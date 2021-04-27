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Сёмин: «Берём иностранцев без опыта. Таких тренеров и у нас очень много»

27 апреля 2021, 10:39

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что клубы РПЛ должны больше доверять отечественным тренерам.

Не называя фамилий… Мы берем иностранцев, которые не имеют никакого опыта, а у нас таких ребят своих очень много. Надо давать им команду и доверять. Ведь когда мы берем иностранца, мы ему очень сильно помогаем и в прессе. Даже после плохих игр можно разукрасить так, что, оказывается, он был гением, этот тренер. А наших мы не совсем жалуем.

У нас большая группа ребят: Овчинников, Евсеев… Посмотрите, как наши работают — Черевченко, Слуцкий, Семак. Они работают лучше, чем кто-либо. Давайте им доверять.

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Все комментарии
Capral
Capral
27 апреля в 20:52
И вообще, сравнение Стрельцова с Тюкавиным и Захаряном- само по себе уже нелепо....
Capral
Capral ответ Tostao (раскрыть)
27 апреля в 20:50
Стрелец? А Пеле в 17 лет уже феерил на ЧМ!!! А Захарян и Тюкавин, даже со сверстниками из Франции и Дании толком сыграть не смогли.
Tostao
Tostao ответ Capral (раскрыть)
27 апреля в 20:42, ред.
    Capral
    Capral ответ Tostao (раскрыть)
    27 апреля в 20:37
    Он им дал шанс, он же их и загубит. Молодых надо воспитывать, учить, а не бросать в топку, как это делает Шварц. Про кобелева, вообще нет разговора- иуда.
    Tostao
    Tostao ответ Capral (раскрыть)
    27 апреля в 20:33
    https://metaratings.ru/blog/intervyu-direktora-akademii-dinamo-o-zakharyane-tyukavine-shvartse/
    Tostao
    Tostao ответ Capral (раскрыть)
    27 апреля в 20:27
    Да, он их не воспитывал, но он им дал ШАНС! А Кобелев бы не дал. Он и пришёл в клуб, после того, как гендиректор, тоже иностранец, сказал что в академии целая россыпь талантов. Вот и вся разница.
    Smoke Buddah
    Smoke Buddah ответ LOpp (раскрыть)
    27 апреля в 19:58
    Тогда уж и Валерий Газзаев)
    XL-965
    XL-965
    27 апреля в 19:42
    Поставь того же Карпина в Зенит результаты были бы не хуже;
    Слуцкий долгое время выезжал на багаже Газзаевского ЦСКА;
    димон 37
    димон 37
    27 апреля в 17:35
    Евсеев офигенный тренер, оо его методике голы в футболе не главное
    neukomm
    neukomm
    27 апреля в 17:04, ред.
    Талалаев, Рахимов, Аленичев, Кобелев, Кононов - уух такое раздолье
    DXTK
    DXTK
    27 апреля в 15:43, ред.
    лимит на игроков есть, давайте ведем лимит на тренеров иностранцев - 1 иностранец на все РФПЛ....и как раз нашим хватит места.
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    27 апреля в 13:54, ред.
    Сложно не согласиться с Юрием Павловичем. Пусть он и не называет фамилий, но я скажу, что вместо Олича , на мой субъективный взгляд, нужно было брать кого-то более приспособленного к российскому чемпионату и знакомого с обстановкой в клубе человека, с бОльшим опытом тренерской КЛУБНОЙ работы.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Футбольный Гуру (раскрыть)
    27 апреля в 13:45
    Семак - это обычный тренер , не лучше и не хуже других. Зенит самый богатый, самый затаренный хорошими игроками. Будь на месте Семака условный Гунько , то он бы чемпионил периодически - определенно.
    112910415
    112910415
    27 апреля в 13:05
    никакие крайности не хороши !
    есть толковые россияне, есть классные иностранцы ...
    ну и наоборот, конечно
    LOpp
    LOpp ответ Smoke Buddah (раскрыть)
    27 апреля в 12:59
    Дик Адвокат
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответ Эдмон (раскрыть)
    27 апреля в 12:26, ред.
    Время покажет. Если Оличу дадут время. Ведь могут и выгнать по итогам сезона. Если ЦСКА проиграет Уфе и Краснодару, церемониться не станут
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    27 апреля в 12:24
    Правильные слова мэтра.
    Футбольный Гуру
    Футбольный Гуру ответ Caniggia (раскрыть)
    27 апреля в 12:13
    Европу брал только Газзаев из российских тренеров, а в РПЛ среди молодых лидер Семак и конкурентов ему нет на данный момент
    sir_Alex
    sir_Alex
    27 апреля в 12:10
    На Олича намекает Шпалыч?
    Dima salev
    Dima salev
    27 апреля в 12:08
    Иностранцев слушают наши футболисты
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    27 апреля в 11:57
    Такая система. За что не возьмись, все разваливается. Если говорить о тренерах, надо говорить обо всей системе. Нельзя просто брать одну проблему и пытаться решить ее, делая вид, что это не связано друг с другом. А я не помню чтобы в девяностых, уже при рыночной экономике, в клубе Спартак, ЦСКА играло много иностранцев. Да и вообще, буду писать сочинения, развивая тему, поэтому надо либо эту тему вообще не трогать, либо реформировать до конца.
    LAISMEN
    LAISMEN
    27 апреля в 11:42, ред.
    Наши тренеры больше на шабашников похожи все норовят срубить очередной раз бабло.....правда есть исключения

    Талант порождает врагов; бездарность и посредственность — друзей.
    Caniggia
    Caniggia
    27 апреля в 11:41
    Работу Олича объективно можно будет оценить только в следующем сезоне, а сейчас спускать на него всех собак не правильно. Надо дать человеку сформировать свой состав и пройти полноценную предсезонку.
    Capral
    Capral ответ Tostao (раскрыть)
    27 апреля в 11:41
    И Тюкавин и Захарян еще себя в полной мере не проявили. Пока, они феерят только с последними командами- типа Тамбова и Ротора. А вот сверстники из Франции и Дании, показали им их истинный уровень. И уж точно, эти оба- не заслуга Шварца! Не он их воспитывал и готовил!!! Он просто затыкает ими все дыры, понимая своё убожество....
    ABir
    ABir
    27 апреля в 11:38
    В ФНЛ и ПФЛ команд много, пусть берут и тренируют, но ведь всем сразу надо в Премьер-Лигу
    Tostao
    Tostao
    27 апреля в 11:37
    Если бы Шварц в "Динамо" не пришёл, Тюкавин, Захарян и т. д. парились бы в молодежке или в аренде или ушли бы. Играли бы условные погрябняки, понакупали бы игбунов. Вот и вся разница.
    nikot
    nikot
    27 апреля в 11:37
    Семак тренер,не смешите,квашня квашней!
    Capral
    Capral ответ Caniggia (раскрыть)
    27 апреля в 11:35
    Глупости не говори. Какой багаж, какой Газзаев??? После Газза был Зико. И вообще, на любом багаже, можно поиграть не больше года, потом предсезонка и тп. Слуцкий сделал себе имя еще работая в Самаре и в ФК Москва. Уже тогда было видно, что в России появился незаурядный наставник! ЦСКА- это уже был заслуженный триумф. Лёня- вдумчивый тренер, толковый. И сейчас, Рубин неплохо играет- снимая скальпы со всех топов!!! Конечно, травма Хвичи осложняет работу, но, думаю, Лёня, что-то придумает!
    LAISMEN
    LAISMEN
    27 апреля в 11:34
    Бездарность тренера у нас уже давно хорошо оплачивается, чем не халява для иностранцев
    Smoke Buddah
    Smoke Buddah ответ LOpp (раскрыть)
    27 апреля в 11:21
    А с кем из иностранцев практика показала, что успехов в Европе добиться?
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