ГлавнаяНовости

Федотов: «Мы достаточно уверенно справлялись с „Краснодаром“»

01 мая 2021, 22:28
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 3Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Наставник «Сочи» Владимир Федотов поделился впечатлениями после победы над «Краснодаром».

Хорошее начало игры, мы забили первыми. Потом «Краснодар» был очень активен. У соперника появилось очень много передач с флангов. Мы достаточно уверенно справлялись с хозяевами. И в подборах, и на втором этаже. Во втором тайме мы не успевали находить верное решение. Соперник обострял, мы справлялись, но не успели заблокировать удар Дмитрия Стоцкого. Отмечу желание «Краснодара» выиграть этот матч вдесятером. Но это сослужило им дурную службу.

Все новости
«Бери перчатки и сам вставай в ворота». Овчинников — о конфликте с Сёминым
Вчера, 23:12 Комментарии4
«Сладко-горький сезон». Крыховяк — о минувшем розыгрыше РПЛ
Вчера, 22:45 ФотоКомментарии3
Игрок «Уфы»: «Рахимов говорил, что мы не умеем играть. Не считал людьми»
Вчера, 20:04 Комментарии19
Промес: «Слова Тедеско в перерыве матча с „Ахматом“ зацепили игроков»
Вчера, 19:50 Комментарии11
Газизов: «Урунов возвращается в „Спартак“»
Вчера, 19:31 Комментарии7
Дзюба: «Бесит, какие игроки „Спартака“ симулянты. Падают, кричат и визжат»
Вчера, 18:17 Комментарии141
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Vik_ont25
Vik_ont25
03 мая в 09:41
ПОРТ!!! Ты абсолютно прав! Причем это произошло ещё в прошлом году.
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Василий Корнечук (раскрыть)
02 мая в 14:57
В вашей стране! Это прежде всего ваша страна! А от моей страны такими темпами ничего не останется, пока президентом будет московский артист. Проблема, когда человек не на своем месте.
порт
порт ответ Vik_ont25 (раскрыть)
02 мая в 07:41
    Vik_ont25
    Vik_ont25 ответ КЭТиК (раскрыть)
    02 мая в 05:37
    Прорвемся. В танке что главное?
    КЭТиК
    КЭТиК
    02 мая в 04:54
    Краснодар скатился ниже плинтуса
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Василий Корнечук (раскрыть)
    02 мая в 04:51
    Не переживай, бывает такое, Краснодар это клуб а сочи царский проект а проект в нашей стране сам понимаешь.
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    01 мая в 22:35
    Что будет с Краснодаром?
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100