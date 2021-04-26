Российский арбитр рассказал об эмоциях после пожизненного отстранения

Арбитр Михаил Вилков рассказал о своих эмоциях после пожизненного отстранения от судейства по итогам матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1).

Я уже успокоился. Были сильные переживания сразу после игры. После решения об отстранения две ночи не спал, три дня не хотелось кушать. А сейчас всё устаканилось. Тем более после сегодняшнего разговора [с Ашотом Хачатурянцем]. Все разъяснилось, поэтому я отпустил ситуацию.