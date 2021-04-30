Моуриньо будет работать на радиостанции

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30 апреля 2021, 09:38

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» нашёл новую работу.

Официальный твиттер британской радиостанции talkSPORT опубликовал ролик, в конце которого человек держит в руках футболку с названием компании. talkSPORT решили сохранить интригу, не показав лицо Моуриньо, однако последние несколько дней СМИ активно связывали португальского специалиста с работой на данной радиостанции.

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