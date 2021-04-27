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Фоменко: «Галицкий не лезет в тренировочный процесс „Краснодара“»

27 апреля 2021, 13:01

Экс-тренер «Краснодара» Олег Фоменко поделился мнением о владельце «быков» Сергее Галицком.

Просто исполнители и те, кто всегда соглашается, ему абсолютно неинтересны. Да, он хозяин, за ним последнее слово. Но до того – все в дискуссиях. «Подай-принеси» – это не про Галицкого. Правда, бывают моменты, когда им овладевает какая-то идея, и тогда спорить с ним бесполезно.

В том, что касается тренировочного процесса, Сергей Николаевич задает вопросы, но никуда вообще не лезет. Просто он всегда хочет понять, почему что-то происходит. Те же замены – почему так, а не эдак? Почему стенка стоит здесь, а не там? А вот так пробовали?

Он дает возможность всем развиваться и ошибаться. Если ты ошибся – проблем нет. Главное, чтобы не повторял эту ошибку. Если повторил – значит, не учишься, и это уже другая проблема.

Да, он много дискутирует, спорит. Может, это и называется давлением? Потому что почти за 10 лет ни разу не видел, чтобы Галицкий потребовал от тренера ставить какого-то игрока в состав.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
27 апреля в 14:56
Это сомнительное утверждение.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 апреля в 14:31
Не лезет,поэтому и игры нет!
Эдмон
Эдмон
27 апреля в 14:09
Галицкий настоящий хозяин
SHMEL
SHMEL
27 апреля в 14:06
Я слышал о другом...Возможно ошибаюсь.
Legend 6
Legend 6 ответ Caniggia (раскрыть)
27 апреля в 13:59
Можно почитать два интервью Галицкого и Мусаева, про работу Краснодара и в Краснодаре соответственно. Там ясно что Галицкий не лезет в спорт. Да и Мусаев очень упёртый с собственным мнением и характером. Поэтому спорили они всегда.
112910415
112910415
27 апреля в 13:55
как раз-таки и видно из этих слов, что беспокойный, неравнодушный хозяин вмешивается,именно вмешивается в процесс тренерской работы ...
zooveterinar
zooveterinar
27 апреля в 13:43
В том то и дело наверное вот,это"последнее слово и сним спорить бесполезно" наверное скорее являются ключевыми и травмирующими ,определяющими рычагами игры краснодара, вовсяком случае ,было так ,люди говорили,оно понятно "детище", но господин галицкий всетаки профессиональный бизнесмен, а тут все таки немного спорта!!!
beefs
beefs
27 апреля в 13:23
все правильно, он же хозяин...
Caniggia
Caniggia
27 апреля в 13:11
Может неосознанно, но Галицкий своими вопросами, спорами и дискуссиями, всё же оказывает определённое давление на своих тренеров, которое мешает тем сосредоточиться на своих задумках и идеях, зная изначально позицию своего босса, которая может отличаться от мнения тренера. И как тут он "не лезет?
Ironigor
Ironigor
27 апреля в 13:09, ред.
Сергей Николаевич задает вопросы, но никуда вообще не лезет. Просто он всегда хочет понять, почему что-то происходит. Те же замены – почему так, а не эдак? Почему стенка стоит здесь, а не там? А вот так пробовали?Правда, бывают моменты, когда им овладевает какая-то идея, и тогда спорить с ним бесполезно .


И вот это называется, что он не куда не лезет ???
Я представляю себе чтобы было если бы он залез !!!)))
ЮЗИК
ЮЗИК
27 апреля в 13:03
Это правильное решение
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