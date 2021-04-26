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Российский арбитр рассказал об эмоциях после пожизненного отстранения

26 апреля 2021, 19:37
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)4 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Арбитр Михаил Вилков рассказал о своих эмоциях после пожизненного отстранения от судейства по итогам матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1).

Я уже успокоился. Были сильные переживания сразу после игры. После решения об отстранения две ночи не спал, три дня не хотелось кушать. А сейчас всё устаканилось. Тем более после сегодняшнего разговора [с Ашотом Хачатурянцем]. Все разъяснилось, поэтому я отпустил ситуацию.

Сейчас много дел и много планов в нижегородской федерации футбола, пойду окунусь в работу. Всем рано или поздно придётся заканчивать с судейством. Кто-то заканчивает после второй [игры], кто-то — после 40-й. Я закончил после 175-й. Не каждому дано отсудить столько матчей, отработать финал Кубка во всех ролях, 7 лет в ФИФА. Много хорошего было, не только плохое.

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Все комментарии
Беренгар
Беренгар
26 апреля в 23:50
Лучше б спартаковского кукуяна отстранили
Союзник противников
Союзник противников
26 апреля в 23:17
Миша Вилков(из неопубликованного) :"Ещё я бегал по своему недавно отстроенному поместью и радостно кричал : Свобода!"
морозз
морозз
26 апреля в 22:00
Всё когда то заканчивается и кормушка тоже пустеет!
SAFqwer
SAFqwer
26 апреля в 21:53
На хороший домик у пруда в Подмосковье заработал и на покой...дальше успокаиваться...
sir_Alex
sir_Alex
26 апреля в 21:35
Без работы не останется.
ошалевший
ошалевший ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
26 апреля в 21:33
да не паникуй ты,ну убрали прикупленного,но не просто же так,значит есть другие,такие шаги просто так не делаются
suiw
suiw
26 апреля в 21:18
Что-то не жалко от слова совсем. Его надо было от футбола насовсем отлучить
kts99
kts99
26 апреля в 20:56
Странно. А когда судил по заказу вроде нормально спал и ел..
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
26 апреля в 20:55
На Матч Тв его с руками и ногами оторвут, там любят таких "свежих" экспертов.
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
26 апреля в 20:49
Когда вижу такие комментарии, хочется спросить - ты вообще футбол смотришь?
makkie
makkie
26 апреля в 20:47
три дня не хотелось кушать
___________________________

Пузо знатное отъел на барских харчах.
Вилкову даже полезно три дня на диете посидеть ))

А вообще, худший арбитр в России!
berda2003
berda2003
26 апреля в 20:29
ну, и что мог рассказать великий специалист "евроцемента" о футбольном судействе? как делать из цемента евро?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 апреля в 20:15
Московские ликуют, Вилкова отстранили! Теперь бы Карасёва вдогон отправить...
ДСА
ДСА
26 апреля в 20:08
От судейства отстранили, но дохода не лишили.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
26 апреля в 20:08
Вилков уже сейчас работает в аппарате федуна.
drug01
drug01
26 апреля в 19:57
Надо всё пережить
Ванечка
Ванечка
26 апреля в 19:57
Дааа...херня на постном масле...
112910415
112910415
26 апреля в 19:52
обеспеченный пенсионер ... всё не так плохо
mihaluch
mihaluch
26 апреля в 19:50
Лопнуло у кого-то терпение.
Аксинья
Аксинья
26 апреля в 19:44
Ну и хорошо что вошел в колею. Приятного аппетита и сладких снов...на пенсии))
ЮЗИК
ЮЗИК
26 апреля в 19:40
Так переживал что кушать не мог
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