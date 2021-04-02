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Исторический триумф «Крыльев» и прорыв «Милана». Итоги КП за март

сегодня, 08:30

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за март.

В прошедшем месяце у Конкурса новый победитель, им стал Федор Паршунин. И кажется, впервые в истории первенствовать удалось поклоннику «Крыльев Советов». В тройку сумел прорваться болельщик «Милана» под ником КЭТиК, что также нетривиальная ситуация. Редко когда увидишь приверженцев иностранных клубов на высоких местах рейтинга.

Впрочем, отметим и традиционную активность и успешность фанатов ЦСКА. На сей раз победил не их представитель, но они все равно заняли высокие 2-е и 4-е место, а всего забрали сразу 4 группы на предварительном этапе. Кроме того, их человек стал победителем в утешительной группе Заболотного. Не обойдем вниманием и тот факт, что сразу четыре «представителя» «Оренбурга» оказались в финальной группе. Достойный и тоже достаточно необычный результат, который раньше в Конкурсе прогнозов не наблюдался.

Призёры Конкурса прогнозов
Пользователь Выигрыш
1. Крылья Советов Федор Паршунин
Группа Валентина Иванова		 27720
2. ЦСКА Leha-ha50
Группа Олега Протасова		 22600
3. Милан КЭТиК
Группа Виктора Понедельника		 17160
4. ЦСКА drug01
Группа Рината Дасаева		 16835
5. sv_1969
Группа Валерия Воронина		 10828
6. Оренбург shlomo
Лучшее 2-е место		 10113
7. Оренбург Djebrael
Группа Григория Федотова		 5899
8. Локомотив Байкал-38.
Группа Эдуарда Стрельцова		 5480
9. Оренбург izrafel
Группа Игоря Численко		 5227
10. Оренбург asraeil
Группа Юрия Гаврилова		 5196
11. Балтика mihaluch
Группа Никиты Симоняна		 4740
12. Gahi
Лучшее 2-е место		 4541
13. Сергеевич вернулся1
Группа Игоря Нетто		 2700
14. ЦСКА Ironigor
Группа Константина Бескова		 2510
15. ЦСКА Дмитрий Климович 3
Группа Федора Черенкова		 1850
16*. ОПС
Лучшее 2-е место		 0
17*. Q-J-G
Группа Всеволода Боброва		 0
18*. Шахтёр beefs
Группа Альберта Шестернева		 0
19*. Локомотив Байкал-38
Группа Олега Блохина		 0


* — за счет доп. показателей.

20-м призером главного конкурса стал пользователь ФорвардЪ как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге процента угаданных ставок за 2021 год. Лидером остается Loko57, чей процент угаданных ставок составил 79 процентов. По сравнению с прошлым месяцем пользователю удалось улучшить свой показатель на 1%. Впрочем, у преследователей остаются шансы изменить ситуацию на вершине — разрыв не так велик, лишь 3 процента на данный момент.

Процент угаданных ставок за год
Пользователь Ср. к. ROI %
1. Локомотив Loko57 1.27 -3 79
2. Зенит Zenit_84 76
3. ЦСКА David Young 1.29 -4 74
4. Галатасарай Шишанутый 74
5. BCB 1.85 34 72
6. Оренбург asraeil 1.38 6 72
7. Оренбург Вoлхв 1.4 15 71
8. Спартак ABir 1.39 -2 71
9. Ювентус An Jo 1.61 7 68
10. Оренбург izrafel 1.35 1 67
11. Оренбург Djebrael 1.44 7 65
12. Крылья Советов Федор Паршунин 1.51 1 65
13. Оренбург shlomo 65
14. Динамо Mikki 1.84 31 62
15. Балтика mihaluch 1.62 1 62
16. Шахтёр beefs 1.42 -10 62
17. berda2003 1.59 -1 61
18. ЦСКА VeniaminS 1.73 6 60
19. ssakalas1 1.7 0 60
20. Василий Корнечук 1.62 -3 60

* ROI — возврат инвестиций
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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 16:08
Это ещё учесть, что ещё один "Оренбург" я обошёл в последний день, возможно ещё были!
Хотели бороться с клонами? Получите клонов, которые могут сутками сидеть на сайте и зарабатывать много очков и спокойно выигрывать в группах.
Я набираю в месяц около 20000 и моё присутствие в группе Яшина можно назвать просто чудом.
Ну, а выиграть группу Яшина так вообще не реально, так как я трачу всё до нуля, а у них в последний день сбережении намного больше чем у меня за месяц бывает.
Конкурс по сути исчерпал себя в таком формате.
LOpp
LOpp
сегодня в 11:23
сразу четыре «представителя» «Оренбурга» оказались в финальной группе...

мне кажется это один и тот же человек))
stanichnik
stanichnik
сегодня в 09:38, ред.
Поздравления победителю и призёрам!
Победа представителя болельщиков самарского клуба весьма символична, фк Крылья Советов на всех парах, не замечая сопротивления со стороны соперников, летит в РПЛ.
beefs
beefs
сегодня в 08:31
победителей поздравляем, всем удачи...
dadrail
dadrail
сегодня в 08:30
С чем Крылья и поздравляем!!!!!!!!!!!!!!
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