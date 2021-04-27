Сёмин: «Берём иностранцев без опыта. Таких тренеров и у нас очень много»

Экс-наставник «Локомотива» считает, что клубы РПЛ должны больше доверять отечественным тренерам.

Не называя фамилий… Мы берем иностранцев, которые не имеют никакого опыта, а у нас таких ребят своих очень много. Надо давать им команду и доверять. Ведь когда мы берем иностранца, мы ему очень сильно помогаем и в прессе. Даже после плохих игр можно разукрасить так, что, оказывается, он был гением, этот тренер. А наших мы не совсем жалуем.

У нас большая группа ребят: Овчинников, Евсеев… Посмотрите, как наши работают — Черевченко, Слуцкий, Семак. Они работают лучше, чем кто-либо. Давайте им доверять.