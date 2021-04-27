Индзаги: «„Милан“ играл хорошо, но „Лацио“ в фантастической форме»

Главный тренер «Лацио» прокомментировал победу над «Миланом» (3:0) в матче 33-го тура Серии А.

Для нас это был как финал. Последний шанс остаться в борьбе за топ-4.

Парни очень хорошо выступили. Это была чистая и уверенная победа. Итоговый счёт 3:0, но на сейвы, которые сделал Джанлуиджи Доннарумма после ударов Иммобиле и Корреа, способны только лучшие вратари мира.

«Милан» хорошо играл сегодня, но в соперниках был «Лацио», который находится в фантастической форме.

Фол на Чалханоглу перед вторым голом? Честно говоря, я не видел этого момента, посмотрю позже. Судья смотрел повтор и дал свою оценку эпизоду.

Когда мы пришли в этот клуб, «Лацио» не было даже в еврокубках. Сейчас мы будем участвовать в них пятый сезон подряд и надеемся вернуться в Лигу чемпионов. Но в лиге есть другие очень большие клубы, которые борются за ту же цель.