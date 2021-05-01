Клопп: «„Ливерпуль“ обязан обыгрывать МЮ на „Олд Траффорд“»

Главный тренер «Ливерпуля» порассуждал о предстоящем матче 34-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпуль» обязан побеждать на «Олд Траффорд». 100 процентов. Если мы не будем побеждать, то потеряем шансы на еврокубки.

Нам предстоит сложный, интенсивный матч. Мы смотрели игру МЮ с «Ромой», и они были хороши! Особенно когда им дают играть. Они летали по полю.