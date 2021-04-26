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Нападающий «Крыльев» Сергеев: «Мы не боимся „Локомотив“»

26 апреля 2021, 21:55

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев поделился мнением о финальном матче Кубка России против «Локомотива».

Эмоции самые положительные, мы прошли четыре команды РПЛ. До матча с «Локомотивом» у нас свои четыре финала, надо решить свои задачи в ФНЛ, чтобы подойти в хорошем состоянии к Кубку. Сказать, что мы боимся — нет. Будем играть в свой футбол, будет хорошая игра.

Наш главный тренер собрал хороших и опытных футболистов. Осинькин — хороший тренер, который поставил нам хороший комбинационный футбол, поэтому мы создаем много моментов. С такой игрой и хорошей командой, думаю, мы будем достойно смотреться в РПЛ.

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M.S.1967
M.S.1967
27 апреля в 06:50
Ждать недолго, игра всех расставит по местам.
112910415
112910415
27 апреля в 06:33
умная игра может дать положительный результат !
mag57
mag57
27 апреля в 01:55
КС громите локо !!!
stanichnik
stanichnik
26 апреля в 23:09
Всё правильно говорит Сергеев, хотя надо признать, что очень нескромно. В финале надо бояться Локомотиву, чтобы не дай Бог не опростоволосится перед всем честным футбольным миром. Крылья и так прыгнули выше головы в этом году, дойдя до финала в борьбе за Кубок страны, и лидируя с хорошим отрывом в ФНЛ. За поражение в финале никто серьёзно не осудит самарцев, а вот Локомотив пытаясь пробиться в ЛЧ и поднять Кубок одновременно, может пролететь в обоих направлениях и тогда... .
Тогда и поговорим. А пока наберёмся терпения и пусть игра в честном поединке их рассудит.
sv_1969
sv_1969
26 апреля в 22:19
Все в ваших ногах!
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
26 апреля в 22:17
волков боятся в лес не ходить
Futurista
Futurista
26 апреля в 22:11
Рановато крыльями махать...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 апреля в 22:07
Смелость города берет...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
26 апреля в 22:01
Боятся не надо, не сомневаюсь, что множество болельщиков России будут болеть за по спортивному наглую команду - выходца из ФНЛ. Уж больно эта история напоминает сценарий захватывающего спортивного байопика.
Stiv28
Stiv28
26 апреля в 22:00
А зря.
drug01
drug01
26 апреля в 21:59
Это очень важно
beefs
beefs
26 апреля в 21:56
правильно, а чего его бояться...
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