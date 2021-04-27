Почеттино: «Неймар очень скромный. С ним легко работать»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» ответил на вопрос о том, каково тренировать звезду сборной Бразилии Неймара.

Работать с Неймаром очень легко, поскольку от тебя не так уж много требуется.

Он с первого дня был очень открыт к работе. Он очень скромный, он слушает и всегда очень хорошо воспринимает все инструкции.