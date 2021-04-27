Вилков: «„Зенит“ и без меня может добиваться успеха»

Бывший арбитр Михаил Вилков отреагировал на то, что его некоторые болельщики называют «зенитовским судьёй».
Напомним, что РФС пожизненно отстранил Вилкова от судейства. «Зенит» и «Локомотив» не выступили в поддержку решения главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца, как это сделали другие клубы.
Это их право. Кто-то не захотел интриги, не захотел добивать меня. Представляете, все клубы бросили бы камень в мой огород? Значит, в тех клубах, которые не выступили против меня, есть человечность.
Если вы ведете к тому, что я зенитовский судья, могу ответить. В этом сезоне я не судил ни одного матча «Зенита». Но «Зенит» на первом месте. Значит, могут и без меня добиваться успеха. Так что избавьтесь от этого представления.
Ну а со мной уйдёт последняя помеха"
Ну а со мной уйдёт последняя помеха"
Избавление от одного не избавит от засилья остальных...
Избавление от одного не избавит от засилья остальных...
Получается так что все предыдущие победы Зенита купленные, тут один выход - дисквалифицировать Зенит пожизненно !
Получается так что все предыдущие победы Зенита купленные, тут один выход - дисквалифицировать Зенит пожизненно !
Для чего вообще разделять этот междусобойчик непредвзятышей - на угодных "некоторым" и неугодных...
Убирать за профнепригодность - так всех....
А то чушь какая то....
Закончился контракт Лапочкина с москвичами - у соперников карнавал и салют....
Закончилась карьера Вилкова - в Москве объявлен нерабочий день, нескончаемые радость и веселье, вторые сутки отмечают удаление первопричины редкотрофейности....)))
Для чего вообще разделять этот междусобойчик непредвзятышей - на угодных "некоторым" и неугодных...
Убирать за профнепригодность - так всех....
А то чушь какая то....
Закончился контракт Лапочкина с москвичами - у соперников карнавал и салют....
Закончилась карьера Вилкова - в Москве объявлен нерабочий день, нескончаемые радость и веселье, вторые сутки отмечают удаление первопричины редкотрофейности....)))
Кукуян на днях сдал тест на пригодность для судейства - на отлично....
Соболев вчера по рекомендации судейского корпуса в дельфинарий тоже не просто так ходил...совершенству нет предела...
Кукуян на днях сдал тест на пригодность для судейства - на отлично....
Соболев вчера по рекомендации судейского корпуса в дельфинарий тоже не просто так ходил...совершенству нет предела...
естественно на первом, там таких "вилковых" целая очередь стоит в бухгалтерию газпрома
естественно на первом, там таких "вилковых" целая очередь стоит в бухгалтерию газпрома
Вот и в твоём случае: "...решать вопросы можно, но тяжело и затратно, а с тобой легче и дешевле".
Вот и в твоём случае: "...решать вопросы можно, но тяжело и затратно, а с тобой легче и дешевле".