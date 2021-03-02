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Когда всё решили 3 очка. В Fantasy прежний лидер, но крутая интрига

02 марта 2021, 09:15

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за февраль.

И вновь, в который раз, победителем месяца становится команда ФК Галатасарай под руководством менеджера Шишанутый. Хотя стоит отметить, что в феврале победа была добыта в крайне напряженной борьбе. Всего 2 очка отделили чемпиона от второго места, которое занял другой гранд конкурса Fantasy Kalsarikannit.

Призёры Fantasy
Команда Пользователь Очки
1 ФК Галатасарай Шишанутый 603
2 Kalsarikannit Klaksvikar Itrottarselag 600
3 FC KAUNAS ssakalas1 527
4 внучата- VeniaminS 512
5 Чемпион чемпионство с душком 507
6 Зенит Москва LOpp 480
7 ФК Уэска УЕСКА 476
8 ФК Тасик ИГРОЧИШКА 474
9 РОСТОВ-ЧЕМПИОН Владимир Петрухин 463
10 МЕРВ Gahi 462
11 11 регион Валерий Фролов 438
12 best-f beefs 438
13 В — 12 Н/Д 421
14 Нищеброды из Мадрида Майкл59ru 421
15 Маркел2021 Н/Д 418
16 Jana RomDaria 414
17 Прасковья Молочкова Н/Д 410
18 Варга Н/Д 407
19 KWW2020 Н/Д 402
20 ФК Варшава Н/Д 397
21 ФК Иолотанец Gahi 388
22 Асман Lorenzo Zizu 386
23 ФК Черная Звезда

Georgy Cherdantsev

 382
24 ФК МВД Н/Д 381
25 Cuca Н/Д 379
26 Rosol Rosol 377
27 Реал Узген Lorenzo Zizu 374
28 Оборванцы из Мадрида Майкл59ru 365
29 Иолотанец Gahi 362
30 коМанда kella

340

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

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LOpp
LOpp
02 марта в 14:33
Шишанутый конечно монстр))
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