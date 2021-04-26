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Павлюченко порекомендовал «Спартаку» пригласить Моуриньо

26 апреля 2021, 19:13

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о будущем главном тренере московского клуба.

Кого вижу после ухода Тедеско? Я бы приглашал в «Спартак» крепкого европейского тренера с именем. Финансовые возможности клуба позволяют это сделать. Может, Моуриньо. Я бы не исключал такой вариант, сейчас всё возможно.

Не обижаю российских специалистов, среди них тоже есть достойные кандидатуры. Но я бы всё равно рекомендовал иностранца с современным подходом к делу.

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Все комментарии
протон1
протон1
26 апреля в 21:03
было бы интересно. ажиотаж был бы смотреть за спамом . если он пришел. мавр. как в свое время гус в анжи. роберто карлос. и это О
makkie
makkie
26 апреля в 20:46
Не хочется видеть Моуриньо.
Он уже шоу-мен на закате карьеры, приедет сюда без всяких амбиций, с целью заработать денег.
Лучше смотреть в сторону новой школы немецких или итальянских тренеров.
Stiv28
Stiv28
26 апреля в 20:40
Лучше Юрана, тот хоть свой.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
26 апреля в 20:11
Я тоже могу прокоментировать, много чего изменится? Тем более я уже ранее предполагал переход Моура в Спартак..
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
26 апреля в 19:59
пердив все ближе...
Futurista
Futurista
26 апреля в 19:35
В этом плане Моуриньо будет чем то похож на Фалькао...
Ironigor
Ironigor
26 апреля в 19:25
Ах Рома ,Ромочка Роман . Как много фантазий в твоей голове !!!
1bear
1bear
26 апреля в 19:21
...смешно...
в Россию едут только за баблом,а у спартака денег не хватит на запросы Моура
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