Нападающий «Крыльев» Сергеев: «Мы не боимся „Локомотив“»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев поделился мнением о финальном матче Кубка России против «Локомотива».
Эмоции самые положительные, мы прошли четыре команды РПЛ. До матча с «Локомотивом» у нас свои четыре финала, надо решить свои задачи в ФНЛ, чтобы подойти в хорошем состоянии к Кубку. Сказать, что мы боимся — нет. Будем играть в свой футбол, будет хорошая игра.
Наш главный тренер собрал хороших и опытных футболистов. Осинькин — хороший тренер, который поставил нам хороший комбинационный футбол, поэтому мы создаем много моментов. С такой игрой и хорошей командой, думаю, мы будем достойно смотреться в РПЛ.
Тогда и поговорим. А пока наберёмся терпения и пусть игра в честном поединке их рассудит.
Тогда и поговорим. А пока наберёмся терпения и пусть игра в честном поединке их рассудит.