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Почеттино: «Неймар очень скромный. С ним легко работать»

27 апреля 2021, 05:01

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о том, каково тренировать звезду сборной Бразилии Неймара.

Работать с Неймаром очень легко, поскольку от тебя не так уж много требуется.

Он с первого дня был очень открыт к работе. Он очень скромный, он слушает и всегда очень хорошо воспринимает все инструкции.

У бразильских футболистов есть нечто особенное внутри. Они любят играть в футбол, потому что он похож на танец. Они играют так, словно танцуют. Роналдиньо был моим партнёром по команде, когда я играл за ПСЖ, а сейчас есть Неймар. Им нужно комфортно себя чувствовать, быть счастливыми, чтобы показывать наилучший футбол.

Почеттино также рассказал о травме форварда Килиана Мбаппе в преддверии полуфинального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

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Все комментарии
SoberBober
SoberBober
27 апреля в 11:59
Я чуть не подавился, когда прочитал заголовок. Неймар, Погба, Доннарумма - скромники нашего времени)
galem72
galem72
27 апреля в 11:23
По его сетевым выпадам не скажешь, что парень ведёт скромный образ жизни.
25процентный клоун
25процентный клоун
27 апреля в 09:09
Удачи вам с сити
112910415
112910415
27 апреля в 07:56
неужели всегда послушен ?
ДАША Д
ДАША Д
27 апреля в 06:02
Вот только ныть он очень любит.
STVA 1
STVA 1
27 апреля в 05:05
Трудно поверить в скромность
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