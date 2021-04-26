Нападающий «Крыльев» Сергеев: «Мы не боимся „Локомотив“»

Нападающий «Крыльев Советов» поделился мнением о финальном матче Кубка России против «Локомотива».

Эмоции самые положительные, мы прошли четыре команды РПЛ . До матча с «Локомотивом» у нас свои четыре финала, надо решить свои задачи в ФНЛ , чтобы подойти в хорошем состоянии к Кубку. Сказать, что мы боимся — нет. Будем играть в свой футбол, будет хорошая игра.