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Вилков назвал три главные ошибки в своей судейской карьере

27 апреля 2021, 13:58

Арбитр Михаил Вилков, пожизненно отстранённый от работы, назвал три главные ошибки в своей карьере.

Первая: когда мы Рому Шишкина по ошибке удалили в матче «Локомотив» — «Зенит». Было много шума после игры.

Вторая: у меня был плохой матч «Амкар» — «Арсенал», тогда ещё Дзюба выступал за туляков в аренде. Было нарушение до штрафной, а я указал на точку. Удалил, если не ошибаюсь, Идову. Перед Денисом Масловым до сих пор неудобно. Хотя сейчас мы общаемся, порой даже шутим на эту тему.

Третья: матч нынешнего сезона «Краснодар» — «Рубин». В этой игре как раз и получилось начало конца.

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cska1948
cska1948
27 апреля в 19:43
"...Было нарушение до штрафной, а я указал на точку..."
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А то, что аналогичный эпизод был в матче КС-Зенит и при счёте 0:0 Вилков поставил пенальти в ворота КС он уже забыл? Или думает, что мы забыли? Так не забыли! И про его косяки в матче Зенит-ЦСКА тоже помним!
112910415
112910415
27 апреля в 18:05
надо срочно его забыть
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
27 апреля в 15:44
Покаялся и думает что станет легче на душе. А сколько ещё грехов осталось? Молчал-бы, а то ещё посадят.
makkie
makkie
27 апреля в 15:13
Главная ошибки Вилкова - работа футбольным арбитром.
Хотя его и арбитром то не назовёшь, скорее вредитель!
Ислам0926
Ислам0926
27 апреля в 15:08
В этом году Зенит не судил и мало заработал вот что он хотел сказать
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
27 апреля в 14:24
Мелочевку вспоминает. А как Азмуна не удалил и даже карточку не дал за удар сзади шипами по ахилу Облякову - это не помнит. Там смотреть было страшно. А как целые матчи сливал. Жалкое посмешище. Сидел бы лучше и доходы подсчитывал и думал куда вложить
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
27 апреля в 14:21
У него доля в производстве бетона на Урале. Не обеднеет
Leha-ha50
Leha-ha50
27 апреля в 14:11
Главная ошибка - это когда я поднес к губам свисток и свистнул и мне это понравилось.
Stiv28
Stiv28
27 апреля в 14:11
Передал дела Кукуяну и отдыхай.
Ironigor
Ironigor
27 апреля в 14:05, ред.
Да хватит уже, не обязательно всё выливать!!!
Пора в огороде картофель 🥔сажать, займись земледелием .Судейство не твоё !!!
Дима Логинов
Дима Логинов
27 апреля в 14:03
1. Утреннее похмелье, потому что вечером много пил.
2. Пошёл в магазин за четком.
3. В похмельном угаре вместо магазина попал в офис Газпрома.
......
- А в чём Ваша главная удача?
- Что там в офисе обо всём договорился.
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