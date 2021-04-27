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Григорян — о матче «Спартак» — ЦСКА: «20 минут „армейцы“ провели идеально»

27 апреля 2021, 00:24
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший тренер «Тамбова» Александр Григорян поделился мнением о матче 27-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (1:0).

20 минут ЦСКА провел идеально. Мы видим, что хотел клуб — сыграть за счёт короткого паса. Это всё выглядело приятно, но умерло после 20-й минуты. Почему? На этот вопрос у меня нет ответа. Но это странно.

Думаю, что тактика «Спартака» — превзойти ЦСКА в подборах, прессинге и переходных фазах — сыграла бы свою роль, но это всего лишь догадки. А по факту, ЦСКА остался в меньшинстве, именно это и сыграло определяющую роль. Все завершилось трагически для ЦСКА, но несправедливо. Эпизод с удалением откуда пришел? Хочу подчеркнуть — это всё от давления «Спартака», от его тактики.

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258 ответ Сп62 (раскрыть)
27 апреля в 13:50
Всё может быть, но я верю в лучшее.
Сп62
Сп62 ответ SHMEL258 (раскрыть)
27 апреля в 12:47
А может быть сложилось ещё хуже. Спартак после забитого гола расслабился и сбросил скорость.
SHMEL258
SHMEL258
27 апреля в 08:03
Не случись картинного падения балерины соболевой и ошибочного решения судьи, всё сложилось бы по другому.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
27 апреля в 07:03
Играем дальше ещё не всё потеряно.
112910415
112910415
27 апреля в 06:01
проехали, идём дальше
Leha-ha50
Leha-ha50
27 апреля в 01:20
Матч сыгран, дело прошлое. Надо готовиться к оставшимся трем турам. Легко не будет. Травмы и дисквалификации более чем сильно проредили состав. Но делать нечего, надо выходить и играть. Соперники серьезные : Уфа , Динамо, Краснодар. Очки нужны всем.
Чемпионат заканчивается, следим за последними турами.
Всем здоровья.
ARMENIAN
ARMENIAN
27 апреля в 00:42
а казалось бы кони более выносливые животные чем свиньи.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 апреля в 00:25
Нас на 20 минут только и хватает!
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