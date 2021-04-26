Павлюченко: «С трудом верится, что Россия сможет пройти в 1/4 финала Евро»

Бывший футболист сборной России оценил шансы национальной команды на предстоящем чемпионате Европы.

Сегодняшняя сборная сильно уступает той, что играла в 2008 году. Денисов «убивал» всех в центре поля, Игнашевич цементировал оборону. Игроки той сборной сильнее нынешних во всех линиях. Перед Евро все надежды на Жиркова, ха-ха. Но если Черчесов хорошо подготовит команду физически, то за счёт хорошего движения мы можем добиться результата. Но с трудом верится, что сможем пройти в четвертьфинал, как на чемпионате мира, но всё возможно. В 2008 году мы тоже приехали на Евро, и никто нас не знал. Но за счет отличной подготовки мы переиграли и перебегали даже сборную Голландии.