Исторический триумф «Крыльев» и прорыв «Милана». Итоги КП за март

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за март.
В прошедшем месяце у Конкурса новый победитель, им стал Федор Паршунин. И кажется, впервые в истории первенствовать удалось поклоннику «Крыльев Советов». В тройку сумел прорваться болельщик «Милана» под ником КЭТиК, что также нетривиальная ситуация. Редко когда увидишь приверженцев иностранных клубов на высоких местах рейтинга.
Впрочем, отметим и традиционную активность и успешность фанатов ЦСКА. На сей раз победил не их представитель, но они все равно заняли высокие 2-е и 4-е место, а всего забрали сразу 4 группы на предварительном этапе. Кроме того, их человек стал победителем в утешительной группе Заболотного. Не обойдем вниманием и тот факт, что сразу четыре «представителя» «Оренбурга» оказались в финальной группе. Достойный и тоже достаточно необычный результат, который раньше в Конкурсе прогнозов не наблюдался.
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|
Федор Паршунин
Группа Валентина Иванова
|27720
|2.
|
Leha-ha50
Группа Олега Протасова
|22600
|3.
|
КЭТиК
Группа Виктора Понедельника
|17160
|4.
|
drug01
Группа Рината Дасаева
|16835
|5.
|
sv_1969
Группа Валерия Воронина
|10828
|6.
|
shlomo
Лучшее 2-е место
|10113
|7.
|
Djebrael
Группа Григория Федотова
|5899
|8.
|
Байкал-38.
Группа Эдуарда Стрельцова
|5480
|9.
|
izrafel
Группа Игоря Численко
|5227
|10.
|
asraeil
Группа Юрия Гаврилова
|5196
|11.
|
mihaluch
Группа Никиты Симоняна
|4740
|12.
|
Gahi
Лучшее 2-е место
|4541
|13.
|
Сергеевич вернулся1
Группа Игоря Нетто
|2700
|14.
|
Ironigor
Группа Константина Бескова
|2510
|15.
|
Дмитрий Климович 3
Группа Федора Черенкова
|1850
|16*.
|
ОПС
Лучшее 2-е место
|0
|17*.
|
Q-J-G
Группа Всеволода Боброва
|0
|18*.
|
beefs
Группа Альберта Шестернева
|0
|19*.
|
Байкал-38
Группа Олега Блохина
|0
* — за счет доп. показателей.
20-м призером главного конкурса стал пользователь ФорвардЪ как победитель в группе Заболотного.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге процента угаданных ставок за 2021 год. Лидером остается Loko57, чей процент угаданных ставок составил 79 процентов. По сравнению с прошлым месяцем пользователю удалось улучшить свой показатель на 1%. Впрочем, у преследователей остаются шансы изменить ситуацию на вершине — разрыв не так велик, лишь 3 процента на данный момент.
|Пользователь
|Ср. к.
|ROI
|%
|1.
|Loko57
|1.27
|-3
|79
|2.
|Zenit_84
|76
|3.
|David Young
|1.29
|-4
|74
|4.
|Шишанутый
|74
|5.
|BCB
|1.85
|34
|72
|6.
|asraeil
|1.38
|6
|72
|7.
|Вoлхв
|1.4
|15
|71
|8.
|ABir
|1.39
|-2
|71
|9.
|An Jo
|1.61
|7
|68
|10.
|izrafel
|1.35
|1
|67
|11.
|Djebrael
|1.44
|7
|65
|12.
|Федор Паршунин
|1.51
|1
|65
|13.
|shlomo
|65
|14.
|Mikki
|1.84
|31
|62
|15.
|mihaluch
|1.62
|1
|62
|16.
|beefs
|1.42
|-10
|62
|17.
|berda2003
|1.59
|-1
|61
|18.
|VeniaminS
|1.73
|6
|60
|19.
|ssakalas1
|1.7
|0
|60
|20.
|Василий Корнечук
|1.62
|-3
|60
* ROI — возврат инвестиций
.
Хотели бороться с клонами? Получите клонов, которые могут сутками сидеть на сайте и зарабатывать много очков и спокойно выигрывать в группах.
Я набираю в месяц около 20000 и моё присутствие в группе Яшина можно назвать просто чудом.
Ну, а выиграть группу Яшина так вообще не реально, так как я трачу всё до нуля, а у них в последний день сбережении намного больше чем у меня за месяц бывает.
Конкурс по сути исчерпал себя в таком формате.
Хотели бороться с клонами? Получите клонов, которые могут сутками сидеть на сайте и зарабатывать много очков и спокойно выигрывать в группах.
Я набираю в месяц около 20000 и моё присутствие в группе Яшина можно назвать просто чудом.
Ну, а выиграть группу Яшина так вообще не реально, так как я трачу всё до нуля, а у них в последний день сбережении намного больше чем у меня за месяц бывает.
Конкурс по сути исчерпал себя в таком формате.
мне кажется это один и тот же человек))
мне кажется это один и тот же человек))
Победа представителя болельщиков самарского клуба весьма символична, фк Крылья Советов на всех парах, не замечая сопротивления со стороны соперников, летит в РПЛ.
Победа представителя болельщиков самарского клуба весьма символична, фк Крылья Советов на всех парах, не замечая сопротивления со стороны соперников, летит в РПЛ.