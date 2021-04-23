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Чорлука отреагировал на слухи о причине своего ухода из «Локомотива»

23 апреля 2021, 21:57

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука в сторис своего инстаграма отреагировал на информацию о том, почему он не хочет продлевать контракт с клубом. Сообщалось, что игрок обиделся на руководство «Локо».

35-летний хорватский футболист опубликовал скрин новости и поставил шесть эмодзи: «😂😂😂🤡🤡🤡».

Чорлука отреагировал на слухи о причине своего ухода из «Локомотива»

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Байкал-38
Байкал-38 ответ Союзник противников (раскрыть)
24 апреля в 16:23
Да кому нужен ваш Гинер? Даже в ЦСКА право голоса не имеет.
Союзник противников
Союзник противников ответ Байкал-38 (раскрыть)
24 апреля в 11:36
Гинер...Гинер...опять везде Гинер...
Союзник противников
Союзник противников
24 апреля в 11:35
Кто-то без этих дурацких значков не может понять ,что имеет ввиду пишущий,а я-наоборот! Так что ты хочешь сказать,Чор???
Байкал-38
Байкал-38
24 апреля в 03:52
В последнее время стали появляется новости (слухи) какие то странные, я бы даже сказал бы направленные на дестабилизацию Локо. Типа новое руководство не хочет продлевать с игроками контракты и даже главному тренеру при обсуждении нового контракта типа заявили, мол подписывай контракт, но кого ты тренировать будешь фиг знает, ни с молодыми ни с лидерами команды контракты не подписываем.
Я не говорю про заговор, но складывается впечатление, что это кому то выгодно на финишной прямой чемпионата. Не выиграли на поле, попытаемся за кулисами наверстать...
3begvnjzdhwu
3begvnjzdhwu
23 апреля в 23:17
drug01
drug01
23 апреля в 22:28
Будем ждать и смотреть
Ironigor
Ironigor
23 апреля в 22:24
Что и требовалось доказать !!!
Пургу какую-то написали !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 апреля в 21:58
Ерунда это все...
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