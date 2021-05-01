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Деспотович: «После матча хотелось плакать»

01 мая 2021, 18:15
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Форвард «Рубина» Джордже Деспотович рассказал о победе над «Динамо» в матче 28-го тура РПЛ.

Для меня это была самая важная игра в году, после матча хотелось плакать. Мне мешала травма, но тренер доверял мне играть даже на одной ноге. Болельщики не знают, что я играл с травмой, но в последние пару дней я чувствовал себя лучше.

Я постоянно говорил, что я лучший, а мне отвечали, что это только на словах. Сегодня я доказал всем. Спасибо команде и всем, надо выиграть оставшиеся матчи. 12 голов за сезон? Я забивал 17 в Казахстане.

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Kolymchanin
Kolymchanin
02 мая в 08:51
Ну прям герой.
Сп62
Сп62 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
01 мая в 21:58
Вспомни, какие слова сыпались в адрес Слуцкого в бытность его тренером армейцев. Вспомнить и то стыдно.
КЭТиК
КЭТиК
01 мая в 19:45
Премиальные заработал - хорошо.
Брулин
Брулин
01 мая в 19:27
Это правильный подход. Нападающий должен верить, что он лучший и желать доказать это на поле. Дзюба себе на этом всю карьеру построил.
Деспот молодец, следущий сезон будет ещё интереснее посмотреть.
berda2003
berda2003
01 мая в 18:59
ещё в туркмении не играл...
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
01 мая в 18:52
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    01 мая в 18:49
    Смело Деспо,смело,доказывай и дальше!
    Gahi
    Gahi
    01 мая в 18:48
    Деспотович неслучайно накануне матча дал понять что у Барселоны нет нападающих которые могли бы забивать важные мячи, и он готов помочь если его пригласят.  Действительно гол который забил Деспотович, стал ключевым для Рубина в матче против Динамо который принёс победу его команде. Хорошо когда футболист подтверждает свои слова великолепной игрой и самоотдачей на поле, что делает его одним из лучших в своей команде. Удачи
    Сварожич
    Сварожич
    01 мая в 18:46
    Ну вот еще...лучше после победы веселиться
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd
    01 мая в 18:41
    Вот что хороший тренер с командой делает! Первый полный сезон Слуцкого в Рубине и команда уже бьётся за Еврокубки! Новая, молодая команда! Гончаренко с ЦСКА за 4 года ничего не смог сделать, кроме как развалить команду, которая теперь только за 5-ку борется...
    izrafel
    izrafel
    01 мая в 18:38
    Рубин просто красавец
    Вoлхв
    Вoлхв
    01 мая в 18:35
    Хороший получился матч
    Террпсихора
    Террпсихора
    01 мая в 18:27
    Точно в Барсу нацелился)
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    01 мая в 18:23
    Какие все сентиментальные...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    01 мая в 18:18
    Слуцкий своё дело знает!
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