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Ярошик: «Я был бы рад вернуться в Россию»

27 апреля 2021, 08:25

Экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик отреагировал на уход с поста главного тренера словенского клуба «Целе».

Благодарю за поддержку, но так бывает в футболе. Сейчас пока не знаю, где продолжу работу. Пока никаких планов нет: хочу увидеть семью и скоро поеду к ним.

Потом посмотрим, какие будут предложения. Я не отказываюсь ни от одного из вариантов. Россия? Конечно, я был бы рад вернуться. Ну а пока что буду болеть за ЦСКА и смотреть все матчи по телевизору!

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
27 апреля в 13:21
Если б это зависило только от болельщиков.
Leha-ha50
Leha-ha50
27 апреля в 11:37
Ну вот , как я и предполагал Иржи хочет в ЦСКА. Не зря он активизировался после назначения Олича. Но думаю , зря старается, нам и Олича ,боюсь, с головой хватит.
sir_Alex
sir_Alex
27 апреля в 11:08
Ещё бы! Ничего не делать и деньги хорошие получать.
Ironigor
Ironigor
27 апреля в 09:53
СПАСИБО ДРУГ !!! УЖ ЛУЧШЕ ТЕБЕ ОСТАВАТЬСЯ ДОМА У ТЕЛЕВИЗОРА 📺 !!!
112910415
112910415
27 апреля в 09:19
Иржи Ярошек тоже в ЦСКА хочет ...
и это тоже нехороший вариант, негодный
mihaluch
mihaluch
27 апреля в 09:11
В России таких ярошиков и так хватает.
25процентный клоун
25процентный клоун
27 апреля в 09:06
Давай вместо Олича, тот уже поплыл
Дима Логинов
Дима Логинов
27 апреля в 08:50
Олич, Ярошик - кто следующий? Ничему жизнь не учит. Дворник с базы армейцев выдаст результаты не хуже Олича, так зачем платить больше? А если нужен тренер, а не протиральщик штанов на лавке, то его нужно искать тщательно.
КЭТиК
КЭТиК
27 апреля в 08:41
... и платят в России неплохо.
shlomo
shlomo
27 апреля в 08:37
Жизнь покажет кто где будет...
beefs
beefs
27 апреля в 08:28
Сейчас врядли будет востребован в России...
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