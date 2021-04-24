Навесы Жиркова, скорость Ионова — сборная России собрала идеального игрока

Пресс-служба сборной России представила свою версию идеального футболиста, собранного из лучших качеств игроков национальной команды.
Игра головой — Артём Дзюба, футбольный интеллект — Александр Головин, физическая сила — Фёдор Кудряшов, отбор — Георгий Джикия, навесы — Юрий Жирков, передачи — Алексей Миранчук, скорость — Алексей Ионов, дриблинг — Антон Миранчук, сила удара — Магомед Оздоев, завершение атак — Александр Соболев.
Напомним, недавно бразильский вингер «Зенита» Малком допустил возможность выступления за сборную России.
Палка...палка...огуречик...
Палка...палка...огуречик...
Выбирали долго, вроде угадали,
Из достойных НЕЧТО долго собирали.
Экземпляр слепили прям из тех, что были,
А потом, взгруснувши, то и полюбили.
Припев:
Узелок завяжется и Жирков покажется,
А играя головой, Дзюбой вдруг окажется...
Выбирали долго, вроде угадали,
Из достойных НЕЧТО долго собирали.
Экземпляр слепили прям из тех, что были,
А потом, взгруснувши, то и полюбили.
Припев:
Узелок завяжется и Жирков покажется,
А играя головой, Дзюбой вдруг окажется...