Нокдаун бессменного чемпиона. Итоги Fantasy за апрель

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02 мая 2021, 11:11

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за апрель.

В минувшем месяце лучший результат в конкурсе показал один из его завсегдатаев — команда Kalsarikannit под руководством Klaksvikar Itrottarselag. Также в тройку вошли 11 регион и Зенит Москва, которые тоже можно назвать стабильными участниками топ-30 Fantasy. А вот еще недавно бессменный лидер турнира ФК Галатасарай постепенно сдает позиции. На сей раз команда откатилась аж на 7-е место (месяц назад было 6-е место). Коллектив находится в нокдауне, и это серьезный вызов для тренера. Сумеет ли Шишанутый сделать свою некогда великую команду чемпионом вновь?

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.