Моуриньо будет работать на радиостанции

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо нашёл новую работу.
Официальный твиттер британской радиостанции talkSPORT опубликовал ролик, в конце которого человек держит в руках футболку с названием компании. talkSPORT решили сохранить интригу, не показав лицо Моуриньо, однако последние несколько дней СМИ активно связывали португальского специалиста с работой на данной радиостанции.
У нас есть для вас кое-что особенное. Присоединяйтесь к нам в 8 утра [10:00 по МСК].
🚨 𝗔𝗡𝗡𝗢𝗨𝗡𝗖𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 🚨— talkSPORT (@talkSPORT) April 29, 2021
We’ve got something ‘special’ for you.
Join us at 8am on @TSBreakfast.
📲 Get our app ☞ https://t.co/RBbQlLLahL pic.twitter.com/Lhp7GPB7GB
Там бы он был как рыба в воде.
Там бы он был как рыба в воде.
"4) Все участники случайным образом разбиваются на 16 групп. Победители групп и трое игроков со вторых мест, набравших наибольшее количество очков, в последний день месяца сыграют в финальной группе. Все они в любом случае получат призы. В связи с формированием групп, в последний день месяца матчи, начинающиеся с 00.00 по 04.59 по мск будут закрыты для ставок."
"Призеры определяются по выигранным очкам в группе имени Льва Яшина.
1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца.
Участники утешительной группы имени Заболотного разыграют футболку и вип на три месяца."
"Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера "Для призеров". В анкете в поле "приз" обязательно укажите, какой приз вы выбрали, если заняли с 1-е по 10-е место в группе Льва Яшина. В случае, если приз указан не будет, то его выбор на усмотрение администрации."
"4) Все участники случайным образом разбиваются на 16 групп. Победители групп и трое игроков со вторых мест, набравших наибольшее количество очков, в последний день месяца сыграют в финальной группе. Все они в любом случае получат призы. В связи с формированием групп, в последний день месяца матчи, начинающиеся с 00.00 по 04.59 по мск будут закрыты для ставок."
"Призеры определяются по выигранным очкам в группе имени Льва Яшина.
1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца.
Участники утешительной группы имени Заболотного разыграют футболку и вип на три месяца."
"Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера "Для призеров". В анкете в поле "приз" обязательно укажите, какой приз вы выбрали, если заняли с 1-е по 10-е место в группе Льва Яшина. В случае, если приз указан не будет, то его выбор на усмотрение администрации."