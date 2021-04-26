Российский арбитр рассказал об эмоциях после пожизненного отстранения

Арбитр Михаил Вилков рассказал о своих эмоциях после пожизненного отстранения от судейства по итогам матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1).
Я уже успокоился. Были сильные переживания сразу после игры. После решения об отстранения две ночи не спал, три дня не хотелось кушать. А сейчас всё устаканилось. Тем более после сегодняшнего разговора [с Ашотом Хачатурянцем]. Все разъяснилось, поэтому я отпустил ситуацию.
Сейчас много дел и много планов в нижегородской федерации футбола, пойду окунусь в работу. Всем рано или поздно придётся заканчивать с судейством. Кто-то заканчивает после второй [игры], кто-то — после 40-й. Я закончил после 175-й. Не каждому дано отсудить столько матчей, отработать финал Кубка во всех ролях, 7 лет в ФИФА. Много хорошего было, не только плохое.
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Пузо знатное отъел на барских харчах.
Вилкову даже полезно три дня на диете посидеть ))
А вообще, худший арбитр в России!
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Пузо знатное отъел на барских харчах.
Вилкову даже полезно три дня на диете посидеть ))
А вообще, худший арбитр в России!