Почеттино: «Неймар очень скромный. С ним легко работать»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о том, каково тренировать звезду сборной Бразилии Неймара.
Работать с Неймаром очень легко, поскольку от тебя не так уж много требуется.
Он с первого дня был очень открыт к работе. Он очень скромный, он слушает и всегда очень хорошо воспринимает все инструкции.
У бразильских футболистов есть нечто особенное внутри. Они любят играть в футбол, потому что он похож на танец. Они играют так, словно танцуют. Роналдиньо был моим партнёром по команде, когда я играл за ПСЖ, а сейчас есть Неймар. Им нужно комфортно себя чувствовать, быть счастливыми, чтобы показывать наилучший футбол.
Почеттино также рассказал о травме форварда Килиана Мбаппе в преддверии полуфинального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».