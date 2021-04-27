Винисиус: «Хочу вписать своё имя в историю „Реала“»

20-летний вингер «Реала» поделился впечатлениями от выступлений за «Королевский клуб».

«Реал» — лучшая команда в мире, и я очень рад быть здесь. Все любят меня и делают всё возможное, чтобы помочь мне.

Забить эти два гола в таком важном матче [с «Ливерпулем» (3:1)] и вывести команду в полуфинал крупнейшего турнира в мире — это лучшее чувство.

Я учусь у Зидана каждый день, он отличный тренер. Он вселяет в меня огромную уверенность, и я узнаю много новых вещей на футбольном поле.

Я хочу продолжать играть за «Реал», завоёвывать титулы, забивать голы и приносить радость болельщикам. Я хочу вписать своё имя в историю «Реала».