Павлюченко порекомендовал «Спартаку» пригласить Моуриньо

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о будущем главном тренере московского клуба.
Кого вижу после ухода Тедеско? Я бы приглашал в «Спартак» крепкого европейского тренера с именем. Финансовые возможности клуба позволяют это сделать. Может, Моуриньо. Я бы не исключал такой вариант, сейчас всё возможно.
Не обижаю российских специалистов, среди них тоже есть достойные кандидатуры. Но я бы всё равно рекомендовал иностранца с современным подходом к делу.
Он уже шоу-мен на закате карьеры, приедет сюда без всяких амбиций, с целью заработать денег.
Лучше смотреть в сторону новой школы немецких или итальянских тренеров.
Он уже шоу-мен на закате карьеры, приедет сюда без всяких амбиций, с целью заработать денег.
Лучше смотреть в сторону новой школы немецких или итальянских тренеров.
в Россию едут только за баблом,а у спартака денег не хватит на запросы Моура
в Россию едут только за баблом,а у спартака денег не хватит на запросы Моура