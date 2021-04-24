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Навесы Жиркова, скорость Ионова — сборная России собрала идеального игрока

24 апреля 2021, 02:31

Пресс-служба сборной России представила свою версию идеального футболиста, собранного из лучших качеств игроков национальной команды.

Игра головой — Артём Дзюба, футбольный интеллект — Александр Головин, физическая сила — Фёдор Кудряшов, отбор — Георгий Джикия, навесы — Юрий Жирков, передачи — Алексей Миранчук, скорость — Алексей Ионов, дриблинг — Антон Миранчук, сила удара — Магомед Оздоев, завершение атак — Александр Соболев.

Напомним, недавно бразильский вингер «Зенита» Малком допустил возможность выступления за сборную России.

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
25 апреля в 19:56
Уже врядли.Сдулся он.Да и тут речь об нынешних футболистах сборной.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Евгений Быстров (раскрыть)
25 апреля в 18:40
Нет, но живой же ещё и играет. А значит может оказаться там.
Nick Ch
Nick Ch
24 апреля в 17:20
Забыли усы - Черчесов
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
24 апреля в 14:51
А Дзагоев разве в сборной?
Mi6
Mi6
24 апреля в 14:50
Зачем Дубиньо стучит головой, если лучший в завершении атак Соболев?
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
24 апреля в 13:41
На счёт скорости думаю Марио мог бы оспорить, да и по удару Зоба не хуже
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
24 апреля в 12:02
Думаю, что у Дзагоева дриблинг получше будет,
ARMENIAN
ARMENIAN
24 апреля в 11:56
а тренером будет Франкенштейн?
Союзник противников
Союзник противников
24 апреля в 11:40, ред.
...всё спорно,однозначно только несправедливо не упомянутый ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР этой гибридной сборной-наш великолепный австро-осетинский Усач! Ему нет замены,его таланту нет равных!!!Да,и теперь у нас сборная без вратаря играет??? Похоже на то...
poodle
poodle
24 апреля в 10:32
как не собирай все равно деревяха какая-то получается!
Бубнин
Бубнин
24 апреля в 10:29
"Артем Дзюба - Артем Дзюба"
112910415
112910415
24 апреля в 10:07
Перес уже готов приобрести этого идеального !
Baggio R.
Baggio R.
24 апреля в 09:25
Ноги Акинфеева и усов надежды не хватает)
Futurista
Futurista
24 апреля в 08:46, ред.
Песок и пламя...
Палка...палка...огуречик...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
24 апреля в 08:36
Это мутант, а не идеальный игрок))).
Федор Паршунин
Федор Паршунин
24 апреля в 06:26
Нет, кроме шуток, Заболотного надо было добавить - празднование после гола - сальтухи от мастера акробатики)
Аксинья
Аксинья
24 апреля в 06:01
Символично что лицо Дзюбы и сжатый кулак находятся рядом...
Аксинья
Аксинья ответ Comentarios (раскрыть)
24 апреля в 05:59
Пока только перчатки, да вот надеть забыли...
Дима Логинов
Дима Логинов
24 апреля в 05:54
Не нужно заниматься вивисекцией, природа всё уже давно сама сделала.

ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 апреля в 05:07
Игра головой дзюба а завершение атаки соболь, тут явно один лишний.
Tostao
Tostao
24 апреля в 03:52, ред.
Сводный хор пресс-службы сборной РФ исполняет песТню:

Выбирали долго, вроде угадали,
Из достойных НЕЧТО долго собирали.
Экземпляр слепили прям из тех, что были,
А потом, взгруснувши, то и полюбили.
Припев:
Узелок завяжется и Жирков покажется,
А играя головой, Дзюбой вдруг окажется...
Tostao
Tostao ответ Comentarios (раскрыть)
24 апреля в 03:07, ред.
Сколько не пытались, а на выходе Шунин все время получался.)
ОПС
ОПС
24 апреля в 02:55
Такого игрока надо видеть не на бумаге, а на поле.
Comentarios
Comentarios
24 апреля в 02:54
А на счет вратаря что собрали
ColdSun1995
ColdSun1995
24 апреля в 02:49
о боже)))
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