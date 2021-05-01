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Клопп: «„Ливерпуль“ обязан обыгрывать МЮ на „Олд Траффорд“»

01 мая 2021, 10:23
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 4Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп порассуждал о предстоящем матче 34-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпуль» обязан побеждать на «Олд Траффорд». 100 процентов. Если мы не будем побеждать, то потеряем шансы на еврокубки.

Нам предстоит сложный, интенсивный матч. Мы смотрели игру МЮ с «Ромой», и они были хороши! Особенно когда им дают играть. Они летали по полю.

Уверен, они до сих пор думают, что имеют шансы на победу в АПЛ. Обеим командам нужна победа в предстоящей игре, а это – хороший рецепт для отличного матча.

Ранее Клопп подчеркнул, что следующий сезон в чемпионате Англии для мерсисайдцев не будет проще нынешнего.

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Все комментарии
hoper
hoper ответ Elliada (раскрыть)
01 мая в 15:45
ну логично.Только один вопрос а ты хочешь чтобы МС именно таким способом стал чемпионом АПЛ?Помешать выиграть АПЛ Сити могут только они сами.Так что не лучше ли выиграть очередной матч и стать чемпионом , чем ждать осечки конкурентов.Хотя тебе наверное видней
dzvinka
dzvinka
01 мая в 15:04
ну это не Лидс и не Ньюкасл, так что вполне можем и победить!
Umedjon Rahmatov
Umedjon Rahmatov
01 мая в 14:15
Добро пожаловать в Лиге Европы
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
01 мая в 14:04
Юрген, у меня для тебя плохие новости....
Elliada
Elliada
01 мая в 12:17
Буду болеть за Ливерпуль. Победа над МЮ сделает Сити чемпионом
ЮЗИК
ЮЗИК
01 мая в 10:31
В вашем состоянии это будет трудно
Сидор новый
Сидор новый
01 мая в 10:24
Сложно это будет сделать
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