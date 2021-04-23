Чорлука отреагировал на слухи о причине своего ухода из «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука в сторис своего инстаграма отреагировал на информацию о том, почему он не хочет продлевать контракт с клубом. Сообщалось, что игрок обиделся на руководство «Локо».
35-летний хорватский футболист опубликовал скрин новости и поставил шесть эмодзи: «😂😂😂🤡🤡🤡».
Я не говорю про заговор, но складывается впечатление, что это кому то выгодно на финишной прямой чемпионата. Не выиграли на поле, попытаемся за кулисами наверстать...
Я не говорю про заговор, но складывается впечатление, что это кому то выгодно на финишной прямой чемпионата. Не выиграли на поле, попытаемся за кулисами наверстать...
Пургу какую-то написали !!!
Пургу какую-то написали !!!