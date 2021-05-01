Клопп: «„Ливерпуль“ обязан обыгрывать МЮ на „Олд Траффорд“»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп порассуждал о предстоящем матче 34-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».
«Ливерпуль» обязан побеждать на «Олд Траффорд». 100 процентов. Если мы не будем побеждать, то потеряем шансы на еврокубки.
Нам предстоит сложный, интенсивный матч. Мы смотрели игру МЮ с «Ромой», и они были хороши! Особенно когда им дают играть. Они летали по полю.
Уверен, они до сих пор думают, что имеют шансы на победу в АПЛ. Обеим командам нужна победа в предстоящей игре, а это – хороший рецепт для отличного матча.
Ранее Клопп подчеркнул, что следующий сезон в чемпионате Англии для мерсисайдцев не будет проще нынешнего.