Когда всё решили 3 очка. В Fantasy прежний лидер, но крутая интрига

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02 марта 2021, 09:15

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за февраль.

И вновь, в который раз, победителем месяца становится команда ФК Галатасарай под руководством менеджера Шишанутый. Хотя стоит отметить, что в феврале победа была добыта в крайне напряженной борьбе. Всего 2 очка отделили чемпиона от второго места, которое занял другой гранд конкурса Fantasy Kalsarikannit.

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.