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РФС решил ужесточить ответственность за банкротство клубов

29 апреля 2021, 15:48

Президент РФС Александр Дюков заявил, что исполком Российского футбольного союза будет ужесточать ответственность за банкротство клубов.

В нынешнем сезоне к снятию с чемпионата России по финансовым причинам был близок «Тамбов».

Мы рассмотрели несколько изменений, одно из них — мы ужесточаем как требования, так и правила лицензирования клубов. Одна из мер, которая позволит не допускать каких-то проблемных ситуаций по ходу сезона и которую мы уже приняли, — ужесточение ответственности в отношении лиц, которые участвуют в управлении в случае доведения клуба до банкротства, утери клубом профессионального статуса. Оно предполагает пожизненную дисквалификацию и запрет на осуществление деятельности.

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Little Caprice
Little Caprice
29 апреля в 17:04
"Оно предполагает пожизненную дисквалификацию и запрет на осуществление деятельности" - о нет! О Боже мой! Как же им жить после этого!
stanichnik
stanichnik
29 апреля в 16:52
В первую очередь ответственность за банкротство клубов солидарно должны нести чиновники РФС, осуществляющие лицензирование, в следствии ненадлежащего исполнения требований допускающих футбольные клубы к занятию профессиональной деятельностью. Пример фк Тамбов, заранее было известно об отсутствии футбольной инфраструктуры у клуба и неудовлетворительной материальной-технической базы и финансовой составляющей необходимой для участия в играх в РПЛ. И тем не менее команда стартовала в чемпионате, чтобы не доиграв и половины турнира, объявила о своей несостоятельности.
Союзник противников
Союзник противников
29 апреля в 16:20
КАк правило,лица,доводящие юридическое лицо до банкротства,не нуждаются в дальнейшей деятельности такого рода,ибо являются партнёрами будущих кредиторов по "раздеванию организации".А если банкротство произошло вследствие плохого управления,не основанного на личной корысти,форс-мажора и пр.,то что вы можете ему предъявить??? Пустословие!!!
Аксинья
Аксинья
29 апреля в 16:15
Дюков: "На ведущией позиции должна быть финансовая составляющая, а спортивную можно коту под хвост."
Leha-ha50
Leha-ha50
29 апреля в 16:10
Ну что же ??? Это вполне правильное решение . А то ведь некоторые дяди один клуб развалят, потом вдруг выныривают в другом, надо это прекращать. Наказание правильное . Вот только виновных допустивших Тамбов в РПЛ так и не нашли ??? Странно это, ведь кто то же допустил их без стадиона, без финансовых гарантий . Кто то должен был за это ответить. Но похоже , что искать подписавшего никто не собирается?!? Или подпись под лицензией такая неразборчивая , что идентифицировать ее невозможно?!?
Всем здоровья.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 апреля в 15:51
А что с банкротов взять то?
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