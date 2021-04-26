Рахимов: «Даже в большинстве „Спартак“ играл от контратак против ЦСКА»

Бывший главный тренер «Уфы» поделился мнением о матче 27-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (1:0).

«Спартак» сразу захватил инициативу и территорию, но мы не увидели должной комбинационной игры. Не было атак, чтобы можно было сказать, что они красиво смотрелись. Даже в большинстве «Спартак» играл в контратакующий футбол. Именно поэтому игра не казалась такой зрелищной.