«Отказ от участия мог бы стать исторической ошибкой». «Барса» — о Суперлиге

«Барселона» на официальном сайте опубликовала заявление по поводу участия клуба в Суперлиге.

«Барселона» согласна с мнением большинства европейских топ-клубов о том, что в футболе нужно провести структурные реформы, которые обеспечат финансовую устойчивость и жизнеспособность, повышение зрелищности для болельщиков.

В этом контексте совет директоров «Барселоны» в срочном порядке принял решение об участии в Суперлиге в качестве клуба-учредителя соревнования. Целью турнира являлось повышение качества и привлекательности продукта для зрителей. Мы хотели найти новые формулы для солидарности футбольной семьи в целом.

Решение было принято с убеждением, что отказ от участия в этом проекте в качестве одного из клубов-основателей был бы исторической ошибкой. Будучи одним из ведущих спортивных клубов мира, мы всегда будем стремиться отстаивать лидерское призвание клуба, которое является неотъемлемой частью самобытности и спортивного и социального духа организации.

Учитывая реакцию общественности, вызванную вышеупомянутой инициативой, нет никаких сомнений, что «Барселона» понимает необходимость проведения гораздо более глубокого анализа причин, вызвавших эту реакцию. Такой глубокий анализ требует времени и необходимого хладнокровия, чтобы избежать необдуманных действий.

Мы считаем не менее важным подчеркнуть объективный факт, что суд уже предоставил срочную правовую защиту по запросу, подтвердив тем самым право инициативы со стороны клубов-учредителей проекта Суперлиги. В связи с этим «Барселона» считает, что было бы неправильно, если бы необходимый процесс размышления и дебатов был установлен в условиях неоправданного давления и запугивания.

Несмотря на то, что мы прекрасно осознаем важность и интерес, вызванные этим вопросом, а также необходимость всегда действовать с максимальной прозрачностью, «Барселона» всегда будет действовать с должной осмотрительностью и просит предельного понимания, уважения и прежде всего терпения у болельщиков «Барселоны» и общественного мнения в целом.