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Павлюченко: «С трудом верится, что Россия сможет пройти в 1/4 финала Евро»

26 апреля 2021, 18:06

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко оценил шансы национальной команды на предстоящем чемпионате Европы.

Сегодняшняя сборная сильно уступает той, что играла в 2008 году. Денисов «убивал» всех в центре поля, Игнашевич цементировал оборону. Игроки той сборной сильнее нынешних во всех линиях. Перед Евро все надежды на Жиркова, ха-ха. Но если Черчесов хорошо подготовит команду физически, то за счёт хорошего движения мы можем добиться результата. Но с трудом верится, что сможем пройти в четвертьфинал, как на чемпионате мира, но всё возможно. В 2008 году мы тоже приехали на Евро, и никто нас не знал. Но за счет отличной подготовки мы переиграли и перебегали даже сборную Голландии.

Ранее бывший футболист «Реала» и «Барселоны» Луиш Фигу заявил, что на Евро-2020 сборная России может пройти очень далеко.

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Все комментарии
Maksat Karanov
Maksat Karanov ответ Oplot (раскрыть)
26 апреля в 23:24
ты убил просто😂
Oplot
Oplot
26 апреля в 23:18
Павлюченко явно недооценивает игру нашей сборной.Мало того что Черчесов топовый тренер по меркам европейского футбола,так и в целом игроки показывают высочайший уровень игры и самоотдачи!До финала такая команда уверенно может дойти!Главное чтобы соперники не отскакивали на случайных голах.
sir_Alex
sir_Alex
26 апреля в 21:31
Выход из группы под вопросом, какая 1/4???
SAFqwer
SAFqwer
26 апреля в 21:26
В принципе адекватная оценка, но в хорошую готовность и то что можем кого-то перебегать верится с трудом))) Ну и надежды на Жиркова-это мощно)))
berda2003
berda2003
26 апреля в 20:17
Фигу показал падлюченко фигу ... на вид этот падлюченко не полный 56, но всё возможно, если подлечить...
shur
shur
26 апреля в 19:15
...2008 год !!! Назовём его так , "А что это было???!!!", настолько непредсказуемо
развивались события, греки + шведы + голландцы , никто и подумать не мог ,одна
победа за другой и всё ,по сей день тишина....а в 2018 дома под рёв своей толпы автобусом постояли ....картина маслом!
Elliada
Elliada
26 апреля в 19:15
Да они даже с допингом из группы не выйдут, какая 1/4 финала?
Rattlehead
Rattlehead
26 апреля в 19:01
Даже из группы шансов выйти нет, только если с 3-го места,да и то вряд ли. Тренера нет, капитан и главная ударная сила - деревянный онанист, с трудом передвигающийся по полю, фланг посыпает песком ветеран Куликовской битвы, вратарь один дырявее другого.
ДСА
ДСА
26 апреля в 18:59
Сеалекс, а что, а вдруг?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
26 апреля в 18:59
Этот раз с черчесом невозможно так как сам себя переоценил.
Ironigor
Ironigor ответ particular (раскрыть)
26 апреля в 18:38
Этим и прекрасно слово , - Сенсация !!! ☝😜
particular
particular
26 апреля в 18:36, ред.
Тот случай, когда даже мысль о вере в подобное, кажется крамолой и фантастикой... И подкрепить эту веру нЕчем 🤔 Пока...
eleven LC
eleven LC
26 апреля в 18:28
Выход из группы уже будет не плохо,а там как повезёт с соперником в 1/8
Ironigor
Ironigor
26 апреля в 18:26
Всё в жизни может быть !!! Все сборные выступающие в чемпионатах мира или Европы, все были разные. Так что сравнение не актуально. Дело случая может решить любой исход, любого матча !!! Кто бы мог перед началом чемпионата мира 1998году представить что сборная Хорватии станет бронзовым призёром, или сборная Греции в 2004 году станет чемпионом Европы. Так что всё может быть !!! Удачи тебе сборная России !!!
Всем Добра !!!
Ванечка
Ванечка
26 апреля в 18:22
Посмотрим, что будет по факту...
Caniggia
Caniggia
26 апреля в 18:17
Нас ещё и финны повозят, не говоря уже о Бельгии а Дании - там будет вынос тела в российской одёжке.
Caniggia
Caniggia
26 апреля в 18:13
В той команде ещё атмосфера внутри коллектива была потрясающей, все готовы были биться друг за друга. Эту обстановку создал Хиддинк, он раскрепостил ребят. А сейчас, ощущение, что когда выходят играть в форме сборной, то как на каторгу какую-то, выполнять тяжёлую работу. Спасибо пастуху-самодуру!
beefs
beefs
26 апреля в 18:08
да и не верь, никто тебя не заставляет...
VeniaminS
VeniaminS
26 апреля в 18:08
будет трудновато
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