Вилков: «„Зенит“ и без меня может добиваться успеха»

Бывший арбитр Михаил Вилков отреагировал на то, что его некоторые болельщики называют «зенитовским судьёй».

Напомним, что РФС пожизненно отстранил Вилкова от судейства. «Зенит» и «Локомотив» не выступили в поддержку решения главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца, как это сделали другие клубы.

Это их право. Кто-то не захотел интриги, не захотел добивать меня. Представляете, все клубы бросили бы камень в мой огород? Значит, в тех клубах, которые не выступили против меня, есть человечность.

Если вы ведете к тому, что я зенитовский судья, могу ответить. В этом сезоне я не судил ни одного матча «Зенита». Но «Зенит» на первом месте. Значит, могут и без меня добиваться успеха. Так что избавьтесь от этого представления.