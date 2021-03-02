Когда всё решили 3 очка. В Fantasy прежний лидер, но крутая интрига

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за февраль.
И вновь, в который раз, победителем месяца становится команда ФК Галатасарай под руководством менеджера Шишанутый. Хотя стоит отметить, что в феврале победа была добыта в крайне напряженной борьбе. Всего 2 очка отделили чемпиона от второго места, которое занял другой гранд конкурса Fantasy Kalsarikannit.
|Команда
|Пользователь
|Очки
|1
|ФК Галатасарай
|Шишанутый
|603
|2
|Kalsarikannit
|Klaksvikar Itrottarselag
|600
|3
|FC KAUNAS
|ssakalas1
|527
|4
|внучата-
|VeniaminS
|512
|5
|Чемпион
|чемпионство с душком
|507
|6
|Зенит Москва
|LOpp
|480
|7
|ФК Уэска
|УЕСКА
|476
|8
|ФК Тасик
|ИГРОЧИШКА
|474
|9
|РОСТОВ-ЧЕМПИОН
|Владимир Петрухин
|463
|10
|МЕРВ
|Gahi
|462
|11
|11 регион
|Валерий Фролов
|438
|12
|best-f
|beefs
|438
|13
|В — 12
|Н/Д
|421
|14
|Нищеброды из Мадрида
|Майкл59ru
|421
|15
|Маркел2021
|Н/Д
|418
|16
|Jana
|RomDaria
|414
|17
|Прасковья Молочкова
|Н/Д
|410
|18
|Варга
|Н/Д
|407
|19
|KWW2020
|Н/Д
|402
|20
|ФК Варшава
|Н/Д
|397
|21
|ФК Иолотанец
|Gahi
|388
|22
|Асман
|Lorenzo Zizu
|386
|23
|ФК Черная Звезда
|382
|24
|ФК МВД
|Н/Д
|381
|25
|Cuca
|Н/Д
|379
|26
|Rosol
|Rosol
|377
|27
|Реал Узген
|Lorenzo Zizu
|374
|28
|Оборванцы из Мадрида
|Майкл59ru
|365
|29
|Иолотанец
|Gahi
|362
|30
|коМанда
|
kella
|340
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.