Вилков назвал три главные ошибки в своей судейской карьере

Арбитр Михаил Вилков, пожизненно отстранённый от работы, назвал три главные ошибки в своей карьере.
Первая: когда мы Рому Шишкина по ошибке удалили в матче «Локомотив» — «Зенит». Было много шума после игры.
Вторая: у меня был плохой матч «Амкар» — «Арсенал», тогда ещё Дзюба выступал за туляков в аренде. Было нарушение до штрафной, а я указал на точку. Удалил, если не ошибаюсь, Идову. Перед Денисом Масловым до сих пор неудобно. Хотя сейчас мы общаемся, порой даже шутим на эту тему.
Третья: матч нынешнего сезона «Краснодар» — «Рубин». В этой игре как раз и получилось начало конца.
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А то, что аналогичный эпизод был в матче КС-Зенит и при счёте 0:0 Вилков поставил пенальти в ворота КС он уже забыл? Или думает, что мы забыли? Так не забыли! И про его косяки в матче Зенит-ЦСКА тоже помним!
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А то, что аналогичный эпизод был в матче КС-Зенит и при счёте 0:0 Вилков поставил пенальти в ворота КС он уже забыл? Или думает, что мы забыли? Так не забыли! И про его косяки в матче Зенит-ЦСКА тоже помним!
Хотя его и арбитром то не назовёшь, скорее вредитель!
Хотя его и арбитром то не назовёшь, скорее вредитель!
Пора в огороде картофель 🥔сажать, займись земледелием .Судейство не твоё !!!
Пора в огороде картофель 🥔сажать, займись земледелием .Судейство не твоё !!!
2. Пошёл в магазин за четком.
3. В похмельном угаре вместо магазина попал в офис Газпрома.
......
- А в чём Ваша главная удача?
- Что там в офисе обо всём договорился.
2. Пошёл в магазин за четком.
3. В похмельном угаре вместо магазина попал в офис Газпрома.
......
- А в чём Ваша главная удача?
- Что там в офисе обо всём договорился.