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Моуриньо будет работать на радиостанции

30 апреля 2021, 09:38

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо нашёл новую работу.

Официальный твиттер британской радиостанции talkSPORT опубликовал ролик, в конце которого человек держит в руках футболку с названием компании. talkSPORT решили сохранить интригу, не показав лицо Моуриньо, однако последние несколько дней СМИ активно связывали португальского специалиста с работой на данной радиостанции.

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Все комментарии
всё продинамил
всё продинамил
30 апреля в 23:36
Все правильно. Пора подумать о вечном. На хлеб и пиво хватит. Что еще человеку нужно ?
Dudikoff
Dudikoff
30 апреля в 18:13
Между перерывами в работе на радио и тв, Моур выкраивает время на своё хобби - разводит владельцев клубов на бабосы))
Союзник противников
Союзник противников
30 апреля в 17:32
Ихним Васькой Уткиным? Приварите стул ...
Beekeeper
Beekeeper
30 апреля в 14:58
Неужели он понял что футбол это не его
Брулин
Брулин ответ David Young (раскрыть)
30 апреля в 14:30, ред.
Здраствуйте! Теперь я все понял последний день играю в групе победителей! Правда балов почти нет( А за победу в своей групе приз будет .ОК.Спасибо)
Брулин
Брулин ответ Q-J-G (раскрыть)
30 апреля в 14:24
Ну на сегодня у меня уже балов не осталось .. только за вход есть) Они будут уже с 1 числа!
Мessi 10
Мessi 10
30 апреля в 14:08
А что не в школу физруком?
Там бы он был как рыба в воде.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
30 апреля в 12:48
Больше не берут тренером?
galem72
galem72
30 апреля в 11:50
Он и там всех остопи**ит своим нарциссизмом.
dzvinka
dzvinka ответ 112910415 (раскрыть)
30 апреля в 11:45
неуверен, он плохо и растянуто говорит как для радио, но обыгрывать вокруг него будут, поработают на имени.
mihaluch
mihaluch
30 апреля в 10:22
Маур решил стать Левитаном.
112910415
112910415
30 апреля в 10:15
у него получится
Ironigor
Ironigor ответ David Young (раскрыть)
30 апреля в 10:15, ред.
Добрый день. В прошлом месяце я тоже победил в своей группе и должен был получить футболку??? И что-то ничего не было !!?
David Young
David Young ответ Брулин (раскрыть)
30 апреля в 09:55
Здравствуйте. Играйте как и прежде. Вы победили в своей группе, так что попали в группу Льва Яшина и получите призы вне зависимости от того какое место вы займёте в финальной группе. Рекомендую почитать эти выдержки из правил Конкурса Прогнозов.

"4) Все участники случайным образом разбиваются на 16 групп. Победители групп и трое игроков со вторых мест, набравших наибольшее количество очков, в последний день месяца сыграют в финальной группе. Все они в любом случае получат призы. В связи с формированием групп, в последний день месяца матчи, начинающиеся с 00.00 по 04.59 по мск будут закрыты для ставок."

"Призеры определяются по выигранным очкам в группе имени Льва Яшина.

1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца.

Участники утешительной группы имени Заболотного разыграют футболку и вип на три месяца."

"Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера "Для призеров". В анкете в поле "приз" обязательно укажите, какой приз вы выбрали, если заняли с 1-е по 10-е место в группе Льва Яшина. В случае, если приз указан не будет, то его выбор на усмотрение администрации."
STVA 1
STVA 1
30 апреля в 09:53
Отступные обозначил?
Caniggia
Caniggia
30 апреля в 09:51
Вот где его место, его уровень. Только зачем ему напрягаться и работать на радио, если его ждёт очередная жирная неустойка. Или Моур решил переключиться на развал радиостанций? Разносторонний разрушительный талант, однако!
Q-J-G
Q-J-G ответ Брулин (раскрыть)
30 апреля в 09:49, ред.
Вы участник группы Льва Яшина, если у Вас есть баллы для игры, тогда играйте, первые три призёра выигрывают худи и ВИП на шесть месяцев, если баллов нет для игры, тогда ожидайте футболку и ВИП на три месяца.
ДСА
ДСА
30 апреля в 09:42
Тренировать не получается, хоть в шоу поучавствует.
David Young
David Young
30 апреля в 09:40
Интересно. У него должно хорошо получиться.
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