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Иммобиле: «Победа над „Миланом“ была последним шансом на Лигу чемпионов»

27 апреля 2021, 04:33
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)3 : 0Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле прокомментировал победу над «Миланом» (3:0) в матче 33-го тура Серии А.

Это был наш последний шанс [на Лигу чемпионов], мы играли против команды, которая проводит отличный сезон, и нуждались в встряске, особенно после поражения от «Наполи».

У нас всё ещё есть надежда на попадание в Лигу чемпионов, и мы не сдадимся. Да, нам необходимо выиграть все эти матчи и надеяться, что кто-то из соперников ошибётся, но мы хотим наслаждаться своей игрой до самого конца.

Доннарумма — феномен. Он сделал потрясающий сейв после моего удара в первом тайме.

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Все комментарии
112910415
112910415
27 апреля в 07:31
каждый шанс надо использовать, каждый !
и судьба будет благосклонна
ЮЗИК
ЮЗИК
27 апреля в 06:37
Воспользовались сполна
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
27 апреля в 05:56
Красавцы, теперь осталось Юве выгнать из ЛЧ, не достойны они там быть.
Эдмон
Эдмон
27 апреля в 05:36
    sv_1969
    sv_1969
    27 апреля в 05:09
    Милан похоже плох был
    ДАША Д
    ДАША Д
    27 апреля в 04:50
    Милан с такими результатами сам может в Лигу Чемпионов не попасть.
    1bear
    1bear
    27 апреля в 04:50
    ...что-то Милан "сдулся",а так всё хорошо начиналось...
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