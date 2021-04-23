Чорлука отреагировал на слухи о причине своего ухода из «Локомотива»

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23 апреля 2021, 21:57

Защитник «Локомотива» в сторис своего инстаграма отреагировал на информацию о том, почему он не хочет продлевать контракт с клубом. Сообщалось, что игрок обиделся на руководство «Локо».

35-летний хорватский футболист опубликовал скрин новости и поставил шесть эмодзи: «😂😂😂🤡🤡🤡».