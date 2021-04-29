РФС решил ужесточить ответственность за банкротство клубов

Президент РФС Александр Дюков заявил, что исполком Российского футбольного союза будет ужесточать ответственность за банкротство клубов.

В нынешнем сезоне к снятию с чемпионата России по финансовым причинам был близок «Тамбов».

Мы рассмотрели несколько изменений, одно из них — мы ужесточаем как требования, так и правила лицензирования клубов. Одна из мер, которая позволит не допускать каких-то проблемных ситуаций по ходу сезона и которую мы уже приняли, — ужесточение ответственности в отношении лиц, которые участвуют в управлении в случае доведения клуба до банкротства, утери клубом профессионального статуса. Оно предполагает пожизненную дисквалификацию и запрет на осуществление деятельности.