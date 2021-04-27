Григорян — о матче «Спартак» — ЦСКА: «20 минут „армейцы“ провели идеально»

Бывший тренер «Тамбова» Александр Григорян поделился мнением о матче 27-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (1:0).
20 минут ЦСКА провел идеально. Мы видим, что хотел клуб — сыграть за счёт короткого паса. Это всё выглядело приятно, но умерло после 20-й минуты. Почему? На этот вопрос у меня нет ответа. Но это странно.
Думаю, что тактика «Спартака» — превзойти ЦСКА в подборах, прессинге и переходных фазах — сыграла бы свою роль, но это всего лишь догадки. А по факту, ЦСКА остался в меньшинстве, именно это и сыграло определяющую роль. Все завершилось трагически для ЦСКА, но несправедливо. Эпизод с удалением откуда пришел? Хочу подчеркнуть — это всё от давления «Спартака», от его тактики.
Чемпионат заканчивается, следим за последними турами.
Всем здоровья.
Чемпионат заканчивается, следим за последними турами.
Всем здоровья.