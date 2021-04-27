Пиоли — о разгроме от «Лацио»: «Ждал от команды большего»

Главный тренер «Милана» прокомментировал крупное поражение от «Лацио» (0:3) в матче 33-го тура Серии А.

Как часто бывает в таких матчах, наши соперники лучше действовали в ключевых эпизодах. Мы играли лучше в первом тайме и имели моменты, чтобы сравнять счёт. Я ожидал большего от команды, потому что у нас есть качества, чтобы играть лучше. Однако после второго мяча всё стало сложнее.

Что касается второго гола, я, честно говоря, не понимаю, как в этом моменте не свистнули фол на Чалханоглу. Судья пошёл смотреть повтор, но ведь глядя на повтор, нельзя было сказать, что Лейва не трогал Чалханоглу.

У нас сильная команда, которая должна быстро реагировать на ситуацию. Сегодняшнее поражение было болезненным. Проблема не в страхе. Если ты начинаешь проигрывать в самом начале матча с такой командой, как «Лацио», то ты позволяешь им садиться в оборону и контратаковать, что является их сильной стороной.

Я знаю, что у меня умная команда и, несмотря на нежный возраст, также обладающая характером. Я верю, что команда сделает всё возможное. Времени осталось не так много, сейчас очки имеют двойную ценность. И у нас есть шанс доказать, что мы тоже отличная команда.