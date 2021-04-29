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«Арена-Химки» дала согласие на проведение матча «Локомотив» — «Динамо»

29 апреля 2021, 11:52
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Подмосковный стадион «Арена-Химки» дал согласие на проведение матча 29-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» 8 мая.

Напомним, что КДК РФС 16 апреля вынес решение о проведении матча «Локомотив» — «Динамо» на нейтральном поле в другом городе. КДК наказал «Локо» одним домашним матчем на нейтральном поле из-за того, что начальник команды Станислав Сухина посещал судейскую до и после игры 25-го тура РПЛ со «Спартаком».

Запрос от «Локомотива» на проведение игры поступил. От стадиона «Арена-Химки» положительный ответ о готовности проведения также был отправлен. В данное время уточняются последние нюансы для подписания договора.

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stanichnik
stanichnik
29 апреля в 11:55
Динамо играет почти дома.
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