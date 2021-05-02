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Нокдаун бессменного чемпиона. Итоги Fantasy за апрель

02 мая 2021, 11:11

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за апрель.

В минувшем месяце лучший результат в конкурсе показал один из его завсегдатаев — команда Kalsarikannit под руководством Klaksvikar Itrottarselag. Также в тройку вошли 11 регион и Зенит Москва, которые тоже можно назвать стабильными участниками топ-30 Fantasy. А вот еще недавно бессменный лидер турнира ФК Галатасарай постепенно сдает позиции. На сей раз команда откатилась аж на 7-е место (месяц назад было 6-е место). Коллектив находится в нокдауне, и это серьезный вызов для тренера. Сумеет ли Шишанутый сделать свою некогда великую команду чемпионом вновь?

Итоги Fantasy
Команда Пользователь Очки
1 Kalsarikannit Klaksvikar Itrottarselag 507
2 11 регион Валерий Фролов 478
3 Зенит Москва LOpp 474
4 ФК Уэска УЕСКА 453
5 Прасковья молочкoва ИГРОЧИШКА 447
6 Varga Н/Д 417
7 ФК Галатасарай Шишанутый 408
8 ФК Черная Звезда Georgy Cherdantsev 390
9 Magellana Jana 1 387
10 Jana RomDaria 386
11 Иолотанец Gahi 386
12 внучата- VeniaminS 384
13 FC KAUNAS ssakalas1 381
14 Чемпион чемпионство с душком 377
15 Rosol Rosol 362
16 Оборванцы из Мадрида Майкл59ru 362
17 Нищеброды из Мадрида Майкл59ru 360
18 Асман Lorenzo Zizu 354
19 B — 12 Н/Д 350
20 Puchok KWW19 348
21 ФК Таcик ИГРОЧИШКА 347
22 ФК Иолотанец Gahi 330
23 Пуффендуйцы Майкл59ru 330
24 Дрозд Н/Д 325
25 Markel 3 Н/Д 323
26 beefs-apr Н/Д 319
27 Реал Узген Lorenzo Zizu 316
28 Cucara Н/Д 301
29 Boston FC David Young 300
30 Jozefoslaw Uladzimir Kazakevich 299

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

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Все комментарии
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
03 мая в 19:42
Поздравляю победителей! А за что даётся Н/Д?
shlomo
shlomo
02 мая в 11:23
Поздравляю победителя и призеров...молодцы!
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