«Арена-Химки» дала согласие на проведение матча «Локомотив» — «Динамо»

1619686372

29 апреля 2021, 11:52

Подмосковный стадион «Арена-Химки» дал согласие на проведение матча 29-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» 8 мая.

Напомним, что КДК РФС 16 апреля вынес решение о проведении матча «Локомотив» — «Динамо» на нейтральном поле в другом городе. КДК наказал «Локо» одним домашним матчем на нейтральном поле из-за того, что начальник команды Станислав Сухина посещал судейскую до и после игры 25-го тура РПЛ со «Спартаком».