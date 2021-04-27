Ярошик: «Я был бы рад вернуться в Россию»

Экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик отреагировал на уход с поста главного тренера словенского клуба «Целе».
Благодарю за поддержку, но так бывает в футболе. Сейчас пока не знаю, где продолжу работу. Пока никаких планов нет: хочу увидеть семью и скоро поеду к ним.
Потом посмотрим, какие будут предложения. Я не отказываюсь ни от одного из вариантов. Россия? Конечно, я был бы рад вернуться. Ну а пока что буду болеть за ЦСКА и смотреть все матчи по телевизору!
и это тоже нехороший вариант, негодный
и это тоже нехороший вариант, негодный