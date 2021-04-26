Павлюченко: «С трудом верится, что Россия сможет пройти в 1/4 финала Евро»

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко оценил шансы национальной команды на предстоящем чемпионате Европы.
Сегодняшняя сборная сильно уступает той, что играла в 2008 году. Денисов «убивал» всех в центре поля, Игнашевич цементировал оборону. Игроки той сборной сильнее нынешних во всех линиях. Перед Евро все надежды на Жиркова, ха-ха. Но если Черчесов хорошо подготовит команду физически, то за счёт хорошего движения мы можем добиться результата. Но с трудом верится, что сможем пройти в четвертьфинал, как на чемпионате мира, но всё возможно. В 2008 году мы тоже приехали на Евро, и никто нас не знал. Но за счет отличной подготовки мы переиграли и перебегали даже сборную Голландии.
Ранее бывший футболист «Реала» и «Барселоны» Луиш Фигу заявил, что на Евро-2020 сборная России может пройти очень далеко.
развивались события, греки + шведы + голландцы , никто и подумать не мог ,одна
победа за другой и всё ,по сей день тишина....а в 2018 дома под рёв своей толпы автобусом постояли ....картина маслом!
развивались события, греки + шведы + голландцы , никто и подумать не мог ,одна
победа за другой и всё ,по сей день тишина....а в 2018 дома под рёв своей толпы автобусом постояли ....картина маслом!
Всем Добра !!!
Всем Добра !!!