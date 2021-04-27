Терюшков: «„Химки“ ведут переговоры по поводу выкупа Мирзова»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о ситуации с арендованным полузащитником «Химок» .

Клуб ведет переговоры по поводу выкупа. Пока полноценных разговоров со «Спартаком» не было. Думаю, Резиуану будет комфортнее играть в «Химках». В нашем клубе он и в сборную попал, а в «Спартаке» это будет сделать гораздо сложнее. «Химки» — это его клуб, где он является одним из лидеров, показывает себя на высшем уровне. Самому Резиуану у нас все нравится, все устраивает. Посмотрим за развитием ситуации дальше. Пока неизвестно, какие будут видения на Мирзова у будущего тренера «Спартака», в этом основной вопрос.