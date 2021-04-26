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Рахимов: «Даже в большинстве „Спартак“ играл от контратак против ЦСКА»

26 апреля 2021, 21:07
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов поделился мнением о матче 27-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (1:0).

«Спартак» сразу захватил инициативу и территорию, но мы не увидели должной комбинационной игры. Не было атак, чтобы можно было сказать, что они красиво смотрелись. Даже в большинстве «Спартак» играл в контратакующий футбол. Именно поэтому игра не казалась такой зрелищной.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
27 апреля в 09:30
ЦСКА играет в пацанский незрелый футбол, "Спартак" тоже. В этом они сейчас похожи. Показательно, что, играя в большинстве, "Спартак" получил 2 желтые карточки за затяжку времени. При Каррере они так не играли. Взрослый футбол в РПЛ сейчас показывают "Зенит" и "Локомотив".
112910415
112910415
27 апреля в 06:17
на результат сыграли
старина
старина ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
26 апреля в 22:48
Честно говоря не совсем пойму,при чем тут Валера.Я его не упоминал.....Ну если спросил....Мое мнение такое,что там встретилиь два упертых человека в лице Федуна и Карпина,которым тесно в одном месте.ИМХО.
Союзник противников
Союзник противников
26 апреля в 22:41
До лета "Спартак" так и будет бодро скакать,как и Кузнечик у бровки.Хочу ,чтобы они опередили "Локомотив" и порадовали нас ярким,но привычно коротким отбором в группу ЛЧ.
морозз
морозз
26 апреля в 22:12
Задача была одна и это только победа! О красоте речь не идёт, нужно было не вывалиться из гонки за ЛЕ! Уверен что ЛЧ забронировали за собой Питер и Паровозы!
25процентный клоун
25процентный клоун
26 апреля в 22:12
Согласен, не было команды, но и ошибки нельзя было совершать
Leha-ha50
Leha-ha50
26 апреля в 22:09
Осторожная игра , команды можно понять. Все же результат был очень важен, потому и игра получилась не очень зрелищной. Но это случается и не только у нас. Так что бросать камни в огород команд я бы не стал. Ну и глупо было рассчитывать , что армейцы, играя в меньшинстве, бросятся с шашками наголо в атаку.
Невесёлая, но очень напряженная игра и это нормально.
Всем здоровья.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ старина (раскрыть)
26 апреля в 22:04
Ответь пожалуйста на вопрос, как в спартаке обошлись с Карпиным?
mihaluch
mihaluch
26 апреля в 21:53
В общем игра не получилась.
Сп62
Сп62 ответ старина (раскрыть)
26 апреля в 21:48
Кода сам уже ничего добиться человек не может, появляется ревность к успехам других людей. Конечно, это проявляется не у каждого.
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
26 апреля в 21:46
Недовольство от того, что много мяч катали и моменты не реализовали.

А про игру ваших - лично я читал здесь только критику во время матча. Ваши боялись в контратаку лишний раз убежать. Да и в первом тайме редко мяч под контроль брали. Тедеско тактически переиграл Олича. Хотя Спартак ничего сверхъестественного не предложил вам - обычный прессинг и игра через фланги.
antant1
antant1
26 апреля в 21:30
Рахимов похоже какой-то другой матч смотрел)
старина
старина
26 апреля в 21:29
Вот честно,никогда не пойму бывших игроков Спартака.Я про Рахимова,Мостового и т.д....Такое чувство,что они задались одной целью,кто больше желчи выльет в адрес бывшего клуба.И это при том,что сами отдали годы на поле,играя в КБ футболке.Или о себе хотят напомнить,или еще что то...Да,не самое яркое дерби,решил один гол,не без ошибки Акинфеева наверно...Но,млин,это дерби,тем более бились за место в ЛЧ.Уподобляются клоунам,вроде червиченко.Вот зачем????
makkie
makkie ответ juchok (раскрыть)
26 апреля в 21:29
Рахимов - человек Газизова, а вчера в студии Матч ТВ уж больно подстраивался под мнение Газзаева.
beefs
beefs
26 апреля в 21:28
А результат то какой...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Stiv28 (раскрыть)
26 апреля в 21:23
На пару с карасём.
Stiv28
Stiv28
26 апреля в 21:22
Играл кукуян, а не спартак.
juchok
juchok
26 апреля в 21:22
я, по ходу, другой матч смотрел!

удары 16-3, у коней вообще ни одного в створ, углы 6-2

Ну по логике Рахимова и ТТХ вчера и Лидс до этого играли в контроль мяча и с позиции силы против Сити, а Сити пытался поймать на контрике
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
26 апреля в 21:22
Даже ваши остались недовольны примитивной игре спартака да и победа сомнительная, на фоне всего наши лично мне понравились больше особенно после удаления, хотя честно признаюсь я думал будет разгром от спартака учитывая наш полурезервный состав.
makkie
makkie
26 апреля в 21:17
Даже в большинстве «Спартак» играл в контратакующий футбол.
________________________

Чего? Похоже, Рахимов смотрел какое-то другое дерби.
Весь второй тайм, не считая самой его концовки, Спартак владел мячом а цска только и делал, что пытался его отнять.
STVA 1
STVA 1
26 апреля в 21:14, ред.
Наверное не смог румын перестроить игру команды
Ironigor
Ironigor
26 апреля в 21:10
Какой тренер, такая и игра.
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