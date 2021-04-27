Фоменко: «Галицкий не лезет в тренировочный процесс „Краснодара“»

Экс-тренер «Краснодара» Олег Фоменко поделился мнением о владельце «быков» Сергее Галицком.

Просто исполнители и те, кто всегда соглашается, ему абсолютно неинтересны. Да, он хозяин, за ним последнее слово. Но до того – все в дискуссиях. «Подай-принеси» – это не про Галицкого. Правда, бывают моменты, когда им овладевает какая-то идея, и тогда спорить с ним бесполезно.

В том, что касается тренировочного процесса, Сергей Николаевич задает вопросы, но никуда вообще не лезет. Просто он всегда хочет понять, почему что-то происходит. Те же замены – почему так, а не эдак? Почему стенка стоит здесь, а не там? А вот так пробовали?

Он дает возможность всем развиваться и ошибаться. Если ты ошибся – проблем нет. Главное, чтобы не повторял эту ошибку. Если повторил – значит, не учишься, и это уже другая проблема.

Да, он много дискутирует, спорит. Может, это и называется давлением? Потому что почти за 10 лет ни разу не видел, чтобы Галицкий потребовал от тренера ставить какого-то игрока в состав.