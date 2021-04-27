ГлавнаяНовости

Вилков: «„Зенит“ и без меня может добиваться успеха»

27 апреля 2021, 12:30

Бывший арбитр Михаил Вилков отреагировал на то, что его некоторые болельщики называют «зенитовским судьёй».

Напомним, что РФС пожизненно отстранил Вилкова от судейства. «Зенит» и «Локомотив» не выступили в поддержку решения главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца, как это сделали другие клубы.

Это их право. Кто-то не захотел интриги, не захотел добивать меня. Представляете, все клубы бросили бы камень в мой огород? Значит, в тех клубах, которые не выступили против меня, есть человечность.

Если вы ведете к тому, что я зенитовский судья, могу ответить. В этом сезоне я не судил ни одного матча «Зенита». Но «Зенит» на первом месте. Значит, могут и без меня добиваться успеха. Так что избавьтесь от этого представления.

Все новости
Федотов: «Карасёв должен был пропускать тур, а ему отдали главный матч»
Вчера, 17:06 Комментарии13
Уилкшир: «В Черчесове были опредёленные вещи, которые мне не нравились»
Вчера, 16:39 Комментарии10
Кузнецов: «Отмена красной карточки Ахметова — абсолютно правильное решение»
Вчера, 15:45 Комментарии21
Семак — о победах «Локомотива»: «Любая серия рано или поздно заканчивается»
Вчера, 15:04 Комментарии44
Аршавин: «„Зенит“ связан с „Сочи“? Посмотрите на „Спартак“ и „Арсенал“»
Вчера, 11:09 Комментарии39
Фомин: «После слов Шварца возникает улыбка на лице»
Вчера, 10:23 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
kts99
kts99
27 апреля в 21:28
Ну походу он вообще тупой..
kts99
kts99
27 апреля в 21:27
Типа отмазался? А что про Зенит заблеял - на воре шапка горит?
протон1
протон1
27 апреля в 21:07
покажите мне фото этого вилкива
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
27 апреля в 18:18
Эра Вилковых заканчивается, наступает Эра Казарцевых...).
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ Jeck Denielse (раскрыть)
27 апреля в 17:50
А не Кузяев ли Соболеву туда посоветовал сходить?
Некакойшенко
Некакойшенко
27 апреля в 17:44
Вилков: «„Зенит“ и без меня может добиваться успеха,
Ну а со мной уйдёт последняя помеха"
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
27 апреля в 16:57, ред.
Вилков зенит и без меня может добиваться успехов......)))....Значит пока с ним был зенит при его судействе и добивался побед...???...)))))
DAD81
DAD81 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
27 апреля в 16:36
Троллинг высшей пробы! 02.11.2019 Зенит-ЦСКА 1:1. Вилков отобрал очки у Зенита? Ха-ха-ха!
DAD81
DAD81
27 апреля в 16:25
    particular
    particular
    27 апреля в 16:08
    Судьи, иногда рулят, но не они главные рулевые...
    Избавление от одного не избавит от засилья остальных...
    NYJ
    NYJ ответ Аксинья (раскрыть)
    27 апреля в 16:03
    Близко не было - это, скорее, когда в руку мяч вообще не попадает, а так в руку мяч попал, но от игрока, прижатую, и девать ему некуда было ее, я против таких пенальти
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    27 апреля в 15:57
      Аксинья
      Аксинья ответ NYJ (раскрыть)
      27 апреля в 15:56
      Я хоть и не болела Краснодара но если по чесноку там пенальти и близко не было))
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ NYJ (раскрыть)
      27 апреля в 15:36, ред.
      Вот и я говорю...обычный судья...
      Для чего вообще разделять этот междусобойчик непредвзятышей - на угодных "некоторым" и неугодных...
      Убирать за профнепригодность - так всех....
      А то чушь какая то....
      Закончился контракт Лапочкина с москвичами - у соперников карнавал и салют....
      Закончилась карьера Вилкова - в Москве объявлен нерабочий день, нескончаемые радость и веселье, вторые сутки отмечают удаление первопричины редкотрофейности....)))
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      27 апреля в 15:26
      В Юбилейный сезон - только с Юбилейными судьями....))

      Кукуян на днях сдал тест на пригодность для судейства - на отлично....
      Соболев вчера по рекомендации судейского корпуса в дельфинарий тоже не просто так ходил...совершенству нет предела...
      NYJ
      NYJ ответ Аксинья (раскрыть)
      27 апреля в 15:17
      Но тут про матч 28.09.2019 Локомотив-Зенит, а с Краснодаром пенальти спорный
      Аксинья
      Аксинья ответ NYJ (раскрыть)
      27 апреля в 15:14
      17 марта 2019 года спорный пенальти на Каборе ))
      NYJ
      NYJ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      27 апреля в 15:11
      А в игре с нами что он отобрал? Это тот матч, когда гол Смолова не засчитали и ваш в конце? Там он принимал последовательные решения, или я что-то упустил
      sv_1969
      sv_1969 ответ 98xzsb9c8pnr (раскрыть)
      27 апреля в 14:47
      Ну где-то так)))
      oFANATo
      oFANATo
      27 апреля в 14:42
      Аксинья
      Аксинья
      27 апреля в 14:39
      Дайте Мише исполнить последний соловьиный романс - отсудить встречу Зенит - Локомотив )) там и посмотрим что он будет делать))
      Ruslik1982
      Ruslik1982
      27 апреля в 14:33
      чел признался что "даже без его помощи, как в прошлом сезоне, зенит на первом месте"

      естественно на первом, там таких "вилковых" целая очередь стоит в бухгалтерию газпрома
      за
      за
      27 апреля в 14:16
      Вилков: «„Зенит“ и без меня может добиваться успеха, но со мной ему не надо напрягаться!»
      Stiv28
      Stiv28
      27 апреля в 14:07
      Честно судит только Кукуян, коли покровитель Симонян.
      Том Хеннинг Эвребе
      Том Хеннинг Эвребе
      27 апреля в 14:03
      Ох, как спартичи то активизировались , сами победили после левого удаления игрока ЦСКА в прошлом матче, у самих рыльце в пуху, но зато как любят посудачить про других.
      berda2003
      berda2003
      27 апреля в 14:00
      Как говорил один бизнесмен: "...решать вопросы можно, но дорого и тяжело, а вот с пистолетом намного дешевле и легче".
      Вот и в твоём случае: "...решать вопросы можно, но тяжело и затратно, а с тобой легче и дешевле".
      Serg_Diamond
      Serg_Diamond
      27 апреля в 13:59
      Не обязательно ведь судить матчи "Зенита". Достаточно судить матчи их соперников))
      SHMEL258
      SHMEL258
      27 апреля в 13:51
      Зенит-то может и может, а вот ты без зенита без штанов бы сидел.
      Брулин
      Брулин
      27 апреля в 13:37
      Согласен, надо избавляться от тех, кто не умеет судить, но так же и от тех, кто предвзято судит, типа Москалёва, но здесь его держат двумя руками - непотопляемый, его в пердив, а он снова тут
      ошалевший
      ошалевший ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      27 апреля в 13:27
      то что болелы зинки его отмазывают,только доказывает факт
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100