Григорян — о матче «Спартак» — ЦСКА: «20 минут „армейцы“ провели идеально»

Бывший тренер «Тамбова» поделился мнением о матче 27-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (1:0).

20 минут ЦСКА провел идеально. Мы видим, что хотел клуб — сыграть за счёт короткого паса. Это всё выглядело приятно, но умерло после 20-й минуты. Почему? На этот вопрос у меня нет ответа. Но это странно.