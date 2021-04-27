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Винисиус: «Хочу вписать своё имя в историю „Реала“»

27 апреля 2021, 05:37

20-летний вингер «Реала» Винисиус Жуниор поделился впечатлениями от выступлений за «Королевский клуб».

«Реал» — лучшая команда в мире, и я очень рад быть здесь. Все любят меня и делают всё возможное, чтобы помочь мне.

Забить эти два гола в таком важном матче [с «Ливерпулем» (3:1)] и вывести команду в полуфинал крупнейшего турнира в мире — это лучшее чувство.

Я учусь у Зидана каждый день, он отличный тренер. Он вселяет в меня огромную уверенность, и я узнаю много новых вещей на футбольном поле.

Я хочу продолжать играть за «Реал», завоёвывать титулы, забивать голы и приносить радость болельщикам. Я хочу вписать своё имя в историю «Реала».

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Все комментарии
Ares_the_God
Ares_the_God ответ Байкал-38. (раскрыть)
27 апреля в 10:57
там нет места, потому что про барселону и мессе гадости написаны)
Hamman
Hamman
27 апреля в 10:23
Сегодня с тебя ещё один дубль...
Elliada
Elliada
27 апреля в 10:07
Желание похвальное. Но кроме двух забитых голов Ливерпулю, он постоянно мазал. На 2-х голах далеко не уедешь. Забивай и тогда, со временем, может и впишет свое имя
Alex12357
Alex12357
27 апреля в 09:44
Ты ещё плохо знаешь Лысого,как только в Реале появятся Камерунский Эму или Викинг ,ты прочно сядешь на лавку,запомни на всю оставшуюся жизнь Лысый ненавидит Бразильцев,вот так !
Ironigor
Ironigor
27 апреля в 09:39
Винисиус классный молодой футболист, удачи тебе в Реале !!!
RaulReal
RaulReal
27 апреля в 07:25
Было бы неплохо если Вини улутшит игру и у нас будет трио Винисиус, Холланд, Мбаппе.
КЭТиК
КЭТиК
27 апреля в 06:34
Пора уже становиться в один ряд с Мбаппе.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
27 апреля в 06:21
Отличное желание молодого таланта.
sv_1969
sv_1969
27 апреля в 06:14
Постарайся это сделать!Но хлопотно это)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 апреля в 06:06
Похвальное желание.
Байкал-38.
Байкал-38.
27 апреля в 05:54
На заборе можешь написать....
Дима Логинов
Дима Логинов
27 апреля в 05:42
Выгони Бэйла из команды. Век фанаты не забудут.
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