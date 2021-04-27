ГлавнаяНовости

Терюшков: «„Химки“ ведут переговоры по поводу выкупа Мирзова»

27 апреля 2021, 11:02

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о ситуации с арендованным полузащитником «Химок» Резиуаном Мирзовым.

Клуб ведет переговоры по поводу выкупа. Пока полноценных разговоров со «Спартаком» не было. Думаю, Резиуану будет комфортнее играть в «Химках». В нашем клубе он и в сборную попал, а в «Спартаке» это будет сделать гораздо сложнее. «Химки» — это его клуб, где он является одним из лидеров, показывает себя на высшем уровне. Самому Резиуану у нас все нравится, все устраивает. Посмотрим за развитием ситуации дальше. Пока неизвестно, какие будут видения на Мирзова у будущего тренера «Спартака», в этом основной вопрос.

Все новости
Федотов: «Карасёв должен был пропускать тур, а ему отдали главный матч»
Вчера, 17:06 Комментарии13
Уилкшир: «В Черчесове были опредёленные вещи, которые мне не нравились»
Вчера, 16:39 Комментарии10
Кузнецов: «Отмена красной карточки Ахметова — абсолютно правильное решение»
Вчера, 15:45 Комментарии21
Семак — о победах «Локомотива»: «Любая серия рано или поздно заканчивается»
Вчера, 15:04 Комментарии44
Аршавин: «„Зенит“ связан с „Сочи“? Посмотрите на „Спартак“ и „Арсенал“»
Вчера, 11:09 Комментарии39
Фомин: «После слов Шварца возникает улыбка на лице»
Вчера, 10:23 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
stanichnik
stanichnik
27 апреля в 14:26
Если, пропустив первую страницу, заглянуть в трудовую книжку Мирзова, то у инспектора отдела кадров любого клуба сложится мнение, что этот работник "перекати поле". За последние восемь лет Резиуан засветился в десяти клубах ФНЛ и РПЛ. Трижды за карьеру он заключал контракты с разными коллективами и, не найдя постоянное место в основном составе, тут же уходил в аренду в другую команду, где почти всегда был на ведущих ролях. Не стала исключением и нынешняя аренда из Спартака в Химки, не пригодившись в атаке красно-белым, он ярко раскрылся в подмосковной команде и теперь рассчитывает на полноценный контракт уже с новым работодателем. Возможно наконец-то в Химках Мирзову удастся закрепиться всерьёз и надолго.
ABir
ABir
27 апреля в 11:55, ред.
Чего-то у Терюшкова пазлы не складываются: клуб ведёт переговоры по поводу выкупа... и пока полноценных переговоров со Спартаком не было. Тогда с кем было?
drug01
drug01
27 апреля в 11:32
Игрок им нужен!!!
VAN ARM
VAN ARM
27 апреля в 11:27
хороший вариант для страдальца))
mihaluch
mihaluch
27 апреля в 11:14
Со Спартаком сложно договориться.
makkie
makkie
27 апреля в 11:07
Прекрасно, забирайте скорее!
Мирзову и впрямь лучше в Химках играть, не подходит он стилистически Спартаку.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 апреля в 11:03
Наверное смогут договориться...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100