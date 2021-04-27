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Червиченко — о долге «Спартака» Газизову: «Федун всегда держит свое слово»

27 апреля 2021, 13:10

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, что думает о судебном разбирательстве между Шамилем Газизовым и московским клубом.

Ранее стало известно, что «Спартак» выплатил Газизову за досрочное расторжение контракта только первый транш в 100 миллионов рублей. По соглашению, которое было подписано Федуном, должны были быть еще три выплаты в сумме на 400 миллионов рублей. Но «Спартак» не выплачивает их и пытается минимизировать сумму компенсации.

Никогда не было такого, чтобы Федун не выполнил свое обязательство. У нас всегда всё было как в аптеке. Я ни от кого не слышал, чтобы Федун не выполнил, что обещал. Он всегда держит свое слово, даже если не было никаких бумаг. Для меня слова Газизова были удивительны. Возможно, там есть какие-то нюансы, которые каждая сторона рассматривает по-своему. Я думаю, там все кроется в деталях. Не слишком ли большие отступные? Сумма была прописана в контракте. Какие тогда могут быть вопросы?

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Байкал-38
Байкал-38
27 апреля в 15:10
09 августа 2020 года владелец «Спартака» Леонид Федун сделал заявление о снятии команды с Тинькофф чемпионата России после ничьей в матче 1-го тура с «Сочи» (2:2).
— Я в понедельник заявлю, что мы снимаемся с чемпионата! Так и напишите. В этой клоунаде я участвовать не хочу, — сказал Федун.
Сегодня на дворе 27 апреля 2021 год и Федун не снялся!!! Шалабол Федун!!!
ABir
ABir
27 апреля в 14:39
Ну разберутся с деньгами без Червиченко. Ну зачем же быть в каждой бочке затычкой? Хотя деньги конечно действительно сумасшедшие! За что?
ЮЗИК
ЮЗИК
27 апреля в 14:09
Просто очень долго держит, надеется что про него забудут
112910415
112910415
27 апреля в 13:58
очень загадочная история
drug01
drug01
27 апреля в 13:40
Это хорошо если так
mihaluch
mihaluch
27 апреля в 13:18
Там совсем другие суммы которые нужны для жизни.
КЭТиК
КЭТиК
27 апреля в 13:17
Медведев Федуна научил: денег нет, но Вы держитесь.
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