Рахимов: «Даже в большинстве „Спартак“ играл от контратак против ЦСКА»

Бывший главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов поделился мнением о матче 27-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (1:0).
«Спартак» сразу захватил инициативу и территорию, но мы не увидели должной комбинационной игры. Не было атак, чтобы можно было сказать, что они красиво смотрелись. Даже в большинстве «Спартак» играл в контратакующий футбол. Именно поэтому игра не казалась такой зрелищной.
Невесёлая, но очень напряженная игра и это нормально.
Всем здоровья.
Невесёлая, но очень напряженная игра и это нормально.
Всем здоровья.