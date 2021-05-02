Нокдаун бессменного чемпиона. Итоги Fantasy за апрель

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за апрель.
В минувшем месяце лучший результат в конкурсе показал один из его завсегдатаев — команда Kalsarikannit под руководством Klaksvikar Itrottarselag. Также в тройку вошли 11 регион и Зенит Москва, которые тоже можно назвать стабильными участниками топ-30 Fantasy. А вот еще недавно бессменный лидер турнира ФК Галатасарай постепенно сдает позиции. На сей раз команда откатилась аж на 7-е место (месяц назад было 6-е место). Коллектив находится в нокдауне, и это серьезный вызов для тренера. Сумеет ли Шишанутый сделать свою некогда великую команду чемпионом вновь?
|Команда
|Пользователь
|Очки
|1
|Kalsarikannit
|Klaksvikar Itrottarselag
|507
|2
|11 регион
|Валерий Фролов
|478
|3
|Зенит Москва
|LOpp
|474
|4
|ФК Уэска
|УЕСКА
|453
|5
|Прасковья молочкoва
|ИГРОЧИШКА
|447
|6
|Varga
|Н/Д
|417
|7
|ФК Галатасарай
|Шишанутый
|408
|8
|ФК Черная Звезда
|Georgy Cherdantsev
|390
|9
|Magellana
|Jana 1
|387
|10
|Jana
|RomDaria
|386
|11
|Иолотанец
|Gahi
|386
|12
|внучата-
|VeniaminS
|384
|13
|FC KAUNAS
|ssakalas1
|381
|14
|Чемпион
|чемпионство с душком
|377
|15
|Rosol
|Rosol
|362
|16
|Оборванцы из Мадрида
|Майкл59ru
|362
|17
|Нищеброды из Мадрида
|Майкл59ru
|360
|18
|Асман
|Lorenzo Zizu
|354
|19
|B — 12
|Н/Д
|350
|20
|Puchok
|KWW19
|348
|21
|ФК Таcик
|ИГРОЧИШКА
|347
|22
|ФК Иолотанец
|Gahi
|330
|23
|Пуффендуйцы
|Майкл59ru
|330
|24
|Дрозд
|Н/Д
|325
|25
|Markel 3
|Н/Д
|323
|26
|beefs-apr
|Н/Д
|319
|27
|Реал Узген
|Lorenzo Zizu
|316
|28
|Cucara
|Н/Д
|301
|29
|Boston FC
|David Young
|300
|30
|Jozefoslaw
|Uladzimir Kazakevich
|299
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.