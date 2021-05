Моуриньо будет работать на радиостанции

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» нашёл новую работу.

Официальный твиттер британской радиостанции talkSPORT опубликовал ролик, в конце которого человек держит в руках футболку с названием компании. talkSPORT решили сохранить интригу, не показав лицо Моуриньо, однако последние несколько дней СМИ активно связывали португальского специалиста с работой на данной радиостанции.

🚨 𝗔𝗡𝗡𝗢𝗨𝗡𝗖𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 🚨



We’ve got something ‘special’ for you.



Join us at 8am on @TSBreakfast.



📲 Get our app ☞ https://t.co/RBbQlLLahL pic.twitter.com/Lhp7GPB7GB