:46
,,Барса", виляя попой, пытается достойно. отступить..,.
112910415
112910415
23 апреля в 06:40
время не пришло, скажем так
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 апреля в 05:30
Барселона также как остальные клубы инициаторы Суперлиги безусловно топовые и великие клубы, это история и эту историю создавал не только клуб а болельщики со своей любовью и поддержкой а сегодня они хотят лишить их этих чувств, понятно, что сейчас с этой пандемией клубы потеряли финансовые поступления от зрителей и понятно, что это большие деньги но это не повод самостоятельно решить улучшить благосостояние клуба и наплевать на болельщиков.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
23 апреля в 00:21
Да какая вам суперлига, после 2:8, играйте с леганесами, хетафями, осасунами и прочими командами, поставляющими рекорды для Рона и Месси
dzvinka
dzvinka
23 апреля в 00:03
из всего этого следует только одно, надо расформировать этот клуб, а мошенников кинуть за решетку.
Палыч82
Палыч82
22 апреля в 23:40
Эффект толпы и запах денег, что уж юлят
Baggio R.
Baggio R. ответ ALBA BARCELONA 21 (комментарий удален) (раскрыть)
22 апреля в 23:06
Без топ-клубов застойные чемпионаты превратятся в отстойные и станут сырьевыми придатками для Суперлиги, где будут обкатывать молодежь и забирать всех талантов. Зрительский интерес и конкурентоспособность упадут. И еврокубки будут уже не те. ЧМ и ЧЕ могут лишиться лучших игроков. В общем, перспективы так себе(
RamonCSKA
RamonCSKA
22 апреля в 23:06
Соучредитель , кркдит взяли, а отдавать надо американцам
Пусть в троичка устраивают свою суперлигу, думаю что ничего хорошего бы не вышло
shlifen
shlifen ответ juvenale (раскрыть)
22 апреля в 23:02
"Предательство — это вопрос даты. Вовремя предать — это значит предвидеть." (с) Шарль Морис де Талейран

Это слова человека, предавшего своё государство 5 раз, и сумевшего умереть в старости обеспеченным и уважаемым человеком - он вероятно лучший мировой эксперт по "предательствам" =)))
DXTK
DXTK
22 апреля в 22:54
Руководство Барсы растранжирило бабки на всякий сброд и плюс инопланетные контракты Месси, а теперь ходят как нищие милостыню просят, где бы чего взять, Ляпорта уже повелся на предложения Переса о супер лиге.......... а это говорит уже о многом.......

какое уважение,............. вы сами себя перестали уважать......особенно после того как пошли на поводу у Переса, .....Зрелещность повысить для болел хотите........... так уже повысили дальше некуда......... в ЛЧ в камбеках от Ромы, Ливерпуля, 2-8 от Баварии и недавно на камп ноу...... 1-4 от ПСЖ..... а может вы в этом году два матча Реалу слили, чтобы Перес вас позвал в свою супер лигу????!!!!.......

PS если эти 12 клубов не хотят играть в ЛЧ и в ЛЕ от Уефа, так откажитесь от участия, найдутся 12 других желающих на ваше место......... а вы можете свою супер лигу ждать, смотреть, играть и тд....а мы уж по старинке...как привыкли ЛЧ и ЛЕ..........
juvenale
juvenale ответ Мessi 10 (раскрыть)
22 апреля в 22:49
Аньелли главный враг уефа)Перес в тени и Ювентус не вышел из суперлиги
ошалевший
ошалевший ответ juvenale (раскрыть)
22 апреля в 22:34
это бизнес для них,а не футбол для тебя,всё поситали и слились,тому же челси не выгодно стадион терять и имя
Futurista
Futurista
22 апреля в 22:21
Еще придет похмелье от эйфории отказа от проекта...такие бабки мимо кассы)...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Loko best (раскрыть)
22 апреля в 22:18
Быдло всегда претворяется,они за власть имущих всегда,короче лицемеры.
Мessi 10
Мessi 10 ответ juvenale (раскрыть)
22 апреля в 22:07
Аньелли же признал, что без клубов АПЛ Суперлига недееспособна и притих последние дни. Перес отдувается за всех. Или я путаю ?
Ozabot
Ozabot
22 апреля в 22:06
Реформы УЕФА нужны однозначно. Монополия УЕФА на международные турниры только наплодила коррупцию, а ЛЧ превратился в базар. Рано или поздно восстание бы произошло. В любом случае сам хайп вокруг Суперлиги и угроза ухода ведущих клубов пойдет футбольному миру только на пользу. А то заплыли жиром и заросли мхом.
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