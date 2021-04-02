Исторический триумф «Крыльев» и прорыв «Милана». Итоги КП за март

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сегодня, 08:30

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за март.

В прошедшем месяце у Конкурса новый победитель, им стал Федор Паршунин. И кажется, впервые в истории первенствовать удалось поклоннику «Крыльев Советов». В тройку сумел прорваться болельщик «Милана» под ником КЭТиК, что также нетривиальная ситуация. Редко когда увидишь приверженцев иностранных клубов на высоких местах рейтинга.

Впрочем, отметим и традиционную активность и успешность фанатов ЦСКА . На сей раз победил не их представитель, но они все равно заняли высокие 2-е и 4-е место, а всего забрали сразу 4 группы на предварительном этапе. Кроме того, их человек стал победителем в утешительной группе Заболотного. Не обойдем вниманием и тот факт, что сразу четыре «представителя» «Оренбурга» оказались в финальной группе. Достойный и тоже достаточно необычный результат, который раньше в Конкурсе прогнозов не наблюдался.

Призёры Конкурса прогнозов Пользователь Выигрыш 1. Федор Паршунин

Группа Валентина Иванова 27720 2. Leha-ha50

Группа Олега Протасова 22600 3. КЭТиК

Группа Виктора Понедельника 17160 4. drug01

Группа Рината Дасаева 16835 5. sv_1969

Группа Валерия Воронина 10828 6. shlomo

Лучшее 2-е место 10113 7. Djebrael

Группа Григория Федотова 5899 8. Байкал-38.

Группа Эдуарда Стрельцова 5480 9. izrafel

Группа Игоря Численко 5227 10. asraeil

Группа Юрия Гаврилова 5196 11. mihaluch

Группа Никиты Симоняна 4740 12. Gahi

Лучшее 2-е место 4541 13. Сергеевич вернулся1

Группа Игоря Нетто 2700 14. Ironigor

Группа Константина Бескова 2510 15. Дмитрий Климович 3

Группа Федора Черенкова 1850 16*. ОПС

Лучшее 2-е место 0 17*. Q-J-G

Группа Всеволода Боброва 0 18*. beefs

Группа Альберта Шестернева 0 19*. Байкал-38

Группа Олега Блохина 0



* — за счет доп. показателей.

20-м призером главного конкурса стал пользователь ФорвардЪ как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге процента угаданных ставок за 2021 год. Лидером остается Loko57, чей процент угаданных ставок составил 79 процентов. По сравнению с прошлым месяцем пользователю удалось улучшить свой показатель на 1%. Впрочем, у преследователей остаются шансы изменить ситуацию на вершине — разрыв не так велик, лишь 3 процента на данный момент.

* ROI — возврат инвестиций

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