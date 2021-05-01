Федотов: «Мы достаточно уверенно справлялись с „Краснодаром“»

Наставник «Сочи» поделился впечатлениями после победы над «Краснодаром».

Хорошее начало игры, мы забили первыми. Потом «Краснодар» был очень активен. У соперника появилось очень много передач с флангов. Мы достаточно уверенно справлялись с хозяевами. И в подборах, и на втором этаже. Во втором тайме мы не успевали находить верное решение. Соперник обострял, мы справлялись, но не успели заблокировать удар Дмитрия Стоцкого. Отмечу желание «Краснодара» выиграть этот матч вдесятером. Но это сослужило им дурную службу.