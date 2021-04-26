Павлюченко порекомендовал «Спартаку» пригласить Моуриньо

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о будущем главном тренере московского клуба.

Кого вижу после ухода Тедеско? Я бы приглашал в «Спартак» крепкого европейского тренера с именем. Финансовые возможности клуба позволяют это сделать. Может, Моуриньо. Я бы не исключал такой вариант, сейчас всё возможно.

Не обижаю российских специалистов, среди них тоже есть достойные кандидатуры. Но я бы всё равно рекомендовал иностранца с современным подходом к делу.