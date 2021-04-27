Иммобиле: «Победа над „Миланом“ была последним шансом на Лигу чемпионов»

Нападающий «Лацио» прокомментировал победу над «Миланом» (3:0) в матче 33-го тура Серии А.

Это был наш последний шанс [на Лигу чемпионов], мы играли против команды, которая проводит отличный сезон, и нуждались в встряске, особенно после поражения от «Наполи».

У нас всё ещё есть надежда на попадание в Лигу чемпионов, и мы не сдадимся. Да, нам необходимо выиграть все эти матчи и надеяться, что кто-то из соперников ошибётся, но мы хотим наслаждаться своей игрой до самого конца.

Доннарумма — феномен. Он сделал потрясающий сейв после моего удара в первом тайме.